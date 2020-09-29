【對話林毅夫・二】如何理解中國經濟雙循環

2020年以來，疫情肆虐，全球經濟低迷，大國博弈暗流湧動，面對「前所未有」的挑戰，中國經濟能否維持復甦勢頭，宏觀政策應該如何發力，中美關係是否存在「脱鈎」風險？ 就此問題，《香港01》專訪著名經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、受邀參加習近平主持的經濟社會領域專家座談會9位智囊之一的林毅夫。林毅夫認為：過去說中國是外向型經濟這樣的觀點有失偏頗，但這也並不是說出口不重要。

香港01：日前召開的經濟社會領域專家座談會上，習近平提出「近年來，隨着外部環境和我國發展所具有的要素稟賦的變化，市場和資源兩頭在外的國際大循環動能明顯減弱，而我國內需潛力不斷釋放，國內大循環活力日益強勁，客觀上有着此消彼長的態勢。對這個客觀現象，理論界進行了很多討論，可以繼續深化研究，並提出真知灼見。」

您如何理解這個「雙循環」？

林毅夫：我覺得這也是對當前情況的一種審時度勢，與時俱進的政策方向。

首先來講，過去的很長一段時間，大家認為中國採取的是出口導向型的經濟發展模式，在那種模式之下，出口對中國就非常重要，如果出口受挫，經濟就發展不了，這是一般的看法。

出口確實很重要，但是，如果仔細看出口在經濟總量中的比重，比如2019年出口佔中國GDP比重只有17.4%，這意味着什麼？也即82.6%的GDP是國內投資和消費，就是在國內循環。

其實像中國這麼一個大國，經濟循環必然是以國內為主，尤其到了高收入階段，不可貿易的服務業在國民經濟中的佔比會越來越高，出口佔比會更少。譬如日本出口佔比大約10%，美國在11%至12%。所以對大國來說，經濟增長向來都是以內循環為主的。

但是，這也不代表出口就不重要，經濟發展好需要充分利用國內國際兩個市場兩種資源，才能優勢互補。

近期習近平密集召開座談會，為制定十四五計劃聽取意見。（新華社）

習近平在這個時候提出「要推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，我覺得有正本清源的意義，人們過去的偏頗認識是中國採取出口導向的發展策略，尤其美國在中國貿易爭端中，總認為其根源在於中國政府採取出口導向的發展模式，所以美國才有那麼大的貿易逆差，進而把責任都推給中國。事實不是這樣的，每個國家是按照比較優勢發展。

香港01：所以在今年也是幾次對「內循環為主」進行了一個強化。

林毅夫：對，因為新冠肺炎疫情全球貿易萎縮加上中美摩擦，出口受到影響，內循環就更為重要，但是，作為大國的發展，一向都是內循環為主，這次再強調一下就是破解大家認為中國是出口導向的誤解，但同時也不代表貿易不重要，中國的經濟發展要充分利用好國內、國際兩個市場，兩種資源，這個資源裏面包括自然資源、礦產資源，也包括技術、人才的資源。所以，習近平總書記也提「國內國際雙循環相互促進」。