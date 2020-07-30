台將斥資48億美元採購美製火箭系統　炮兵導彈射程達300公里

根據台灣立法院公布的訊息，台軍在2021財政年度，將編列約48億美金預算，採購11套以上的M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），整個預算編列將在今年9月明朗，緊急交付立院審核。 民進黨立委王定宇稱，此購案將使台軍擁有打擊解放軍對岸軍事部署的能力，其系統標準使用的炮兵導彈（ATACMS）射程高達300～500公里，可有攻擊中國大陸內陸沿岸軍事目標，達成嚇阻作用。

台軍確定採購HIMARS多管火箭系統，整體預算高達美金48億，幾乎佔了台灣整體國防預算的一半，將採逐年編列預算分批採購。這是近年來，台灣對美軍購最受注目的單項裝備，首度使台灣擁有美製攻擊性戰區炮兵彈道導彈（Lockheed Martin）

由於解放軍早已經配備衛士（WS）系列的最長射程AR3型遠程火箭，射程高達300公里以上，可以輕易由海峽對岸陣地，打擊澎湖以及台灣等軍事戰略目標，故台軍在美方的多年建議之下，終於決心採購美製高機動多管火箭系統。據瞭解，美國在奧巴馬政府時代於2010年宣布「重返亞洲」（pivel to Asia）戰略時，曾經對台採購HIMARS多管火箭以及ATACMS戰區炮兵導彈亮起綠燈，但是當時的台灣馬英九政府並未買單。

由於台軍目前已有服役20多年的雷霆2000多管火箭系統，但是由於開發時程延宕、產能不足，以及火箭彈射擊距離一直無法超過50公里，台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）雖然自稱能夠開發類似美製炮兵導彈等戰區彈道導彈產品，但多年來只聞樓梯聲，一直延宕。在台灣需要緊急應急戰備的今天，中科院的選項已經被蔡英文政府暫時排除。

台灣中科院自制的雷霆2000多管火箭系統，產能不穩、產量稀少，雖然價格僅美製品三分之一，但是戰術價值相差太大。（陳宗逸／多維新聞）

由於台軍將花巨資購買HIMARS多管火箭系統，也引起台軍內部、中科院方面的不滿聲音。但是，由於蔡英文政府已經連續執政第二任期，蔡英文初期所展現的武器自主研發政策，據稱已經有相當程度的轉彎。由於台灣自制武器的期程不如預期，性能也相當不穩，尤其產能問題，使得台軍無法大量換裝配備。以雷霆2000多管火箭案來說，從1990年代一路研發至2012年初期才勉強服役，且多管火箭發射平台設計出現瓶頸，以及搭配車輛難產，不斷更改設計，使得此型武器至今也僅在台軍內少量生產，至2020年僅生產43套，為台軍北、中、南三個軍團配賦各一個多管火箭炮兵營，數量相當稀少。

此外，雖然台灣自制雷霆2000的報價，僅美製HIMARS價格的三分之一，但是美製品火箭彈使用彈性大、戰術轉移機動力高，尤其美製火箭彈有美國軍規衛星GPS訊號導引，可以更精準襲擊目標。尤其美製ATACMS戰區炮兵導彈系統，提供300～500公里的戰術打擊能力，彈頭可以依照需要配置不同械彈，例如著名的「鋼鐵雨」（Steel Rain）就是一種攻擊模式，可以大量殺傷人員與輕裝備，台灣自制的雷霆2000系統至今無法擁有同等級性能，且也無法接收美國軍規GPS衛星定位訊號，僅能使用商用GPS衛星溢波，射擊精確度和打擊力度大不如美製品。

美方從去年底開始，至今年台軍漢光36號演習前後，緊急要求台軍採購多種屬於「不對稱戰術」的新式武裝，包括陸射型魚叉（Harpoon）攻陸導彈，其射程也超過400～500公里，台軍也將耗資頗巨，緊急採購十數套魚叉導彈車，並且加購數量相當龐大且機密的魚叉陸攻導彈，據信其與挪威陸軍使用的魚叉陸射反艦導彈射程要遠，是屬於美軍SLAM距外陸攻導彈家族的一部分。目前台灣空軍F-16V Blk20已經配備空射型SLAM，海軍劍龍級潛艇也有配備數量機密的潛射型SLAM導彈，故台軍將是全球使用魚叉導彈的數一數二用戶。

而美方之所以在去年底今年初開始，強勢主導台灣軍購的項目以及時程，主要就是因應2022年之前的台海高度緊張局勢，由於蔡英文政府第一任期，只喜購買昂貴的單一武器系統，用來宣揚國防政績，絲毫未考慮其實用度和台灣的特殊戰略與戰術環境，故美方雖然同意多項如M1A2T主戰坦克以及F-16V Blk70等高價單項裝備，卻也同時與台灣交換條件，要求台灣必須採購足以應付緊急戰備需要的不斷稱戰術武器，故蔡英文第二任期，已經不再聽任台軍方的國造武器自制政策，將大規模改變對美採購軍武的態度。而蔡英文政府主導中科院的人事改組，據稱與此政策改變也有關係。

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