【觀察】從哽咽到風趣的林鄭月娥　香港政治氣氛已變

自2020年6月31日「港版國安法」實施後，香港局勢正在發生劇烈變化，政治氣氛亦有所改變。這從特首林鄭月娥的一些公開表態中也能有所觀察。

8月7日美國政府公布對包括林鄭在內的11位官員進行制裁，排在制裁名單首位的林鄭8日於Facebook回應稱，「我的訪美簽證有效期是到2026年，既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了。」

林鄭在fb反擊，表示會主動註銷訪美簽證。

對於美國制裁名單將林鄭住址誤寫為香港政務司司長的官邸一事，林鄭推斷原因是美方把因申請簽證的個人資料交給財政部門作入境以外的用途。她進而對美方提出質疑：「是否違反人權的保障，值得商榷。」她還於自己的社交媒體中提及令美方有些難堪的「斯諾登事件」稱，「這些辦事粗疏就令我想起當年美國政府向特區政府提出要引渡斯諾登（Edward Snowden），但交來的文件把他的全名都搞錯了。」

在回應問題的同時發起反擊，而且不乏一些個性化的幽默風趣，這種特點在林鄭近期對外表態中已經多次出現。

例如在7月31日美方對外放出風聲將進行此次制裁時，林鄭已有過一次回應。她認為這沒有邏輯，對此「一笑置之、嗤之以鼻」。她笑着道，「我完全不明白為什麼一個地方的首長，在自己的國家地方里面做這些工作，會受到外國政府的制裁」。林鄭甚至做出表態：除非它使用一些「核手段」，那麼就兩敗俱傷，否則我們應該都可以應付。

相比香港「修例風波」期間林鄭在公開場合顯得有些凝重、哀傷、無奈的神情，近期可謂迥然有別。

外界注意到，林鄭當時至少有過兩次哽咽。先是2019年8月13日林鄭在行政會議前的媒體見面會回應形勢問題時說，「最後我請大家，我再次請大家，放下歧見，把情緒安靜下來。用一分鐘去想一想，看一看我們這個城市，（哽咽）我們這個家。大家是不是忍心，將它推落會粉身碎骨的深淵？」正是在這個場合，有一名記者在散會之際竟然高喊「林太，很多市民都在問你，你什麼時候會死？」

2019年8月13日，行政長官林鄭月娥召開行政會議前出席記者會時表示，當前首要工作是「反抗暴力」，同時語帶哽咽呼籲各方放下分歧，讓社會修補撕裂。（中新社）

第二次是在2020年7月1日，林鄭在香港回歸酒會上致辭時哽咽道，過去一年，是她40年公務生涯中最嚴峻的考驗，「不但承受着對我個人前所未有的攻擊，亦令我對香港的前景深感擔憂。」「我十分感謝中央一直對我的信任，家人和好友的愛護以及各級同事堅定不移的支持。他們的關懷令我相信艱難的日子總會過去。」

7月1日上午，香港特別行政區政府在香港會展中心大會堂舉行酒會，慶祝香港特區成立23周年。圖為林鄭月娥在酒會上致辭。（中通社）

林鄭心態的轉變應該與2020年6月31日「港版國安法」的實施有關，她對此透露過一些信息。在6月2日接受央視採訪時，林鄭說「當中國人大通過這個決定，心裏就感覺到很踏實，因為如果不是中央主動出手，香港可能不能解決當前的問題。回歸23年，基本法23條都不能立法，所以這個時候中央出手，是給了香港一個生機，助其走出困局。」。

「港版國安法」出台後，香港局勢突然開始發生巨大變化。許多反對派領袖人物政治姿態大變，如香港前政務司長陳方安生發表聲明宣布退出政壇；被視為港獨組織的香港眾志、香港民族陣線等紛紛宣布解散香港本部；民主黨元老李柱銘聲稱「『攬炒』哲學很幼稚」，「提倡攬炒的人，他們一無所知」；在「港版國安法」出台前已被官司纏身的壹傳媒創辦人黎智英多次申請修改保釋條件以圖離港。

前政務司司長陳方安生6月26日發聲明，女兒最近猝然離世，對她造成沉痛打擊，又指自己年屆八十，會從公民及政治工作退下來。（資料圖片）

香港政府落實「港版國安法」並重整政治秩序的動作亦十分引人注目。7月下旬，黃之鋒、楊岳橋等12名反對派重要人物被取消9月香港立法會選舉的參選資格；警方以涉嫌違反香港國安法拘捕4名「學生動源」成員，其中包括前召集人鍾翰林；逃往海外的前香港眾志常委羅冠聰等6人被通緝；黃之鋒等人因今年6月非法集結被控訴。另外，「佔中運動」發起人之一的香港大學副教授戴耀廷被大學開除。

以目前形勢來看，香港反對派聲勢已然嚴重受挫，「修例風波」料將於不久後完全平息下去，香港市民生命安全受到威脅、生活秩序和工作環境被破壞的局面終將結束。其重要意義還在於，香港能夠更方便和有效地應付新冠肺炎（COVID-19）疫情。