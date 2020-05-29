孟晚舟案恐再掀「限加令」　「中國式抵制」歷年各有特色

拖了一年多的孟晚舟案件，終於在加拿大卑詩省最高法院有了一個重要結果。温哥華當地時間5月27日上午11時，加拿大卑詩省最高法院就華為副董事長孟晚舟一案作出判決，認為符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。 5月29日，外交部發言人趙立堅就此表示：「加拿大扮演了美方幫兇的角色。這是一起嚴重的政治事件。」

任正非：不能以中國人利益換取華為利益

在防火長城內外，各界都猜測北京會否推出新一輪「限加令」，畢竟有大量先例以供參考。可是對比之前各類「限制令」，猜測中方止於嚴正抗議亦算合理。

加拿大總理杜魯多。（Reuters）

為何北京缺乏進一步「懲罰」加拿大的動呢？很簡單，孟晚舟的利益不一定等同北京的利益。其父任正非就很明白箇中分別，他以華為創辦人身份提及女兒的引渡案，就直指即使這中國對美不讓步，導致孟晚舟受更多苦，也不能拿廣大中國人的利益來換取華為的利益。

回顧2018年底，這一宗民企商人的海外官司，鬧到要動員國家機器，當中有特殊時空背景：孟晚舟被捕實屬美方「投石問路」，預示華府接下來一連串的「華為狙殺令」，於是此案就不只是個別公民的司法問題，而是牽涉中美在經貿科技層面的宏觀角力，北京選擇較顯眼和強硬的參與方式。

各種「限制令」僅屬坊間籠統稱呼

對中美兩國而言，孟晚舟案僅是其中一塊外交跳板，華府借此宣示未來會重鎚打擊華為，對華攻勢不限於關稅戰，北京則通過「限加令」，警告中美以外的旁觀者不要隨便「選邊站」。事隔1年半左右，華為風波恆常化以及愈演愈烈，首開其端的孟晚舟案早已不是焦點所在，對兩國角力失去了大部份政治意義。

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追本溯源，就近年「經貿武器化」爭議，中國從來未曾公開承認過，所謂「限制令」亦只是坊間所給予的籠統稱呼，統合表面上看似同類性質的外交事件。

先講「限挪令」，事緣2010年挪威諾貝爾獎委員會決定，頒發諾貝爾和平獎予異見人士劉曉波，北京繼而以衛生檢疫為由，一度完全停止進口挪威三文魚，直到2016年才出現轉機。相比之下，無論怎解讀加拿大在孟晚舟案的角色，都不能得出挑戰中共體制這個結論，兩者輕重大相逕庭。

尚未解禁加拿大製芥花籽產品

再來是「限韓令」，事緣2016年朝鮮核試後，美國在韓國部署薩德反導彈系統，中方認為此舉損害自身戰略安全利益，要求韓方撤回許可，繼而由零售業到娛樂產業，在華韓貨韓星韓企都遭遇麻煩，直到韓方承諾限制使用該系統，並不且加入美方反導體系，之後再拖拉了一兩年才完全告一段落。

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同樣道理，與戰略導彈的阻嚇力受損相比，孟晚舟案暫時未見得會被官方視為威脅「戰略安全利益」。

此外，早前澳洲倡議就新型冠狀病毒源頭，展開國際獨立調查，中國隨後宣布向澳洲大麥加徵80%反傾銷關稅。從新聞熱度看，疫情源頭爭議會持續下去，而孟晚舟案則已成華為風波的個別情節，「限澳」顯然比「限加」更具迫切性。況且中方仍未解禁進口加拿大製芥花籽產品，保持下去都足夠表態了。