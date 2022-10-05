30歲男子捐精全球有65名子女 10%女客戶要求「親身上陣」

男性健康精子數量不足等不育問題，都會容易導致夫婦難以生兒育女。美國有名30歲男子，透過捐精，至今在世界各地協助了多對伴侶「製造」51名孩子，另外14名正在等待出生的孩子，他承認有一成個案是涉及性行為「捐精」。



一成女客戶要求「親身上陣」

根據外媒報道，美國一名30歲男子Kyle Gordy在8年前捐精，平均每月會取精3至5次，也會有一成女客人甚至要求「親身上陣」授精，Kyle指他會要求互相交換體檢報告，證明彼此沒有性病才會進行，並表示任何服務都不會收費，他這樣做只是想幫助女士可以有小朋友。

全球65名子女

他指22歲的時候，有位同性朋友想要小朋友，所以他就決定幫這位朋友，之後就為多位不孕夫婦、同性戀者捐精，目前他已「製造」51名孩子，另外還有14名孩子正在等待出生。為了提高精子質素，Kyle 會恆常做身體檢查，也會嚴控飲食。

他指出有一些女客戶會願意讓他接觸孩子，至今他也和一些人保持聯絡，只要女方願意，他都會願意和孩子互動。他表示不會停止捐精，直至女性不再需要他的服務為止。

不育成因

根據衞生署資料，當夫婦定期有行房，而期間沒有採用任何避孕方法，一年後仍未能受孕，便是不育，每6對夫婦便有1對受影響，女性和男性的因素各佔三成，其餘的個案是雙方均有問題或原因不明。

精子製造問題是男性不育的主要成因，精子數量減少或質素下降都會減低成孕的機會。遺傳原因，例如先天性睪丸發育不全和唐氏綜合症，感染如性傳播感染病、流行性腮腺炎，都可能會導致精子產量下降。另外藥物例如促蛋白合成類固醇、癌症藥物和一些抗血壓藥，性交方面的問題，例如勃起功能障礙，以及荷爾蒙問題，例如腦下垂體腫瘤等原因，都可令精子出現問題。

預防方法包括避免服用促蛋白合成類固醇，防止這些藥物會停止精子的製造，另外是遠離違禁藥物 ，例如吸食大麻一次足以影響精子的製造長達 36 小時，並且要留意部份陰道潤滑劑會殺害精子或妨礙精子活動。

資料來源：https://www.chp.gov.hk/tc/static/80046.html