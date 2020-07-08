【道破國民黨兩岸論述】「蔡英文化」不會是國民黨的解方

在六月中旬國民黨中生代主席江啟臣口出「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」一語後，老國民黨人集體跳腳。日前國民黨改革委員會的兩岸論述建議報吿，更將「九二共識」視為昔日兩岸互動的「歷史事實」，以此提出對台海關係看法的新建言，傳統國民黨人、民進黨與共產黨，都各有回應。 老國民黨人如連戰高聲疾呼「九二共識價值不容抹煞」，馬英九對江啟臣亦不假辭色，這位尷尬的中生代黨主席只能四處滅火。 被台灣視為「跟不上時代」的國民黨在大敗後想重新建構自己的兩岸論述和地位，老一代堅持傳統路線、更不甘心過去的談判成果被抹煞，中青世代則怕極了持續被年輕人厭棄、想拋開「過去的包袱」獲得重生。

九二共識是不是現在式，國民黨內部已無共識。

成功讓「九二共識」質變為「一國兩制」的民進黨自然見獵心喜，直言江啟臣已將九二共識當成「歷史描述」，而馬英九等傳統派顯然不苟同，顯見國民黨內的兩岸論述混亂分裂，「還對民進黨政府指指點點，無視民意所向。」

至於共產黨那廂則由國台辦出來呼籲，望國民黨「明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎」，大陸媒體更一致地猛攻：就算「自宮」，也無法練成神功。

當前國、民、共三方看似毫無共識，一團紛亂，其實將三方表述攤開來看，會發現其論述成分大致相同，惟三黨各有側重點。不論是國民黨所堅持的「一中各表」、還是兩岸論述組建議案中所說的「台海和平，創造雙贏」；不論是蔡英文曾經強調的「尊重九二會談歷史事實」、還是5．20連任演說所言的維持「和平穩定兩岸關係」；又不論是共產黨所一再言明的「九二共識的核心內涵就是堅持一個中國原則」，這三黨所言可概括為幾句話：一個中國、維持現狀、兩岸和平、積極溝通。

國民黨在當地時間6月19日召開改革委員會全體會議，會中發表新版兩岸論述。（中央社）

這四句話，國、民、共只是按照各自的位置加以解讀或淡化其中幾句。

民進黨大打「維持現狀」，贊同「兩岸和平、積極溝通」，對於「一個中國」不想提又無法否認，因為就算是有民意加持的蔡政府，也得按《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務。共產黨大打「一個中國」，贊同「兩岸和平、積極溝通」，但堅定認為「現狀不能一天天拖下去」，在「維持現狀」的選項上握有主動權的中共雖不冒進，但也打破了民進黨及台灣社會的幻想。

國民黨無疑是最尷尬的一方。在馬政府時代「一個中國、維持現狀、兩岸和平、積極溝通」這四句口號不論哪一句都可以拿出來大書特書。如今民進黨拿了「維持現狀」，又以選舉語言政治化了「一個中國」，國民黨只能抓着「兩岸和平、積極溝通」不放。

6月28日，國民黨立法院黨團抗議蔡英文提名前總統府祕書長陳菊出任監察院長，破門占據立法院議場。（中央社）

然而，面對淡化了「兩岸同屬一中」的國民黨，共產黨自然也了無興趣，兩黨還溝通什麼？至於在「維持現狀」這一選項裏，民進黨在台灣內部比國民黨有說服力得太多。

結果，國民黨成為一個對內無法說服自己、凝結共識，對外更無法說服人民的尷尬存在。

儘管國民黨承認《中華民國憲法》、但無法坦言「兩岸同屬一中」，這與民進黨「中華民國台灣」之獨台（或華獨）並無太大區別，藍營選民或許能以「沒辦法，總是要選舉」的理由原諒國民黨，但看在對岸眼裏，國民黨不過民進黨之流，國民黨過去自傲的兩岸橋樑將不復存在。

若以為「淡化一中屬性，突出維持現狀」就可說服年輕人亦大錯特錯，在「誰能維持現狀」這一戰場中，國民黨只會是永久的輸家。當國民黨以為窮盡一切所思所改，皆是順着民進黨訂下的規則來走，則難有翻身之日。

於在「維持現狀」這一選項裏，民進黨在台灣內部比國民黨有說服力得太多。（網絡圖片）

國民黨當前須明確幾點事實。其一，國民黨過去所堅持的兩岸政策，確實為台灣帶來實實在在的利益，不論是經貿的、還是外交的。它讓台灣外交休兵了數年，讓台灣經貿獲利，這並非維持現狀四個字就可以帶來。

國民黨做錯的，不是兩岸路線。急於自宮，是落入民進黨之思考圈套，亦否定了過去自己的成就，這會使曾認同自己的選民寒心。

其二，台灣社會否定的並非「兩岸經貿」，而是經貿獲利並沒有普及民眾，企業賺錢、年輕人「薪」苦；經貿數字亮眼、基層勞工喊苦，這現象從馬英九延續到蔡英文。蔡英文以抗中訴求轉移，製造「中共要來了，講什麼低薪」之錯覺，招數聰明，但未苦民所苦。

國民黨之大敗，也在於沒有對「社會財富分配」做出更多論述，自己的經濟牌變成「企業家賺錢牌」，使得戰場永久在對民進黨有利之「抗中」戰場──也就是民意認為，「反正選誰我的情況都不會好了，那當然選一個政治正確、跟我朋友講不會丟臉的。」

其三，不論「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」，台灣難以「法理台獨」是普遍共識，政黨無論怎樣折騰，基本都在「一中憲法」這個框架下。且中國大陸是台灣最大貿易伙伴，人們自然也想維持現狀，兩岸和平，積極溝通。

去年11月，韓國瑜出席「全國美術界挺韓後援會」成立大會，他與多位書法大師一起合寫「莫忘世上苦人多」。（網絡圖片）

正大光明地面對過去自己給兩岸帶來的成就、不以民進黨之言否定自身，是第一步。

第二步，若戰場始終在「對抗一國兩制」打轉，對國民黨永遠不利。民進黨之軟肋在於無法解決基層民眾之需求，以意識形態的興奮劑餵養台灣社會，口號強硬、實則體虛，國民黨當深思，昔日韓國瑜為何能以一句「莫忘世上苦人多」震撼基層？

民生問題之深層矛盾始終存在，在過去二十年，沒有台灣政黨在用心解決。「反正兩黨一樣爛」是民眾普遍心理，蔡英文之成在於香港，不在於她解決了民眾的苦痛。當民進黨轉向兩岸戰場，捨棄了公平正義、財富分配這塊版圖，國民黨惟有拾起，才可能再次讓人民眼睛一亮。

跳脱抗中「口水」，重拾庶民經濟，提出足夠說服人民的論述與政策，才是國民黨之解方。