期間限定│Häagen-Dazs推出迪士尼系列 米奇唐老鴨造型冰袋連雪糕

Häagen-Dazs再與迪士尼合作，由即日起發售「迪士尼系列」限定冰袋，內含 12 件雪糕產品，讓你可與好友共享甜蜜滋味，全情投入「The Party of Parties」，為快樂相聚留下美好印記。



Häagen-Dazs限定冰袋以迪士尼最具代表性的角色米奇、米妮及唐老鴨為造型設計，並以立體面貌呈現，三位經典主角還原基本步，以復古造型與大家開 Party，沿用紅、粉紅、藍三種主角配色為主調，充滿時尚感，別具收藏價值。

Häagen-Dazs™ 派對冰袋套裝 · 迪士尼系列 售價：HK$299、 推出日期：10 月 26 日起 *附有 12 件雪糕產品 – 2 件指定口味脆皮雪糕批及 10 款指定口味迷你雪糕杯 *另附送$50 雪糕火鍋現金券、$50 雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券

冰袋背面亦各有特色，將三位主角獨有的輪廓注入設計之中，包括米奇經典的紅褲造型、讓人無可抗拒的唐老鴨尾巴，以及米妮與米奇的可愛笑臉，各位迪士尼粉絲萬勿錯過。

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每款冰袋皆盛載 12 件 Häagen-Dazs™雪糕產品，包括 2 件指定口味脆皮雪糕批及 10 件指定口味迷你雪糕杯，價值$299，更附有迪士尼系列相應角色的 Häagen-Dazs™ 外賣雪糕火鍋$50 禮券、$50 雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券。

Häagen-Dazs™ 派對冰袋套裝 · 迪士尼系列

Häagen-Dazs™ 派對冰袋套裝 · 迪士尼系列

售價：HK$299

推出日期：10 月 26 日起

鎖售點：7-11 便利店、OK 便利店、超級市場及日資超市

*附有 12 件雪糕產品 – 2 件指定口味脆皮雪糕批及 10 款指定口味迷你雪糕杯

*另附送$50 雪糕火鍋現金券、$50 雪糕蛋糕現金券及雪糕蛋糕免費送貨優惠券

12 件雪糕產品資料:朱古力杏仁脆皮雪糕批 (80ml) x1、士多啤梨脆皮雪糕批 (80ml) x1、士多啤梨雪糕迷你杯 (75ml) x3、朱古力雪糕迷你杯 (75ml) x3、哈密瓜雪糕迷你杯 (75ml) x2、咖啡雪糕迷你杯 (75ml) x2。