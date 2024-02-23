兒童儲蓄戶口2024｜10大銀行開戶優惠、要求、限制一覽｜附比較圖

兒童儲蓄戶口2024｜農曆新年小朋友收到許多祝福及新年利是，家長們是時候為子女開立兒童儲蓄戶口儲起利是錢。兒童開銀行戶口邊間好？本港很多銀行均推出兒童戶口服務，部份銀行更提供高息定存或迎新優惠來吸引存款。《01親子》為大家搜羅10間銀行兒童戶口比較，包括開戶要求、優惠、限制等等，同時附上選擇兒童銀行戶口貼士，幫助家長們揀選合心意的戶口。



兒童儲蓄戶口2024【1】中銀香港 ：「孩子天」儲蓄賬戶、自在理財

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：11歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿

開戶優惠：

1. 由即日至3月31日，「中銀理財」或晉身「中銀理財」的客戶為10歲或以下子女成功開立「孩子天」儲蓄帳戶或為11歲至17歲子女開立「自在理財」服務，並存入指定金額，可獲贈100港元「幸運錢」和精美「奶龍」小夜燈及甜睡「奶龍」毛絨毯。

兒童儲蓄戶口2024【2】恒生銀行：智多Kid理財戶口

開戶要求：開戶要求存入部份港幣（家長必須是優進理財客戶）

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

開戶優惠：海洋公園限量版錢罌一個

現有客戶：

1. 豁免「全面理財總值」要求

2. 理大護眼中心優惠可享8折

兒童儲蓄戶口2024【3】滙豐銀行：兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$300存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡

兒童儲蓄戶口2024【4】渣打銀行 ：My Dream Account

開戶要求：HK$1000存款

年齡限制：沒有（16歲或以下子女須與家長聯名開戶） 11歲以下（存款卡）；

11至18歲（青少年ATM卡）

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿 、提款卡

開戶優惠：

1. LINABELL禮品套裝 x 1（以HK$1,000,000 / US$130,000或以上新資金開立指定戶口並維持該金額至2024年5月2日。）

2.高達5.8%特惠存款年利率

兒童儲蓄戶口2024【5】大新銀行：THOMAS & FRIENDS™兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提供Thomas & Friends™存摺簿、Thomas & Friends™存款卡（只限存款）

開戶優惠：

1. Thomas & Friends™ 二合一沙灘墊連雨衣乙份（以5,000港元或以上成功開立戶口、維持開戶金額於戶口內達4個月、提供有效電郵地址）

2. Thomas & Friends™ 兒童數碼相機乙份（以50,000港元或以上之全新資金成功開戶，並維持該金額於戶口內達4個月、成為指定綜合理財戶口客戶、提供有效電郵地址）

兒童儲蓄戶口2024【6】中國建設銀行（亞洲）：智Smart兒童儲蓄戶口

開戶要求：HK$1000存款（家長須持有建行（亞洲）戶口）

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：戶口卡（只供查閱戶口結存，並不提供任何提款、轉帳及繳費功能）

開戶優惠：

1.相片銀行卡年費豁免（每日平均總結存相等或高於5,000港元）

2. 家長或子女每人每年可享免費更新相片一次（條件：需要家長成為綜合理財客戶）

兒童儲蓄戶口2024【7】中信銀行：My Dear Account「親親戶口」

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：提款卡（只能查詢結餘或更改密碼）

開戶優惠：

1.「親親戶口」為結單活期儲蓄戶口，可享港元儲蓄額外年利率0.1% ( 最低存款$5000)、傳統活期年利率 0.875% ( 最低存款$5000)

2. 親親網上理財遊戲

兒童儲蓄戶口2024【8】東亞銀行：理財小博士儲蓄賬戶

開戶要求：HK$10存款

年齡限制：18歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿，網上服務（網上查閱賬戶結餘及交易項目）

開戶優惠：

1. 海外升學保保險計劃：個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等(此計劃只供網上投保並可享首期保費低至85折)

兒童儲蓄戶口2024【9】華僑永亨銀行 - My kid儲蓄計劃

開戶要求：HK$500存款

年齡限制：16歲以下

最低結餘：沒有

月費/年費：沒有

存摺簿/銀行卡：存摺簿（詳列每月供款日、供款額、到期日、年利率、預計到期可得金額

開戶優惠：

1. 自由選定每月供款額，低至500港元

2. 供款期可選擇12、18、24、36或48個月

3. 除每月供款外，利是錢於每年的農曆新年後存入My Kid儲蓄戶口，可享優厚利息回報。（假期後 31天內，上限2萬，一次存款）

兒童儲蓄戶口2024【10】創興銀行 - I-KID 儲蓄戶口

開戶要求：HK$100存款

年齡限制：11歲以下（持有人為家長）／11-17歲（可自行開戶）

最低結餘：沒有，不設最低結餘手續費

月費/年費：沒有

存摺簿／銀行卡：提款卡

開戶優惠：

1.參加由香港人壽所提供兒童壽險計劃

兒童戶口7大注意事項

1. 留意開戶的年齡要求

每所銀行要求兒童年齡各有不同，部份銀行年齡分界線為0－11歲以及11－18歲，不同年齡開戶持有人分為家長或兒童本人。另外，不同年齡人士開戶或需家長共同開戶作聯名戶口。

2. 建議選擇存摺簿

部份銀行提供存摺簿均設兒童化設計，同時列明存入金額及總結餘，方便家長教導孩子理財之道及存款概念。不過並非所有銀行的兒童戶口均設存摺簿，部份只提供網上服務或提款卡，家長開設兒童儲蓄戶口前應先了解清楚。

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