食月餅易消化不良/飽滯 中醫籲脾胃虛弱人士少吃 附3款健康餡製法

「中秋」，又稱為「仲秋」，為秋季第二個月。人月團圓、月色正好之際，不乏各種聚會或食月餅應節。「飲食自倍，腸胃乃傷」，飽食後再進食高油脂的月餅會加重脾胃負擔，導致痰濕內阻而出現消化不良和飽滯感。脾胃虛弱的人更可能進食少許則胃脹難耐、噯氣噁心。

撰文：博愛醫院黃子欣中醫師



究竟在傳統月餅、冰皮月餅、新派月餅之間應如何選擇？

是否單純選購低卡路里的月餅，就可以避免高糖、高脂肪的陷阱？

以月餅外皮而言，冰皮月餅較為低卡路里，而其他款式則脂肪較高。而以餡料而言，傳統月餅使用蓮蓉、紅豆蓉的糖油比例較高；部份冰皮月餅則加入糖份較高的餡料，奶黃餡料則飽和脂肪較多，流心奶黃餡料尤甚，雪糕月餅中加上果醬，糖份隨之升高，所以若選購以低脂雪糕為內餡或單純綠豆蓉的冰皮月餅則較爲健康。

使用分量方面，建議小朋友及減肥人士將月餅減半，每次以傳統月餅1/8個，冰皮月餅1/4個；一般成人則可傳統月餅1/4個，冰皮月餅1/2個。又或者自製低脂冰皮月餅來控制糖和油份的用量，並能調整自己喜歡的口味。既可與家人、朋友分享佳節美食，又享受中秋佳節的喜慶。

食月餅小貼士

1. 避免過度進食，量力而為，細嚼慢咽，七分飽即可。

2. 節後要清淡飲食，讓脾胃休養，脾胃功能一般3至7天時間可回復。可進食粥品等易消化食物，少食果仁、粉麵、奶製品。

3. 用餐後避免坐臥，可輕鬆散步15至20分鐘，放鬆心情並有助消化。

4. 自製低卡路里月餅餡料

中醫教自製家低卡路里月餅餡料

綠豆蓉餡



材料：開邊綠豆 370克、水1000毫升、砂糖40克、葵花籽油10克

做法：

1. 開邊綠豆洗淨至少浸泡2小時或一晚。

2. 將泡軟的綠豆放入鍋中，加入1000毫升水，小火煮15分鐘至輕易捏碎。

3. 倒掉煮豆的水，趁熱用叉子將綠豆壓過網篩成細滑泥狀，或放入攪拌機中打成泥狀。

4. 平底鍋中倒入葵花籽油，加入綠豆泥，小火炒勻並加入砂糖，繼續小火拌炒至稍為變軟，然後慢慢變稠，至綠豆泥成團狀即可。

5. 可製成約400克綠豆蓉，以30克一份為例，可製成13個50克月餅。

白豆沙餡



材料：白雲豆 300克、砂糖 70克

做法：

1. 白雲豆洗淨後，清水浸泡12小時以上。再次洗淨，將泡軟的白雲豆放入鍋中，加水1.5至2升，再以小火煮50至60分鐘，煮至可用手捏碎。

2. 沖洗並剝去鬆脫的豆衣。

3. 白芸豆壓過網篩，去除剩餘的豆衣，變成沙狀。

4. 豆沙放入炒鍋中，加入砂糖後會稍為變軟。開小火不斷拌炒至豆沙成團狀即可。

5. 可製成約630克白豆沙餡，以30克一份為例，可製成21個50克月餅。

以上兩款皆可酌加可可粉、抹茶粉、紅茶粉、玫瑰花瓣、黑芝麻粉等調味，製成不同口味的餡料。

廣式月餅皮



材料：中筋麵粉 120克、轉化糖漿 60克、鹼水 1/2茶匙、葵花籽油 30克、蛋液（掃面用）1隻

做法：

1. 糖漿、鹼水和葵花籽油放入盤中拌勻。

2. 篩入麵粉，膠刮輕輕拌勻，避免過度攪拌至起筋。

3. 用保鮮膜蓋著麵團，靜置1小時後可使用。

4. 可製成約200克月餅皮，以20克一份為例，可製成10個50克月餅。

組合月餅



做法：

1. 將餡料分成30克一份，搓圓備用。

2. 預熱焗爐至180度。

3. 月餅皮分成20克一份，搓圓並桿至比餡料大的圓形，以內厚外薄為佳，包裏餡料後滾圓。月餅模撒上少許麵粉，放入麵團（收口處朝下），輕力壓出圖案。

4. 月餅放入焗爐焗10至12分鐘，最後5分鐘輕輕掃上蛋液，透薄一層即可，並焗至金黃色即可。待涼放入密封盒子，過一、兩天後月餅回油可食用。未食用的月餅放入4度雪櫃，可保存1周。

注意：如果焗烤時發現月餅表面出現裂痕，可降低爐溫，或在入爐前在月餅表面噴水。

紫薯餡



材料：紫薯 3條，約300克、脫脂奶 少量、砂糖 適量

做法：

1. 將紫薯洗淨、去皮、切薄片，隔水中火蒸15-20分鐘。

2. 趁熱時用叉子壓至泥狀即可。

3. 如餡料太乾難以成型時，可加少許脫脂奶混和，並可試味後酌加砂糖調味。可製成約300克紫薯餡，以30克一份為例，可製成10個50克月餅。

冰皮月餅皮



材料：糯米粉 40克、粘米粉 35克、麵粉 20克、幼砂糖 55克、牛奶 200毫升、葵花籽油 20毫升

做法：

1. 糖、牛奶、油完全拌勻。

2. 粉類分批篩入混合物中，切拌至無粉粒狀態，並靜置30分鐘。

3. 倒入淺盤中，用大火隔水蒸20分鐘，直至粉團熟透。蒸好的月餅皮稍涼後，搓至表面光滑，分成 20克一份。

4. 可製成約360克月餅皮，以20克一份為例，可製成18個50克月餅。

組合月餅：



做法：

1. 將餡料分成30克一份，搓圓備用。

2. 桌面上放上保鮮紙，將已搓圓的冰皮月餅皮上再放保鮮紙，桿至比餡料大的圓形，以內厚外薄為佳，包裏餡料後滾圓。

3. 小碗中加入3湯匙糕粉（熟糯米粉），放月餅滾上適量糕粉，用月餅模輕力壓出圖案，掃去多餘糕粉即可。

注意：放入雪櫃前可先舖廚房紙在月餅上，以免水氣影響質量。建議食用前稍微解凍，並於一周內食用完畢。