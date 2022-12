幸福育兒365｜一生為四姊妹勞碌的強人媽媽 鄧明儀:望她以我為榮

最近見到好友們輪流po自己媽媽及婆婆年輕時靚相,不禁想起早前憑《燈火闌珊》第三度奪下金馬影后的張艾嘉在台上,把獎獻給她95歲的母親,說張媽媽年輕時有個演員的夢,可惜當時不允許,「母親是個很漂亮的女人,從小我就知道我有個美麗又聰明的媽媽,每個人見著了都忍不住誇讚一番。相較於母親有魅力的外表,身為女兒相形失色,可是我不自卑,因為心裡明白,她有她的美麗,我有我的。要說是自信嗎?我只在我有把握的事情上展現自信。」

其實我也有一位澳門出生的漂亮母親,年輕時像張母一樣美得不可方物,曾經跟蕭芳芳、李琳琳拍過一兩部電影,還差點簽約邵氏。我常打趣說,如果母親不是認識了我那不羈浪子般的父親並生下我,也許她已經是「新加坡徐子淇」,或者成為粵語片明星,卻偏偏神推鬼恐當了我們四姊妹的母親,一生為我們勞碌!

雖然我沒有遺傳母親的分明的輪廓及驕人的身裁,孩提時顏值也不及妹妹,下半生應該不會像張艾嘉般有什麼獎項獻給70歲的老媽子,但是我一直努力,希望她也能以我為榮,因為我總算繼承了她智慧~那位碰到生活挑戰或別人批評,也不亢不卑的強人媽媽。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」