幸福育兒365｜一生為四姊妹勞碌的強人媽媽 鄧明儀:望她以我為榮

最近見到好友們輪流po自己媽媽及婆婆年輕時靚相，不禁想起早前憑《燈火闌珊》第三度奪下金馬影后的張艾嘉在台上，把獎獻給她95歲的母親，說張媽媽年輕時有個演員的夢，可惜當時不允許，「母親是個很漂亮的女人，從小我就知道我有個美麗又聰明的媽媽，每個人見著了都忍不住誇讚一番。相較於母親有魅力的外表，身為女兒相形失色，可是我不自卑，因為心裡明白，她有她的美麗，我有我的。要說是自信嗎？我只在我有把握的事情上展現自信。」

其實我也有一位澳門出生的漂亮母親，年輕時像張母一樣美得不可方物，曾經跟蕭芳芳、李琳琳拍過一兩部電影，還差點簽約邵氏。我常打趣說，如果母親不是認識了我那不羈浪子般的父親並生下我，也許她已經是「新加坡徐子淇」，或者成為粵語片明星，卻偏偏神推鬼恐當了我們四姊妹的母親，一生為我們勞碌！

雖然我沒有遺傳母親的分明的輪廓及驕人的身裁，孩提時顏值也不及妹妹，下半生應該不會像張艾嘉般有什麼獎項獻給70歲的老媽子，但是我一直努力，希望她也能以我為榮，因為我總算繼承了她智慧～那位碰到生活挑戰或別人批評，也不亢不卑的強人媽媽。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」