「台灣大使」稱謂風波有何啟示？

自栩「戰貓」的台灣駐美代表蕭美琴,日前在推特(Twitter)將自我介紹改為Taiwan Ambassador to the US(台灣駐美大使),但9月20日時又在臉書(Facebook)發文,澄清其與美國政府互動的正式職銜還是「Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office」(台北經濟文化代表處代表),對於粉絲的「興奮」不啻潑了不少冷水,而洋洋灑灑的文章重點也只有一句,美國「一中政策」依然存在 。