鼓勵「小販經濟」利大於弊？　內地城市拆牆鬆綁「保就業」

COVID-19新型冠狀病毒疫情在全球大爆發，經濟影響預料持續，「保就業」成為內地政策重點之一，其間中央政府鼓勵發展「地攤經濟」，希望帶動各地放寬對流動小販的限制。 新方針未見其利，就先見內媒報道有地方「坐地起價」，收取高額攤位費：「在一些路段一開始招商時一個攤位的費用是每月20元（人民幣．下同），現在是800元，攤位租賃者還會把攤位以3000元的價格轉租給商戶，一個月輕鬆收入2000多元。」

有多少地就做多少生意？

要討論攤位費問題，最基本都要先搞清楚誰在收費，又誰有權收費，可是奇就奇在相關報道都未有明言，連不少內地網民都在問「誰是最大贏家」，又或者找方式暗示影射。當然也有部份網民直言，「這就是附近街道辦事處收了」，「不然財政收入哪裡來」。

成都「地攤經濟」獲官方譽為全國模範。（中新社）

所謂發展地攤經濟，純正面看是動用潛在土地資源，將「閒置的」地段路口和空地用於促進商業活動，以達成「保就業」的目標。問題如果這些土地真的是「閒置」，為甚麼不一早拿出來動用呢？

城市管理不是「有多少地就做多少生意」，當局還要考慮到治安、衛生、交通等等公共秩序所需，假如開發土地資源的代價大於潛在實效，那就不宜於將相關空間完全「商業化」。如今中央示意要放鬆小販管理，緣於「保就業」成為政經首務，所以鼓勵地方政府在城市管理的各層面之間，重新尋找均衡點。

官方機關是否真的「無本生利」？

首先，小販擺地攤所佔的位置是公共資源，等同於向公家租用地方，給予租金亦是理所當然。更為要者，開設新地攤牽涉各種開銷和負面影響，行人道路使用權、維持公共衛生水平、官方登記巡查等等都不是免費項目，所謂「攤位費」可以視之為一種管理費，用來換取小販在公共空間擺檔的權利。

🔑🔑河南省鄭州市傳出小販攤位被「坐地起價」（微博圖片）🔑🔑

就流弊一面，官方機關手握公共資源，平時或受慣性或規例制約，缺乏足夠動力「尋租」，不過遇到上級鼓勵發展「地攤經濟」，部份前線人員一則預料攤位需求會急升，連帶衍生出炒賣空間，於是乎原值每月20元的攤位，一時飆升至3000元，二則隨意改變土地用途，將公共空間劃撥為官方從中收費的小販攤位。

對公家來說這是「無本生利」，因為成本都轉嫁到小販和土地使用者身上。微博上就傳出：「（長春市）寬城區長新街扶貧市場門前停車場，免費的停車場，用石墩圈起來了，變為夜市，每個擺攤的商戶收取價格不等的攤位費。」就算官方收取相宜的攤位費，附近駕駛人士都為政策轉變而付出代價。

成都「模範」顧及各持份者利益

如果政治就是資源分配或再分配，所有政府決策都是政治決策，得益和受損是一體兩面，關鍵在於如何令各方願意接受或忍耐。即使是在最理想狀態，小販擺地攤獲得政策優待，支付較低攤位費就能在黃金路段做生意，對繳付較高租金和管理費的入鋪商家不一定是好事，其房東和業主也可能有異議。

🔑🔑吉林省長春市轄區被指圍封免費停車場，改造為收取「衛生費」的地攤區（微博圖片）🔑🔑

+ 5 + 4 + 3

至少在政策文件的擬定上，作為「地攤經濟模範」的四川成都據稱創造了10萬個職位，其間便採取較為穩妥的做法，以確保衛生和安全為前提，盡量做到小販、入鋪商戶和業主都得分享得到政策效益：

允許在一定區域設置臨時佔道攤點攤區和夜市； 允許臨街店鋪越門經營； 允許大型商場開展臨時佔道促銷； 允許流動商販在一定區域販賣經營。

以粗略推論憑空分析，要講得「地攤經濟」極好或極壞都不難，至於執行還講究前線人員如何因地制宜，掌握轄下地區的商品供求、商業活動分布、居民消費習慣、人流狀況等等資訊，才決定如何推行。當然最重要的還是，「地攤經濟」牽涉眾多持份者，少不免需要作考察和諮詢，否則可能又走上亂幹盲幹的舊路。