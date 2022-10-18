環保關我咩事？ - 由使用即棄塑膠習慣看兒童及青少年社會責任

近年「文青」和「山系」風氣盛行，郊野活動成為許多家庭的假日首選，大人可以放鬆，小孩亦可放電。在空曠的草地吸一口清新空氣，是大自然免費的禮物，但要好好保育這美麗的郊野環境，卻需要所有人的合力付出，尤其是下一代的教育，更需要由家長們言傳身教。香港中華基督教青年會（YMCA）近年推廣ESG及可持續發展概念，當中的E（Environmental）即 代表環境保護。而在本月末，我們將推出年度環保主題活動「無塑香港2022：無塑鬆一ZONE」，提供一系列環保主題的親子活動，讓大家享受家庭樂的同時，認識減塑及減廢的重要性。

編按：本文作者為香港中華基督教青年會全會環保工作小組業務發展主任（註冊社工）楊智顯



與此同時，我們在今年8至9月期間進行了「郊遊時使用塑膠物品的意識和習慣」研究調查，了解兒童、青少年及家長在郊遊時，有多著重環保，實行「走塑」。

（photoAC圖片）

環保總是知易行難

我們發現無論是青少年或家長，大部分受訪者都覺得自己是一個環保的人，亦同意「山野不留痕」的概念，卻有9成受訪者都無法於郊遊時擺脫使用即棄塑膠物品；而每次郊遊時，人均使用近3件即棄塑膠物品。「麻煩」和「無時間」，似乎是大家難以實行全「走塑」的主要成因。另外調查發現，兒童對於即棄塑膠會間接造成空氣污染、能源浪費及影響人體健康的認知亦有不足夠的地方。

教導小朋友環保是一種責任

筆者近月就推行ESG及可持續發展工作，有機會接觸不同的專家、學者或環保工作者，最近聽到其中有一個對於環保的說法，頗為新鮮和震撼。許多人會說，我們應該「出多一分力」，為環保「行多一步」，環境保護好像是一樣「額外」的事，需額外花力氣和時間才能實踐環保。無疑這是事實，要進行環保分類、回收、要自備餐具或購物袋等，都需花費力氣、時間。但有否想過，這是我們欠大自然的債？人自出生起，一定有其碳足跡，誰沒有使用電力及燃氣？吃的、用的必定經過運輸儲存，產生不同程度的碳排放。其實人每一天的活動，必然會對大自然造成負擔傷害。而「環保」，是我們所有人都能做的補救工作，更需要推廣至下一代。

（photoAC圖片）

環保也可以有自己的態度

推行環保，每人做得越多當然就越好，但每人能履行環保的範圍和承諾也不一樣。我們不需要求其他人和自己履行同樣程度的環保，但如果每個家庭也能盡自己最大努力，這世間已經會變得不一樣。近年興起的「文青」和「山系」，慶幸的是「環保」在當中都沒有缺席。環保用品在簡約設計、實用程度上不斷升格，大家在享受郊野環境的同時，亦可以很有格調的愛護大自然。多用自備的餐具和餐盒，少用即棄塑膠，環保也可以「好CHILL好型」。為保育環境，留給下一代一個繼續宜居的地球，更重要的並不單是行為上的轉變，而是心態上對環保和綠色的追求和社會責任。

詳細調查結果及建議將於10月23日的「無塑鬆一ZONE」活動期間發佈，歡迎公眾參與，詳情請瀏覽http://nopb.ymca.org.hk/。

楊智顯

業務發展主任（註冊社工）

香港中華基督教青年會全會環保工作小組