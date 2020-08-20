形式主義？試錯成本？　地方實施「惜食令」被指矯枉過正

內地官方近日提倡「遏止餐飲浪費」，被外界稱為「惜食令」。然而倡議流行不久後，官媒《人民日報》（海外版）旗下公眾號「俠客島」卻刊文批評，地方上個別惜食做法是「形式主義」表現，「均屬於一刀切、拍腦袋式的花架子，以表態和調門落實中央精神，不考慮實際效果。」 俠客島提到的形式主義問題，其實又何止於節約飲食這一倡議呢？

形式主義批評俯拾皆是

例如內地官場近年為趕上潮流，各層級機關都製作自家政務apps，以期做得到嚴密監督和量化評核。然而官方新華社旗下《半月談》卻指出，所謂登錄率和得分層層攤派下去，最終由底層「社區工作者」一人管理多個帳號，每天專門用上約4小時為幹部們「簽到」和「刷分」。

酒店餐桌上擺放有「適量點餐、光盤行動、杜絕浪費」的提示牌。（網上圖片）

科技應用未見得有提升行政效率，反而衍生出浪費人力和時間的麻煩工序，上司忙於堆砌數字增長和宣傳材料，倒楣的手下則疲於奔命應接不暇。

另一方面，形式主義亦蔓延至「脫貧攻堅」國策，去年底，貴州省獨山縣就被揭發耗費超過22億以建造「山寨紫禁城」，縣債務更遠超財政收入水準，縣委書記潘志立則涉嫌受賄和濫用職權而被起訴。又如去年初吉林省洮林市為應付檢查，以亮麗磚頭包圍危房外牆，看起來光鮮，而內裡仍是破落土房，名符其實地粉飾太平。

稱體重點餐、適量點餐納入考核

用一種思路應用於遏止餐飲浪費，不難想像出會出現矯枉過正的現象，俠客島就列舉：「在西安一家餐館，適量點餐被納入了服務員的『月度考核』，如發現客人餐後桌上有剩菜，視情況處罰當桌服務員；在長沙，某餐館搞了個『稱體重點餐』，客人進店先上秤，再根據食物熱量配比功能表點餐；南方某協會搞了個N-1點餐倡議，東北某地就整出來一個N-2倡議。」

▼相關圖輯｜內地各省市倡導珍惜糧食和杜絕浪費▼

+ 4 + 3 + 2

該公眾號接著反問：服務員固然應該建議客人適量點餐，但如果客人執意點多，難道罰服務員？你搞N-1我就搞N-2，難道其他省市就得來個等差數列，最後每桌客人都是一盤花生米，就著啤酒喝到天亮？商家還做不做生意了？

其解決方法是「精細化管理」，具體為業界於服務環節作善意提醒和鼓勵打包，另外俠客島又認為，長遠而言「更得從思想觀念上久久為功、在全社會宣導培育節儉之風」。

如何才可以交少些「學費」？

雖然俠客島稱「社會往往有自發的動機和能量」，但難道善意提醒又一定足以令眼闊肚窄的食客會接受嗎？若果要創造誘因如推行廚餘罰錢制，姑勿論是否屬於矯枉過正，其間首先必須業界一致遵行，到時候又是誰來支付監督成本呢？於此形式主義可能僅是表徵，問題在於慣性決策過程。

8月12日，顧客在河北省邯鄲市叢台區一家自助餐廳取餐。（新華社）

上級提出大原則方針，社會承受和配合多寡其實沒人說得準，所以就需要下級實地試行試錯，總結經驗以調整執行目標和方法，不少情況下更因政策實際上行不通，於是乎要束諸高閣。實則前線幹部為邀功以至瀆職也好，缺乏平衡執中的敏銳度都好，過程的跌跌碰碰都可能被歸類為「形式主義」。

政策擬定要「交學費」，這是無可避免的事，一概劃歸為「形式主義」亦無補於事，關鍵在於如何可交少些「學費」，同時避免「形式主義地」將試錯成本都視為「形式主義」。過往如推行垃圾分類，官方便鋪排有序，有效消解社會反彈並引導公眾預期，而非如反射動作般作大規模政治宣傳動員。