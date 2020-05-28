華為孟晚舟案成「外交炸彈」　中國「限加令」會否再加辣？

拖了一年多的孟晚舟案件，終於在加拿大卑詩省最高法院有了一個重要結果。温哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案作出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。 判決結果出爐前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱該國司法獨立，故政府毋須就結果解釋或道歉。

民企海外官司上升為國際角力

自從孟晚舟案爆發，加拿大吃了不少苦頭，先是有兩名在華加籍公民被拘留，中方理由是危害中國國家安全。不久後，北京又祭出「限加令」，以衛生檢疫有問題為由，禁止進口加拿大製造的芥花籽產品至今，豬肉及牛肉則一度亦在被禁之列，渥太華對此毫無還手之力。

加拿大總理杜魯多。（Reuters）

如今孟晚舟在保釋審訊受挫，中國會否推出新一輪「限加令」，又或者再拘留多幾個加拿大人呢？孟晚舟案是一宗民企海外官司，如要上升到國際角力的層次，由中國政府親自反制，就要看其時是否具備強烈反應的條件，華為創辦人、孟晚舟之父任正非就曾經講過，不能拿廣大中國人的利益來換取華為的利益。

講到反制的本錢，中國當然有，肯犧牲本國進口商和消費者部份利益，重新禁運加拿大豬肉和牛肉就可以了，重施故技更可能一舉數得。

一舉數得包括「美貨代加貨」

首先是殺雞儆猴，北京藉此警告其他西方國家，不要企圖群起而攻之；其次，中方可再度顯示，一旦被視為「選邊站」而受經濟打擊，美國也幫不了你的忙；其三，中美首階段貿易協議規定，北京需要於2年內採購2千億美國商品，農產品是重中之重，既然要履約不買不行，那可以順便試試能否以美貨替代加貨。

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可是政治鬥爭要講時機，回溯孟晚舟案前因後果，爆發點是2018年12月底的加方拘捕行動。那時候中美貿易戰交鋒了半年，華府先是封殺中興，迫使其賠款和接受美方代監督，繼而就放風指下一個目標就是華為，北京面對美方「場外加牌」，本國龍頭企業有滅頂之虞，有必要即刻強力反彈，防止對手得寸進尺。

孟晚舟案正是美方新一輪「加牌」的開端，而接續下來美國對華為祭出一連串指控和禁令。或者基於實力估算和談判所需，北京沒有推出「限美令」，也沒有公布自家美企黑名單，但對於捲入角力的加拿大，就相對更強硬了。

中加關係可能進入「挪威模式」

事隔1年半左右，時移勢易，中美簽署了首階段協議，凍結了關稅戰，封殺令的寬限期延長再延長，華為亦揚言準備好「去美國化」，兩國角力暫時找到一個不甚穩固的均衡點，此時中方是否仍有迫切需要，向美國以外的西方陣營宣示底線，因而為了一宗企業家引渡官司，不惜動員國家機器，其間實在存有疑問。

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官司有輸有贏，拗案情拗程序上訴再上訴，這一類引渡案拖個三五七年亦不足為其，「關鍵判決」可能會不斷出現。假如每一次判決都要「敢於亮劍」，加重對加拿大的「懲罰」，一則不見得可以迫得到渥太華介入司法程序，當場放人，二則「經貿武器化」也用得太多也太廉價，難保破壞力和威嚇力不會貶值。

兩相權衡，未來可能加拿大公民和機構會在中國遇到愈來愈多麻煩，現有「限加令」亦有部份會恆常化，情況類似劉曉波獲得諾貝爾和平獎後，北京的三文魚禁令困擾挪威多年，但雙邊關係差極都有限。至於孟晚舟案，也許要等到她被引渡到美國，才會被激活作為外交議題的屬性，再次觸發中國對加拿大的攻勢。