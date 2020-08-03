【觀察】多名立委集體收賄　扛著民主反民主的台灣政壇

台灣時代力量黨主席徐永明、民進黨立委蘇震清（蘇嘉全姪子）、國民黨立委廖國棟和陳超明日前爆出捲入受賄案。民進黨方面蘇嘉全為免受賄疑雲延燒至己，迅即辭去總統府秘書長職位；國民黨主席江啟臣則說出重話，絕不容忍從政同志貪腐。時代力量的動向最為有趣，旋即發出聲明，即刻停止徐永明黨權，並由另一位曾與徐同台角逐主席寶座的邱顯智擔任代理黨主席。

台北地檢署偵辦立委涉收賄案，指揮調查局兵分65路搜索，並約談6名前後任立委等63人說明，前立委徐永明（中）8月1日清晨到北檢應訊。（中央社）

對比徐永明如今的下場，其Facebook專頁2019年底的一篇帖文成了他今日下場的最佳諷刺。他稱，「先前韓國瑜被質疑幫岳家喬砂石案時，嗆聲若有『貪污就關到死』，結果立法院院會表決提高貪污犯的假釋門檻，國民黨卻集體逃跑缺席。難道國民黨委員不認同韓國瑜的說法嗎？說一套做一套，根本是陷自家總統候選人於不義！過去許多有權有勢的貪污犯坐牢沒多久就申請到外役監快活，或是輕易假釋出獄。甚至透過立委關說、施壓，影響假釋的審核與進度。……司法改革的腳步不能停，2020要讓時代力量繼續留在國會，扮演改革推進器的角色，實現符合台灣人民期待的公平正義。」

如時代力量這類高舉高道德要求，自詡捍衛進步價值、站邊弱勢的「偽左派」，一旦道德外表不再，其反作用力將會遠超過一般被認為右派的政黨遭爆貪腐。原因在於，這類偽左派很大程度的滿足一般人民對政治的「想像」，譬如希望政治清明、賢明者從政、道德施政等「幻想」，在許多議題上都搶佔道德制高點，於是乎人民對他們有了「期待」，期待越大、失望越大。歐洲許多左派或自詡為左派的政治團體、人物之所以消失於政壇，亦是因為此類情況；特別是在他們無法做到給予人民的政治支票，抑或是如同台灣正發生的貪腐疑雲出現之時。

舉此次徐永明涉嫌收賄為例，徐收賄發生在他擔任立委之時。一般來說，擁有立委身份才會有人想要行賄，因為立委手上才有權力，故徐也依着立委在市場上的「價碼」收了一定數目的賄款。右派主要提倡迴歸資本和市場，政府不要介入太多，讓人有官商勾結的印象；但是往往實際情況證實，這種偽左派反而才是真真正正的市場派，清楚知道自己當權後，在市場上的價碼位於何處，一切由資本說話。

而時代力量之流，前身又是一群基於共同敵人——國民黨在前，在民進黨大傘庇護下，運用社會運動包裝自身政治野心和慾望的人。爾今，國民黨已被打垮，躺在路邊喘息，民進黨同時佔據行政立法的優勢，時代力量又於2020年躲過泡沫化危機，取得三席不分區立委。這種權力與資源的豐厚，在具有街頭抗爭狼性的人面前，道德外皮被撕毀而顯露出貪婪是遲早的事情。畢竟在台灣社運界，表面上的團結靠的是「共同敵人」，當共同敵人消失，自家人轉頭揮刀向自家人是常有的事情，在台灣社運界是屢見不鮮。

時代力量的切割之快速、之無情，恰巧曝露的正是上述的如狼本性。政治權力也好，利益資源也罷，皆猶如照妖鏡般，將這類大奸似忠、大偽似真的「假貨」面貌，照得一覽無遺。諷刺的是，嘴上常掛「民主價值」、心中常想「民主自由」的台灣人，在當前社會主流氛圍之下，對於這類道德假貨的標準，竟輕易地被「反共」或「反中」等情緒動員而轉移焦點。或許對固守一黨利益且政治正確至上的的部分台灣選民來講，從政者的道德並不重要，政治正確是原諒的立場，綠黃都是原諒的顏色。倘被817萬人認為是民主捍衛者的人搞出貪腐，於私德、於公德禁不起檢驗，他們心中的民主會是「嚴格意義上的民主」嗎？道德外皮下的貪婪，政治權力都將使其曝露無遺，民主亦不過是手中玩物而已。