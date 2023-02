【鄧明儀:幸福育兒】給十九歲的我 經過風吹雨打童年才真正成長

經過風吹雨打的童年,才會真正的成長。對於《給19歲的我》過去幾天引發的全城熱議,作為專題及人物訪問記者出身的我,能理解編採自主的重要;但曾任大學講師多年的我,更能明白學生們的感受,因此無意在這場「羅生門」裡飾演張三李四,避免於任何人傷口上灑鹽。

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



誠然我是在過去的大年初二,跟三位由12歲認識至今的中學死黨看了《給19歲的我》,感受特別深!在過去的不只十年,而是二、三十年,我們見證著大家由青蔥歲月裡的歡笑與希望,到長大後的痛苦與迷惘,以至生命中的高低起跌,甚至今天的我已為人母!死黨問:「你們當年的夢想是什麼?」大家在戲院相視而偷笑,忘掉夢想是什麼其實已經不重要,重要的是我們是如何憑著一股勇敢而堅韌的勇氣,在被遺棄、被看少、被欺凌、被誤解中,蛻變成今天的我們。

電影六位主角中,最讓我們有共鳴的肯定是阿佘,一張漂亮而倔強的臉龐叫人難忘。她本是英華女校中國舞團明日之星,卻因家庭問題而導致種種少年成長的煩惱,在片中其他五位乖巧可愛或成績優異的主角中,自然被顯得最反叛,但亦是最能貼地代表普遍年輕人的一個,甚至驀然回首不就是昔日的你我他嗎?片中阿佘最睿智而讓人反思的一句:「經過風吹雨打嘅童年,才會真正嘅成長。因為美好嘅事,都係值得等待。」幸而最後她憑著努力,輾轉考進香港大學護理學系,故事非常勵志。

離場時,中學死黨感慨說:「吖!阿佘都幾叻女喎,由咁反判到可以讀到Nursing!」我打趣說:「車!妳咪仲叻,由被學校視為頑皮學生,到今天成為手握多張碩士證書嘅醫院護士長。」原來不經不覺間,我們已經忘記成長中給我們的好與不好,學校老師那張鄙視學生的嘴臉、會考收到那張滿紅的成績單、那些想見與不願再見的同學,甚至必須感恩那些成長中已經不痛也不癢的過去。正如阿佘在片末說:「我覺得最珍貴係,我由頭到尾都做緊自己,所以同輩又好,長輩又好,都得罪好多人…… 你堅持做自己嗰套,撞過板之後你就知,有啲嘢你要改,有啲嘢你堅持得啱。」難得才二十多歲的她這樣豁達而堅強,克服並接受過去的自己。

夢想雖遠,初心不變。想起兒子甫出生時,我也給他寫過一封信《給長大後的你》:「謝謝你來到我們的生命,因為你,世界變得太美好;因為你,世界的陰暗面都被趕走;因為你,我與爸爸都變得更強大,我相信你也會一樣,長大後會變得比我們更強大。我們不擔心你的成績或成就,如果你在考試中有好成績,那很好呀,我們會替你鼓掌,但如果考得不好,也沒關係啊,那只是一場考試,人生中還有很多值得去做的事。我們給你起的名字『㦡』,因為我們只關心你是否快樂,所以請答應我們,不必急於擔心長大後的事,只須輕鬆享受成長的快樂。爸媽也向你承諾,不管成長路有多少挫折,我們也會陪你、等你,直至你慢慢長出一對堅強的翅膀,隨自己的夢想飛翔。」衷心祝願六位漂亮的女孩,快樂且勇敢地向夢想飛翔。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」