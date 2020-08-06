【觀察】對於中美關係　王毅給出最具份量回答

「中國的對美政策保持着連續性和穩定性，同時我們也做好了中美關係爬坡過坎、經歷風雨的準備。」

8月5日，中國國務委員兼外交部長王毅在北京接受了官媒新華社的專訪，就中國如何應對未來中美關係作出上述表態。

這裏有幾點需要注意，其一、這顯然是一次中共高層特意安排的專門訪談，其目的乃在於通過官方媒體對外表達中共高層和官方的態度，所以其「準確性」和權威性無需任何質疑；再加上王毅本人在中國外交決策層和執行層的地位，這篇談話的份量則顯得更為明顯。

其二、為什麼在今天會安排這樣一次談話？一言以蔽之，從大局面來說，是因為近期的一系列事件，中美關係發生了全局性的惡化，其標誌性事件便是中美互關總領事館——這在中美建交41年以來是從未發生的。當然，人們也並沒有必要將這次事件看得過於嚴重，認為中美脱鈎在即，但是它極具標誌性。

這種標誌性並不是中美關係無可避免地滑向了「新冷戰」的深淵，而是說在特朗普（Trump Donald）政府基於其所處國內外處境而有可能會以繼續損害中美關係作為自己的「立足之本」。

從現時具體背景，特朗普的忠實國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日在美國加利福尼亞州尼克松（Richard Milhous Nixon）總統圖書館所發表的「新鐵幕演說」，應該說王毅這次談話最直接的刺激性因素。

美國國務卿蓬佩奧7月23日在尼克遜總統圖書館發表題為《共產主義中國與自由世界的未來》的對華演說。（資料圖片）

在此次談話中，蓬佩奧對美國數十年的對華接觸政策做出全盤否定，甚至呼籲組成民主聯盟共同「圍剿」中共（請注意，他特意強調是「中共」而不是「中國」）。而最近，他又當真將其付諸實施，在特朗普封殺中國互聯網公司字節跳動旗下的Tik Tok短視頻APP時，提出了一項全面扼殺中國網絡的「淨網計劃」。

也正是如此，人們注意到，在當天新華社刊發的專訪中，全文12個問題、超過7,000字（含新華社記者問題在內），王毅將大部分回答的矛頭指向了特朗普政府的忠實代表蓬佩奧本人。

當然，這並不是一次對蓬佩奧本人的口誅筆伐，相反王毅藉此重新檢視了中美關係的幾大代表性觀點，其回答雖然不乏強硬，但是仍然沒有敵對國家的「硝煙味」。

為什麼？道理很簡單。

中美關係的結構性變化並不是今天才出現苗頭，從江澤民、胡錦濤甚至鄧小平都曾預見過終於有一天中國綜合國力強大到今天的狀態時如何與世界與美國相處的問題。近年，中共高層反覆提到世界面臨百年未有之變大局。這在當初不以為然的外界看來不過是中共高層的故弄玄虛，但是現實是一場突如其來的新冠肺炎（COVID-19）便加速了世界格局劇變期的到來，尤其是中美關係，在遭遇2018年中美貿易戰的衝擊後再度因此而再度緊張起來。

世界大勢在那裏，它不以個別人的意志為轉移。

不論中美是否會陷入人們所擔心的修昔底德陷阱，處於結構性變局的中美關係都不可能再春風化雨、潤物無聲。如何應對？外界「支招」不少。這次王毅確定地給出了一個「標準答案」，即文章開始那段話：「中國的對美政策保持着連續性和穩定性，同時我們也做好了中美關係爬坡過坎、經歷風雨的準備。」

其實，在特朗普近年的持續高壓下，北京當然也沒閒着。對北京來說，應對美式「封殺」的最鋒利武器，便是以更大的開發姿態來迎接挑戰：你越是封殺，我越是開放，做好自己往往比盲目回擊更具殺傷力，沒有必要跟着對方的節奏起舞。