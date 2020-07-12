【內地洪災】27個省級行政區吿急　災情究竟有多嚴重？

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未完全平息，中國又迎來了一場洪災。 據應急管理部7月10日信息，2020年以來洪澇災害造成浙江、安徽、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州等27省（區、市）3,385萬人次受災，141人死亡失蹤，直接經濟損失695.9億元（人民幣，下同）。 在過去很長一段時間裏，這場洪災並未受到較多關注，但是顯然已經嚴重衝擊內地社會和經濟形勢，而且未來災情可能會繼續加重。那麼，中國已有27個省級地區受災的洪災，目前狀況究竟如何？

鄱陽縣圩堤漫潰，目之所及汪洋一片，不少房屋已淹沒至一樓。（中新社）

中國水利部已在7月12日將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

據悉，2020年6月1日至7月7日，長江中下游地區出現了6次強降雨過程，長江流域平均降水量（346.9毫米），為1961年以來第2多（第一位是2016年376.3毫米，第三位是1998年331.9毫米）。

其中，安徽、湖北、浙江、重慶4省市累計降雨量為1961年以來同期最多，安徽、湖北2省的平均降雨量已超過500毫米。

湖北省，這個在中國新冠肺炎疫情裏首先遭受重創的地區，在此次洪災中又一次成為了重災區。

湖北省位於中國中部區域，以及第二階梯向第三階梯過渡地帶。中國水量最大、長度最長的長江自西向東橫穿而出。湖北又是長江與漢江的交匯之地，漢江則是長江中游最大的支流。巨大的水量、複雜的水網、急劇變化的地形，使得湖北在歷史上中國人開發之前就是一片沼澤之地，如今也有「千湖之省」的稱號。

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中國最大的水利工程「長江三峽水利樞紐工程」，其大壩就位於湖北省宜昌市。宜昌也是長江上游與中游的分界點。

6月29日，三峽大壩開閘泄洪。這也是三峽樞紐在2020年首次泄洪。外界多有分析認為，水庫泄洪是為迎接近期可能到來的洪峰。而長江委水文局的消息也稱，7月上中旬，三峽水庫可能迎來新一輪洪水。

這也意味着，中國南方遭遇的這場洪災，短時間內不會結束。

中科院成都山地災害與環境研究所研究員胡凱衡表示，2020年的災害有兩個不同之處：一是災害高峰期相對提前，歷史上洪澇災害多發生在7月到8月；二是局地強降雨過程持續時間比較長，今年6月11日以來，四川阿壩、甘孜、涼山等持續發生強降雨過程，這是歷史上少有的。

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據了解，五百多年來，中國幾乎每年都會出現大澇。1730年、1755年、1823年、1931年、1935年、1954年、1975年、1998年、2016 年等的嚴重洪災，都被載入中國史冊。

而2020年的這場洪災也有望躋身其中。中國降水量最多的夏秋兩季遠未結束，目前已經波及27省級地區，3,385萬人次受災，141人死亡失蹤。本年度洪災將會造成的損失仍然難以估量。

另外，南方地區的經濟體量在中國整體經濟版圖裏的分量越來越大，而此次受災嚴重的幾個省級地區亦大多位於此處。從直接的經濟損失來看，近年四川、廣東、浙江等地損失最為慘重。2009 年至2018 年十年間，四川、廣東的直接經濟損失總值均超過 2,000 億元。

進入2020年後，全球災難性事件的發生頻率明顯增加。有席捲全球的新冠肺炎疫情，有從非洲蔓延開來的豬瘟和蝗災，也有澳洲森林大火。其中的很多災難中國都沒有幸免，現今又發生了洪災。中國的經濟發展形勢因之再度受挫。

不僅如此，中國還要應對美國越來越直接粗暴的全方位施壓，並處理與印度、日本等國的領土主權糾紛。可以說，2020年是中國遭受干擾極多的一個年份。

不過在另一方面，這些干擾大多是客觀和外部因素所導致。如果中國內部不致出現分歧與矛盾，其負面影響應該都會比較有限。