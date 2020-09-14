【觀察】誰在唯恐「兩岸天下」不亂？

近期，台海周遭氣氛緊張，自解放軍於8月中旬開始一連串在渤海、黃海、台海與南海的軍演、形成「演習常態化」後，美軍也不放掉任何偵查機會，甚至曾有在解放軍軍演時侵入領空的紀錄；9月14日起，美軍更將在關島附近海域進行12天的「勇敢之盾」 （Valiant Shield）大型軍事演習，包括列根號航空母艦（USS Ronald Reagan）與上百架戰機等都會參與。至於台軍，本周亦展開5天4夜的「漢光演習兵棋推演」，美中台三方動作頻頻，似隨時都有一觸即發之可能。

蔡英文曾於今年7月實地檢視台軍漢光演習。（台灣總統府供圖）

與此同時，部分綠營民代常在電視節目或個人臉書（facebook）上發表軍事相關言論，民進黨立委王定宇就曾於政論節目中「爆料」自9月9日上午開始，東沙島疑似遭中國大陸海上民兵與大批船隻「包圍」，在AIS自動船舶識別系統中可發現東沙島四周都是「紅點」，情況十分危急。

不過，台國防部在9月10日發出聲明表示，解放軍並未形成「包圍」態勢，相關評論與事實違背，台軍都按照「經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣優勢兵力應處，而有些牽扯到聯合情監偵的問題，台國防部表示不便說明。

台灣海巡署對王定宇的說法也回應道，有6艘商貨輪在9月9日至11日曾在東沙群島附近無害航行通過，實際上東沙島未遭包圍。對此，王定宇則表示，他的資料是來自台國防部與媒體等，且各方對何謂「包圍」的定義有所不同。

王定宇稱，若包圍是指「團團圍住」，則台國防部所述「並未有此情況」為真，他指的是依共軍水面上的艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙之間，切斷了台灣與東沙之間的運補、通行，將之形成「孤島」，他強調台灣必須嚴肅面對共軍的做法。

事實上，台國防部與外交部在9月10日時接連召開記者會批評解放軍的軍演，實際上就隱含着雙方的確有可能發生衝突。民進黨立委趙天麟認為，台灣政府要求北京克制，表示大陸的軍演已不只是「挑釁」，還有可能造成軍事衝突。

解放軍戰機逼近台灣西南空域應變區。（台國防部提供）

但兩岸真的會發生戰爭嗎？日前台灣「中華民意研究協會」做出的民調結果顯示，有高達79.6%的台灣民眾認為中國大陸不可能攻台，只有11.6%認為中共可能犯台；而就算兩岸發生衝突，有58.7%的台灣民眾認為美方會出兵援台，這些數字或許代表着台灣社會對自己的「信心」，但更有可能是被民進黨政府的台美關係史上最佳「洗腦」所致。

誠如蔡英文曾說過的，「台灣沒有犯錯的本錢，國防自主不能靠別人」，如何有效率地提升台灣軍隊的武器配備與人員素質，才更應該是台灣國防安全的重中之重。但如今，兩岸關係一落千丈，在中美博弈的架構與民進黨的選票考慮下，台灣又一面倒向美國，並在內部全力形塑反中抗中的氛圍，甚至使社會中希望兩岸和平的聲音也都無法暢所欲言，因為追求兩岸和平就有「被統戰」的疑慮，恐紅、恐共成為台灣社會的現實。

許多台獨人士盼望台獨能由美國介入兩岸關係達成。（多維新聞）

在這樣的情況下，部分綠營民代與名嘴、媒體整天在宣傳台灣買的武器多麼先進、軍力多麼精實、美國一定會來幫助台灣抵抗中共，沒錯，建立自信是抵禦衝突的首要任務，但這些人的論述卻好像巴不得兩岸趕快打起來，美國就能趕快來協防，甚至進一步瓦解中共政權、讓台灣獨立成功。

其實，這些人一天到晚泄漏「軍機」、「唯恐天下不亂」，只不過是更強化兩岸衝突的氛圍，但這就是他們的目的，無論事實如何他們都會自圓其說。講白了點，居安思危乃天經地義，但兩岸歧見真得兵戎相見才能解決嗎？其實不然，若能好好處理兩岸關係，雙方的問題自然可以迎刃而解，而這些危言聳聽者自然也就失去市場，這對兩岸來說，或許才是最大福祉。