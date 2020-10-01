台灣導彈威脅大陸東南 　「中華神盾」能否抵禦？

中美兩國角力，台海軍情吿急。各式軍艦、軍機乃至導彈爭相露面，許多人預感中國大陸將要啟動對台武力統一。不過就目前情勢分析，戰爭選項仍然言之過早，台灣軍方也並非全無還手之力。 2020年9月24日晚，台灣發射兩顆導彈在蘭嶼上空「無限高」對接攔截。據台灣熟悉防務科技研發的相關人士分析，此舉可能是增程型「雄二E巡航導彈」的測試。該型號導彈屬次音速地對地巡航導彈，射程可達香港、長沙、南京，以及長江三峽大壩，威脅大陸東南地區。

據報道，台軍已量產列裝可在陸上機動部署的雄三飛彈發射車。（AP）

另外，2016年7月1日中共「建黨節」當天誤中一艘台灣漁船並造成1死3傷的雄風三型反艦導彈，其實也是台軍具有打擊海上目標能力的證明。對此，備戰武統的中國大陸，特別是被寄予厚望的兩艘航空母艦「遼寧」號與「山東」號，能否抵禦以保安全？

中華神盾

事實上，中國軍隊長期以美軍為參考追求非對稱優勢，側重發展攻擊能力，潛艇部隊與中遠程導彈是其軍備倚重力量，但如今在綜合國力提升之後，也在追求軍事力量全面發展。其艦艇一度如「下餃子」般入列海軍，一大裨益就在於具備了更優秀的反導能力。

這主要體現在「中華神盾」的出現。「中華神盾」被用來稱呼裝備有中國自行研發的相控陣雷達與艦載垂直發射系統的中國海軍驅逐艦，其設計理念和稱號來源於美國的宙斯盾戰鬥系統海基版。

「中華神盾」目前主要有三款成熟型號，分別是052C型驅逐艦、052D型驅逐艦和055型驅逐艦。這三款均誕生於2000年後。其中最早的052C型2003年4月下水，2005年9月才開始服役。以該型號為基礎發展而來的052D則服役於2014年。被認為將成未來幾十年中國海軍水面艦艇中堅的055型驅逐艦，服役時間更晚，遲至2020年8月，而且目前僅有一艘。

052C型驅逐艦是中國海軍首艘擁有主動式相位陣列雷達和垂直發射系統的導彈驅逐艦，使得中國海軍第一次擁有了遠程區域防空能力。而主動式相位陣列雷達和垂直發射系統，正是該艦的兩項核心技術，「中華神盾」也因此而來。

相比於中國在導彈技術領域所積累的經驗與優勢，雷達系統則長期是中國國防的一個弱項，也長期制約着中國海軍艦艇的發展。而「中華神盾」的成名，正是得益於中國雷達技術研發的突破。

346型雷達

「中華神盾」三款驅逐艦所搭載的相位陣列雷達皆是H/LJG-346型雷達，又名「海之星」，北約代號「龍眼」。該雷達是一種高度數字化和多功能的雙波段（S和C波段）的海基有源相控陣雷達，不僅裝備在「中華神盾」上，還裝備在了中國僅有的兩艘航空母艦「遼寧」號和「山東」號之上。

從坊間傳出的一些信息資料來看，「海之星」誕生的故事性相當精彩，背後有着位於南京的中國電子科技集團的南京電子技術研究所（14所）與位於北京的中國航天科工集團第二研究院下屬的第23研究所（23所）的激烈競爭，並可見到時任中國國家主席江澤民、國務院總理李鵬和中央軍委副主席劉華清的身影，最終由南京的14所競標成功，並將其研發出來。

該雷達將中國海軍裝備的海基雷達探測距離從幾十公里極大地拉長，最遠可超過450公里，重量不足16噸，每個陣列的收發器增加超過了5,000個。

有源相控陣雷達屬於當前全球最先進的第四代防空情報雷達，從根本上解決了傳統機械掃描雷達的種種先天問題，在相同的孔徑與操作波長下，其反應速度、目標更新速率、多目標追蹤能力、分辨率、多功能性、電子對抗能力等都遠優於傳統雷達。

例如，這種雷達波束指向靈活、數量率高、功能多樣、目標量大，對複雜環境和適應能力和搞干擾性能出色。其中最為人稱道的主要有兩個，一是可跟蹤數百個目標，抵禦導彈的飽和式攻擊；二是賦予了雷達更多的重要功能，可同時搜索、識別、跟蹤、制導和無源探測，同時具有了攻防屬性，甚至正在成為艦艇的「神經中樞」。

因此，346型雷達的列裝，提升了「中華神盾」的信息化程度與電子戰能力，其與航母編隊的搭配則能為後者提供更多的安全保障。

不過在另一方面，這種雷達更加昂貴、技術要求更高、功率消耗與冷卻需求也更大。這也是現代戰爭武器的一個通病。

「中華神盾」也被稱為「航母編隊」的「帶刀護衛」。而其所佩之「刀」中，其中一把最引人注目的「刀」便是垂直發射系統。

海紅旗-9防空導彈

「中華神盾」三款驅逐艦的垂直發射系統皆是採用海紅旗-9防空導彈。該導彈其實是遠程地對空導彈紅旗-9的海基版。紅旗-9在1997年就已開始服役，技術成熟，是由中國航天科工集團的23所研發出來。這也是該所與14所競爭「海之星」346型雷達的理由所在，不過兩所顯然各有勝場。

紅旗-9是中國第一種自研的區域防控導彈，長期以來得到中國決策層的重視，與殲-10一道被列為中國國防尖端領域的重點工程，得到中國防空導彈工業的傾力支持，從1980年左右開始研製，歷經15年才吿以成功。

紅旗-9射高30千米，速度達到4.2馬赫，作戰範圍125公里。該導彈可裝載於車輛之上，每輛發射車可載4枚導彈。據外媒《空中力量》猜測，被台灣屢屢威脅轟炸的中國三峽大壩等中國重要目標附近都部署了大量紅旗-系統。

海紅旗-9是紅旗-9的海基版，兩者並無太大區別，主要是從發射車轉移到了軍艦之上，隨之變為海上防空力量。

與346型雷達的嚴格保密相比，紅旗-9已出口至多個國家，如巴基斯坦、阿爾及利亞、土庫曼斯坦等國。作為北約成員國的土耳其也曾展示出購買中國紅旗-9的意向，但最終未能達成軍購，成為喧囂一時的國際事件。

同時搭載了海紅旗-9導彈與346型雷達的「中華神盾」，實現了中國尖端防禦武器的一次強強聯合，使得使得中國具備了較強的區域防空能力，同時也拓展了中國國防邊界，支撐了中國從「近海防禦」向「遠海護衛」的國防戰略轉變。

「中華神盾」的三款驅逐艦中，052C型共有6般現役；052D有15般現役，4艘試航，6艘下水舾裝；055型則有1艘現役，3艘試航，4艘下水舾裝。可見，052D是目前中國海軍防護的主力戰艦，而其整體擴充形勢相當可觀。有源相控陣雷達與艦載垂直發射系統這兩項核心技術均是中國自行研發，在國防工業的支持下，為「中華神盾」下餃子般的量產提供了前提。