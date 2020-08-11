台灣防疫神話或「破功」　美台各取所需充當彼此的「遮羞布」

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）率訪問團搭乘專機於8月9日高調抵台，並於10日上午在美國在台協會（AIT）處長酈英傑的陪同下，拜會台灣總統蔡英文。而10日下午，阿扎爾前往台灣衛福部疾管署，出席「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。在阿扎爾和台灣衛福部長陳時中的共同見證下，由台灣美國事務委員會主委楊珍妮及AIT台北辦事處處長酈英傑代表雙方簽署「醫衛合作了解備忘錄」。外界認為這顯示美台雙邊夥伴關係的緊密、堅實與友好。

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對於特朗普而言，此次同意衛生部長訪問台灣，除了迎合國會外，最主要還是繼續借新冠肺炎（COVID-19）疫情打中國牌，此外，美國強調所謂的台灣模式，最終的目標仍然是希望將美國疫情的持續擴張「甩鍋」給世界衛生組織和中國大陸。而另一方面，外界認為和美國醫藥界關係良好的阿扎爾此次來台或許也有洽談販售美國疫苗給台灣的任務。

台灣一向自視為防疫的資優生，主要是台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情的病例至2020年8月10日僅有480例，因此近期台灣很多防疫措施便開始陸續解封，民眾便認為疫情已經完全控制住。不過台灣大學公共衛生學院於8月8日提出警吿，讓疫情會否回温再度成為台灣社會熱議話題。

台大公衛學院與彰化縣政府合作的「萬人血清抗體檢測」，原訂於2020年8月25日要進行期中簡報，不過媒體已經先傳出初步結果，證實彰化確實有隱性無症狀感染者的存在。此消息一出，在一定程度上引發社會恐慌，導致近期台灣社會又開始「瘋搶」口罩。

根據《聯合報》在8月9日的報道，該檢測計劃針對確診者、接觸者、居家檢疫和健康照護人員等四類高風險群族進行抗體採檢，約已檢測3,000人，而結果顯示有部分非確診者曾染新冠肺炎，外傳初步抗體檢驗，大約有1%至2%的人呈陽性反應。

根據媒體報道，此次調查對象鎖定醫療照護人員3,517人，確診客案18人與接觸者825人，主要是台灣第一例本土個案及皆「白牌車司機案」的群聚和其餘確診個案級接觸者。此外，居家檢疫共4,230人，居家關懷30人，為2月7日全面實施居家檢疫前入境之民眾和其家屬，還有長照據點長者及工作人員1,500人，主要是做「回溯性」的調查。

台大公衛學院與彰化縣政府合作的「萬人血清抗體檢測」，傳出初步結果證實彰化確實有隱性無症狀感染者的存在。（中國時報）

對於抗體檢驗有陽性反應的結果，彰化縣衛生局長葉彥伯呼籲民眾冷靜，他表示，「這次萬人檢測是2、3月和新冠病毒有高度接觸者，沒必要因為有陽性就害怕，因為要爆早就爆了，過了快半年證明彰化是安全」。

而台灣中央流行疫情指揮中心於8月9日則表示，對血清抗體研究的陽性判讀需要進一步研究，有待後續結果再來解讀，同時也認為存在偽陽性風險，並表示病毒並未進一步傳出造成疫情。

換言之，雖然對該調查仍需後續的專業分析，但從存在「非確診者」（指揮中心沒有掌握到的人）曾染新冠肺炎而後自行痊癒的情況來看，台灣的防疫工作並非想像中的「滴水不漏」，也使得台灣的防疫神話蒙上一層陰影。

而倘若台灣的防疫真的出現「漏洞」，台灣在未來為了避免疫情再度爆發或失去控制，因此對於尋求新冠肺炎的疫苗的工作可謂重中之重。

各國積極研發，希望年底之前可以拿到疫苗，目前國際已有六支疫苗進入第三期「人體實驗」，台灣卻還在動物實驗階段，要走到人體實驗，還需一段漫長的路要走。（資料圖片）

根據台媒報道，疫苗國家隊召集人、前疾管局局長蘇益仁在7月9日對媒體表示「到2021年3月前台灣可能無本土疫苗產出，因此必須設定備案，尋求國際疫苗供應」。因此在疫苗合作方面，美台可謂「一拍即合」，但可能導致台灣自制疫苗的「疫苗國家隊」遭政治打壓，也連帶使得台灣失去發展的契機。

美國對台常常是「口惠而實不至」，主要是利用「台灣牌」來刺激並試探中國大陸的底線。而這次的美國衛生部長阿扎爾高調訪台，表面上看起來美台關係好像是提升了，但其實背後的主要原因是，在當前的局勢下，美台利用防疫的名義「各取所需」，在民主防疫的合作中，充當彼此的「遮羞布」。

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