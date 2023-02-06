【鄧明儀:幸福育兒】給十九歲的我 經過風吹雨打童年才真正成長

經過風吹雨打的童年，才會真正的成長。對於《給19歲的我》過去幾天引發的全城熱議，作為專題及人物訪問記者出身的我，能理解編採自主的重要；但曾任大學講師多年的我，更能明白學生們的感受，因此無意在這場「羅生門」裡飾演張三李四，避免於任何人傷口上灑鹽。

編按：本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



誠然我是在過去的大年初二，跟三位由12歲認識至今的中學死黨看了《給19歲的我》，感受特別深！在過去的不只十年，而是二、三十年，我們見證著大家由青蔥歲月裡的歡笑與希望，到長大後的痛苦與迷惘，以至生命中的高低起跌，甚至今天的我已為人母！死黨問：「你們當年的夢想是什麼？」大家在戲院相視而偷笑，忘掉夢想是什麼其實已經不重要，重要的是我們是如何憑著一股勇敢而堅韌的勇氣，在被遺棄、被看少、被欺凌、被誤解中，蛻變成今天的我們。

電影六位主角中，最讓我們有共鳴的肯定是阿佘，一張漂亮而倔強的臉龐叫人難忘。她本是英華女校中國舞團明日之星，卻因家庭問題而導致種種少年成長的煩惱，在片中其他五位乖巧可愛或成績優異的主角中，自然被顯得最反叛，但亦是最能貼地代表普遍年輕人的一個，甚至驀然回首不就是昔日的你我他嗎？片中阿佘最睿智而讓人反思的一句：「經過風吹雨打嘅童年，才會真正嘅成長。因為美好嘅事，都係值得等待。」幸而最後她憑著努力，輾轉考進香港大學護理學系，故事非常勵志。

離場時，中學死黨感慨說：「吖！阿佘都幾叻女喎，由咁反判到可以讀到Nursing！」我打趣說：「車！妳咪仲叻，由被學校視為頑皮學生，到今天成為手握多張碩士證書嘅醫院護士長。」原來不經不覺間，我們已經忘記成長中給我們的好與不好，學校老師那張鄙視學生的嘴臉、會考收到那張滿紅的成績單、那些想見與不願再見的同學，甚至必須感恩那些成長中已經不痛也不癢的過去。正如阿佘在片末說：「我覺得最珍貴係，我由頭到尾都做緊自己，所以同輩又好，長輩又好，都得罪好多人…… 你堅持做自己嗰套，撞過板之後你就知，有啲嘢你要改，有啲嘢你堅持得啱。」難得才二十多歲的她這樣豁達而堅強，克服並接受過去的自己。

夢想雖遠，初心不變。想起兒子甫出生時，我也給他寫過一封信《給長大後的你》：「謝謝你來到我們的生命，因為你，世界變得太美好；因為你，世界的陰暗面都被趕走；因為你，我與爸爸都變得更強大，我相信你也會一樣，長大後會變得比我們更強大。我們不擔心你的成績或成就，如果你在考試中有好成績，那很好呀，我們會替你鼓掌，但如果考得不好，也沒關係啊，那只是一場考試，人生中還有很多值得去做的事。我們給你起的名字『㦡』，因為我們只關心你是否快樂，所以請答應我們，不必急於擔心長大後的事，只須輕鬆享受成長的快樂。爸媽也向你承諾，不管成長路有多少挫折，我們也會陪你、等你，直至你慢慢長出一對堅強的翅膀，隨自己的夢想飛翔。」衷心祝願六位漂亮的女孩，快樂且勇敢地向夢想飛翔。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」