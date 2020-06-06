郝海東政治宣言背後　一場「流浪者」的政治鬧劇

曾被譽為「亞洲第一前鋒」的中國足球名宿郝海東，因6月4日在海外社交網絡上發表的政治言論成為焦點。6月4日，一段郝海東近半個小時的「新中國聯邦建國宣言」視頻，在海外互聯網上廣泛流傳。

從內容來看，流亡美國的中國富商郭文貴、美國白宮前戰略顧問斯蒂芬•班農（Stephen Bannon）是這份宣言背後的「導演」。在直播中，郝海東發表宣言之後，班農宣讀了英文宣言。跟郝海東一同出鏡的，還有他的妻子葉釗穎。

+ 5 + 4 + 3

有德國媒體指出，郝海東似乎加入了郭文貴發起的「爆料革命」。報道還表示，郝海東當年的隊友證實了宣言視頻的真實性，稱視頻中所見確實是郝海東本人，並對他如今的做法感到「震驚」。

感到「震驚」的，並僅僅只有郝海東當年的隊友。郝海東夫婦的驚人之舉，讓很多看到視頻的人，特別是兩人的球迷難以接受和理解。「他們怎麼了？」這是很多人的疑問。

郝海東，是中國足壇的傳奇人物，曾3獲中國足球甲級聯賽最佳射手，5奪甲A冠軍。1992年至2004年，郝海東共代表中國國家男子足球隊出場115次，打進41球，其中在國際足聯A級賽事中打進39球，總進球數位列中國國家隊歷史射手榜第一名。

2020年5月9日，郝海東的50歲生日，國際足聯官方還為他送上了祝福。國際足聯官方在微博寫到：「他曾是90年代國足的旗幟，他曾被譽為『亞洲第一前鋒』，他也是一代人心目中的足球偶像，祝『郝董』生日快樂。

郝海東夫婦。（影片截圖）

「郝董」是中國網絡上對於郝海東的戲稱，他還有一個綽號是「郝大炮」。

中國知名傳統體育媒體《體壇周報》與知名體育網站「虎撲」，都在第一時間發聲明，稱郝海東在海外公開發布顛覆政府和損害中國主權言論，將停止對郝海東的一切報道與討論。之後，郝海東擁有700多萬「粉絲」的社交媒體微博賬號，也被封禁。

在中國足球界，郝海東「大炮」的名頭聞名球場內外，他不僅時常將炮口對準中國足壇以及中國足協，也不時在網絡上鍼砭時弊，與持不同意見的網民進行罵戰。最近一個多月來，郝海東使用最多的一個自我發明的新詞——「蛆快鏈」，他用此反擊網絡上與他意見相左攻擊他，前來罵陣的網民。

他最近最常用的一句話還有：「雪崩時沒有一片雪花是無辜的」。

郝海東的妻子葉釗穎在羽毛球場。（微博@葉釗穎）

郝海東把前來挑釁的網友稱為「腦殘、噴子、蒼蠅和蛆」，回懟的網友則罵郝海東「恨國黨、慕洋犬、文盲裝公知、漢奸」。新冠肺炎疫情期間，他還捲入了圍繞方「方方日記」所掀起的網絡罵戰。社交網絡上不少人指責郝海東向「誹謗政府的叛徒者」示好，屬於「恨國黨」。

郝海東的妻子葉釗穎，曾經是中國羽壇一姐，世界排名第一。因在2000年悉尼奧運會期間的隊內「讓球事件」——在半決賽中故意輸給另一中國運動員，最終獲得一枚銅牌，在26歲黃金年齡宣布退役。退役後，她去了清華大學讀書，畢業後她放棄了體制內工作，她表示，「我就想要自由，自由是最好的。」

郝海東和葉釗穎2016年在西班牙認識，兩人於2019年結婚，定居西班牙。

郝海東在視頻直播中反覆強調，自己並不是因為生活過的不好而泄憤，現在這麼做完全是「發自內心的聲音」。但更多的聲音認為，郝海東的表現，更像是在一個常年在海外互聯網的環境裏，被一些仇視中共的言論所洗腦，再加上因為個人經歷（包括他妻子的經歷）對中國體制秉持偏見，且在看待問題上缺乏歷史眼光，才在今天被推到政治表演的聚光燈前。

而之於郭文貴和班農，有觀點認為，很明顯，在中美對抗的大背景下，他們感覺自己有了政治操弄的空間，以期博取更多的眼球，獲取政治籌碼。但現實是，民眾和輿論對他們的動作已經不再關心，即便今天將「郝大炮」推向前台，最後的結果可能也不過一場政治鬧劇而已。

只不過，郝海東夫婦——一個是可以載入中國足球史的殿堂級人物，一個入選羽毛球世界聯合會名人堂，卻成了郭文貴們政治鬧劇中的「棋子」，可悲可歎。