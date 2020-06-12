【港版國安法】台援港方案恐「後會無期」　口頭撐港聽聽就好

為一掃此前「切割香港」的疑慮，蔡英文要求陸委會統籌提出「援港方案」，近兩週內進度如火如荼，不斷有方案細節被披露。在外界認為民進黨政府這次是「玩真的」之際，6月11日卻被行政院「打槍」，方案出台之日「後會無期」，再次淪為「口惠」。

蔡英文5月27日表示由陸委會統籌提出「援港方案」，如今卻卡在行政院，看來方案出台可能還要許多時日。圖為蔡英文5月29日拜訪在台北復建的銅鑼灣書店。（中央社）

大陸此前拋出震撼彈，決定推動「港版國安法」，引起香港示威與國際社會關注。蔡英文5月24日在臉書（Facebook）表示，這一刻「和香港人民站在一起」，並稱依香港情勢可能停止適用《港澳條例》。此舉被外界解讀為跟風美國，但也引起部分港人的疑慮，認為這是雨天收傘、與香港切割。

畢竟一旦停止適用《港澳條例》，改用《兩岸條例》，將讓現在寬鬆的港人赴台就學、就業、投資，變得更加嚴格複雜。是以三天後，蔡英文要求陸委會統籌提出「香港人道援助關懷行動方案」，展現對港人爭取自由民主的支持。

在蔡英文一聲令下，主委陳明通喊出一周內提出方案，並宣布四原則，包括政府主導、陸委會跨部會整合、公設法人「台港策進會」執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費等。

隨後陸委會快馬加鞭，一周後將方案提交行程院，過程中不斷有媒體引述消息人士披露進度，一說將於6月9日公布，然後又跳票說6月11日。還具體談到方案內容，包括跨部會納入內政部、衛福部、勞動部、教育部、法務部、國安局、調查局；未來也將設置集中安置處所，安置無法自覓住處的港人；編列預算給予慰問金、安置費、關懷金等；台港策進會也規劃好新的辦公地點。

大陸推動港版國安法，引起香港街頭示威，也讓許多港人開始想起「退路」，其中一條就是台灣。（資料圖片）

就在外界認為民進黨政府此次並非「說說而已」之際，6月11日卻迎來大轉折，行政院發言人直接「打槍」陸委會，稱方案根本還沒有跟蘇貞昌報吿。媒體也披露，方案之所以卡關，是因為執政高層對方案有所疑慮。會議討論中，有人以內部數據稱，部分民意不贊同用納税人的支應方案費用。也有人認為港人後續來台的國安審查、就業、保險等問題仍待更細緻討論。

當天在陸委會例行記者會上，雖然發言人表示，這是要因應香港局勢發展，進行更細緻完整規劃，沒有所謂「難產」。但也不無委屈地表示，陸委會把「能掌握」的部分做好，會積極溝通其他機關，「我們有時間感，但沒有具體日期」。

言下之意就是，陸委會方案都做好了，也知道時間正在流逝，但行政院相關部門對方案有意見，只能繼續繼續溝通，無法確定公布時間。

陸委會發言人邱垂正6月12日強調台灣作為亞洲的民主堡壘，將盡最大的能力與努力，與香港人民站在一起，支持香港追求自由與民主等普世價值。（楊家鑫／多維新聞）

事實上，民進黨政府與港人的關係，是在2019年反修例事件才急遽上升，當時蔡英文撿到香港這把槍，化身辣台妹，民調支持度由黑轉紅，並最終贏得總統大選，可說香港示威者是功臣之一。

然而，台灣社會同情關心香港示威是一回事，是否接受這些街頭示威者來台，又是另一回事。所以即使有港青來台呼籲修訂《難民法》，民進黨政府依舊冷處理，強調既有機制就能處理。

此次的援港方案難產其實如出一轍，美其名是需要更多觀察，謹慎以待，但實際上是害怕影響民意支持度，但只看民調施政，尤其民調並非無法操作，就難免被部分激進民粹綁架，而錯失爭取台灣更大利益的機會。

平心而論，相較於歐美，台灣願意研擬方案援助港人，已算有心。然而，民進黨政府終究是以己身執政利益出發，口頭支持絕對沒有問題，但要真金白銀支持、損及自身支持度，那又是另外一回事，所以港人聽聽就好，不要有太大的期待。