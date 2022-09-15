歲半男童邊行邊飲水跌倒 被水樽割傷需縫16針 父質疑瓶蓋有問題

昨日（14日）新加坡一名一歲半男童在家中手持水樽，邊喝水邊走路時不慎跌倒，事後右眼與眉心位置被塑膠水壺割傷，傷口長達7公分，共縫16針，父母憂心恐留疤。事後，男童父親認為瓶蓋設計有問題才導致受傷情況出現，因此不排除向廠商求償。



事發時，男童父母在加拿大出差，而男童母親正在醫院當值不在家，家中只有褓母照顧男童。意外經過被家裡閉路電視拍下，從畫面可見，男童手持飲管的膠水壺，邊喝水邊走路，不慎跌倒在地，此時男童放聲大哭，他已滿面鮮血，男房客協助保母將男童送醫。

意外引致男童額頭和眉毛上的一大塊皮膚脫落

男童父親表示，事發當時自己正在加拿大出差，在醫院當護士的妻子也不在家，意外來得太突然，「他的臉部與水瓶相撞，撕掉了他額頭和眉毛上的一大塊皮膚。」

男童父親指男童除了臉部流血外，更出現嘔吐。而傷口長達7公分，當天縫了16針，恐怕會留疤，而男童亦住院一天後才返家。

男童父認為水瓶設計有問題，疑向廠商提出求償

男童父認為水瓶設計可能有缺失並要求公司向他解釋，「兒童水壺怎麼會鋒利到把幼童的臉割傷到這種程度？」，他擔心兒子面上留有永久疤痕，因而破相，而正諮詢律師意見，慮向廠商提出求償。

涉事水瓶的公司表示產品都經過嚴格品質檢控和安全測試，並符合最高的國際安全標準。

常見家居意外及急救法



1. 跌倒

大部分發生的個案是在平地跌傷，其餘則是從高處如睡床墜下。

處理方法：

家長必須定時觀察，特別是頭部受創，如小朋友出現呆滯、昏迷、頭痛、嘔吐或抽搐等徵狀，便需立即求診；如在一天過後亦沒有徵狀，則其頭部創傷機會不大，家長不用擔心。

2. 流血*



當小朋友擦傷時，第一步可用清水，先沖洗傷口，嘗試把傷口的異物沖走。然後家長可為小朋友的傷口止血，止血後如果仍有可見的異物在傷口之中，家長不宜立即為傷口敷上繃帶或膠布，可用布料或毛巾在傷口的外圍鋪墊一層，才進行包紥，然後立即帶小朋友求醫。

如果傷口中的異物是玻璃，或是其他細小的物件，建議立即求醫，讓醫生幫忙清理，家長不宜自行清理。

留意有否流血過多

如果小朋友擦傷的傷口很大、很深，家長首先要冷靜，細心處理小朋友的傷口為先。萬一小朋友出現臉青唇白、唇白、意識開始模糊、呼吸困難，即有可能是出血過多、休克的先兆，必須盡快求醫。



*資料來源：【兒童急救】擦傷傷口有玻璃、泥沙 急救時小心愈推愈入

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