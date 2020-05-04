【中美貿易戰】首階段協議已死於疫情口水戰嗎？

COVID-19新型冠狀病毒在美國大爆發，逾百萬人確診，近7萬人病死。繼早日指控「武漢實驗室洩毒」後，美國總統特朗普再度威脅，不排除就此對華報復，選項包括加徵關稅。他直言與疫情相比，中美年初達成的貿易協議已經變得「次要」，而如果中國決定不再按協議內容購買美國商品，美國將終止該協議。

COVID-19肆虐了一整季有多的時間，坊間都幾乎不記得就在武漢封城前1星期左右，北京和華府於1月15日簽訂了首階段協議，中文版分成8章共88頁，涵蓋知識產權、農產品、金融服務等經貿領域。

1月15日，國務院副總理劉鶴在華盛頓同美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署中美第一階段經貿協議。

就疫情責任誰屬，中美兩國口水戰對罵停不了，但口誅筆伐還口誅筆伐，毀約撕協議還毀約撕協議。實際上如果從履約方面看，無論罵得有多麼兇狠，雙方都是依然跟著協議走，疫情迄今未影響實際執行。

Air Jordan終審告贏「喬丹體育」

協議劈頭第1章就講知識產權，詳細列明中方應該如何修訂相關法律，收緊執法、起訴和定罪準則，並須在協議生效30日內「制定行動計劃」。

中美都未有公布「行動計劃」的內容，中外傳媒也不太留意履約進度，但就在幾個月內，拖延多年的內地企業侵權爭議出現「逆轉勝」，美國New Balance控告新巴倫侵權一審勝訴，而美國Air Jordan更在侵權官司終審告贏喬丹體育。

須知道就在幾年前，New Balance和Air Jordan在內地被控侵權，引起海內外譁然，如今反勝實在來之不易。至於實在修法履約，最高人民法院於4月底就印發《關於全面加強知識產權司法保護的意見》，要求「依法從高確定賠償數額」，「完善舉證責任分配規則」，不少觀點都與首階段協議內容有吻合之處。

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實則協議性質源於美國施壓，也部份體現中國自身改革需要，北京本就多年來承諾加強保障知識產權，如今修法也是順理成章。開放金融服務業也是類似情形，去年底中國已表明，就期貨、基金管理和證券3類金融機構，計劃於今年分批取消外資持股限制。

「大國鬧交」成新聞頭條常菜

首階段協議也有同類明文要求，差別就僅由原本年底前分批取消限制，變為4月1日起提前完成原定計劃，「取消外資股比限制並允許美國獨資的服務提供者進入證券、基金管理和期貨服務領域」。

近日「大國鬧交」經常做了新聞頭條，但即使中美均受疫情影響而經濟收縮，兩國依然表明未有意修改2千億美元「爆買」清單。據路透社4月底報道，中國買家連續3日簽購美國大豆，合共60.6萬噸，更準備購買逾3千萬噸農產品補充國家儲備，以備疫情期間的不時之需，並且履行協議內容。

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至於美國將於年底舉行大選，雖然輿論上仍被看高一線，但特朗普長期「負民望」，過得了疫情責任一關，又是否能再捱過經貿重創一關呢？打選戰是內政比外交重要，所以對華強硬這張牌就算有用，一旦撕毀協議和重啟貿易戰，美國都同樣承受打擊，現階段都看不出特朗普有足夠政治掩護，從而確保成本效益。

推倒重來的機會較低，推卸執政責任亦毫無道理，但華府可能會有限度發難，例如用疫情之名打關稅牌，北京大概要事先擬定好應對方案了。