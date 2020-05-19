【多圖】四川懸崖村告別「天梯」　脫貧典範放諸全國皆準？

四川省涼山州轄下昭覺縣阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，共有164戶居民。時至近日，該村逾半數村民共84戶要告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建安置樓房。

內地有自己一套的傳媒生態，有時很難單純用「防火長城」、「報喜不報憂」、和「鐵腕審查」來一筆帶過。至少從脫貧攻堅這項國策來看，既有宣傳政策成果的一面，也有藉傳媒報道以儆效尤的一面，其間不乏理性討的空間。

多年來均有理性討論空間

以懸崖村為例，從其一開始成為傳媒焦點之時，內地輿論就有人質疑，政府耗費人力物力以支援條件欠佳的小村落，是否有浪費資源之嫌。畢竟以中國幅員之廣，這一類與世隔絕的貧困村為數不少，有「懸崖村」之名者更非只此一家，若果每一條都要成為「樣板村」，似乎是不切實際。

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

不盲目吹捧，也非雞蛋裡挑骨頭，內地各界對於扶貧手法各自提出不同見解，例如針對上述浪費資源問題，懸崖村幾年前已討論過易地搬遷，但有外界評論引述過往例子，指部分人缺乏相應謀生技能，鼓勵他們移居外地有弄巧反拙之虞，個別人士更可能走上犯罪道路和吸毒，最後又回到他們離開的山區老家。

懸崖村貧困戶實則也有發言權，他們考慮到鄉土之情和居住習慣，四五年來都不願意離開，直到政府提出以縣城周邊地區為安置地點，單位家具和公共設施一應俱全，雙方才達成共識，超過一半村內貧困戶離開故鄉。

官方批政績工程致負債嚴重

「樣板村」呈現出基層民主的美好圖像，幹部辦事均以民為本，先是改善居民生活「救近火」，繼而發展產業「授之以漁」，最後在有商有量的情況下安排村民在異地重建家園。懸崖村經驗是其中一面的故事，但這不代表官方和內媒只知道正面樂觀的資訊，更不代表他們拒絕接受和講出另一面的故事。

四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭：

+ 5 + 4 + 3

懸崖村獲得州縣兩級政府支援，其間財政援助與村莊經濟實力可說是不成比例，換作是其他地方用上同一種辦法，就可能會引發嚴重問題。2018年9月，國務院扶貧辦就點名批評湖南省汝城縣，指其長期大規模舉債搞政績工程，致使於2017年底負債率達到336%。

當然，錢用得其所就不是「政績工程」，懸崖村接通水電和互聯網，藤梯換鋼梯，村民均實實在在地受惠。作為「反面典型」，汝城縣就以扶貧名義，動用4800萬元（人民幣，下同）以修建政府廣場，縣內卻仍有村民要靠煤油燈照明，與以民為本和有商有量完全背道而馳。

「磚頭包危房」實地演繹粉飾太平

在許多貧困地區，官方均以發展旅遊業為扶貧手段，懸崖村也不例外，但不少地方的「旅遊建設」卻淪為假大空宣傳品。去年底，貴州省獨山縣就被揭發耗費超過22億以建造「山寨紫禁城」，縣債務更遠超財政收入水平，縣委書記潘志立則涉嫌受賄和濫用職權而被起訴。

「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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在運動式「脫貧攻堅」下，—邊是官員以完成扶貧工作之名，行利益輸導之實，例如陝西前副省長馮新柱把扶貧項目分給私企老闆，從而換取個人享樂，另一邊是扶貧建設弄虛作假，例如去年初吉林省洮林市為應付檢查，以亮麗磚頭包圍危房外牆，看起來光鮮，而內裡仍是破落土房，名符其實地粉飾太平。

對比懸崖村和「磚包屋」，外界難以判斷那一個才是「脫貧攻堅」的真實面貌，只可說官方樂於宣傳「樣板村」之外，也通報貪腐瀆職的情況，是面對現實也是予以警告。無論如何，今年是「脫貧攻堅」的最後一年，國務院扶貧辦即於2月表明，將確保貧困人口如期脫貧、貧困縣全部摘帽。