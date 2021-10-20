家居意外｜藍田3歲男童爬出窗花險墮樓　專家建議裝一種安全工具

藍田興田邨昨日（19日）險發生男童墮樓事故，一名3歲男童意外爬出窗花，於大廈外牆「半天吊」，幸其母親及時發現，把男童拉入屋。有裝修專家建議，要確保安全，同時不影響景觀，不妨加裝一種安全工具。



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從網絡流傳片段可見，一名穿着尿片的男童從4樓的居所穿過窗花，爬出窗外，於晾衫架外「吊吊揈」，險象環生。屋內一名女子及時發現，一手隔着窗花，牢牢抓住男童手臂，慢慢拉回屋內。男童獲救後送往聯合醫院治理，並無大礙。警方表示，接報後派員到場了解，向36歲母親作口頭警告，無人被捕。

🔼🔼🔼🔼真係好驚險，好彩家人及時發現👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻家居意外｜藍田穿尿片男童爬出窗花險墮樓 家人發現及時拉入屋👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

而在前日（18日），亦發生另一宗3歲小孩俯身出窗外取玩具，疑家中外傭未有看管小孩，鄰居目擊擔心發生意外，於是致電管理處並及時阻止意外，有網民發意該住戶另一窗戶更未有窗花，更指家中有小朋友應提高警覺，窗戶更必須安裝窗花。

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加裝一種安全工具

裝修學院校長鄧世民坦言，涉事家長是「非常之疏忽」。「通常窗花都係防止小朋友跌出去，窗花咁闊，又喺冇損壞嘅情況下都過到，即係冇任何防禦作用。」

他指，家長選擇窗花時，可以「小朋友頭部能否穿出」作標準，又建議家長，如要確保安全，同時不影響景觀，可在鋁窗加裝安全鎖，以限制窗口的開合幅度。

「 安全鎖有兩種款式，一種裝喺窗框，一種裝喺窗骹。較建議裝窗骹，因為驚窗框會漏水。有啲方便性高啲嘅，如卡扣式安全鎖，可以就咁扣實，但小朋友識得打開個扣，都會有危險。安全度高啲嘅款式，要用鎖匙鎖實，但要注意將鎖匙收喺安全地方。」

🔼🔼🔼🔼早前亦有類似事件，幸目擊者及時通知保安拍門👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻3歲小孩俯身出窗外取玩具險象環生 目擊鄰居電管理處外傭始現身👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼