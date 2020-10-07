【觀察】國民黨舞項莊劍　意在逼出美國台海戰略？

出人意料的，國民黨立法院黨團於10月6 日在台灣立法院提出《政府應請求美國協助抵抗中共》及《中（華民國）美復交》決議案，因為無法拒絕，國民黨團提的這兩個決議案，民進黨團等朝野黨團罕見的均「無異議」，形同「被動支持」通過。台灣行政院長蘇貞昌也只能倖幸然的說「國民黨終於良心發現」、「這是好事」。

蔡英文在2020年台灣總統大選得票一舉衝破800萬。（中央社）

一向被視為長於兩岸關係的國民黨，在解放軍軍機迫近台灣西南空域成為「新常態」、台海情勢在中、美對抗加劇而升温之際，提出「請美助台」、「中（華民國）美復交」決議案確實「反常」。不過，若從2022年九合一選舉的視角切入，國民黨的「反常」，表面上「反共」雖然走在「險路」，但舞出的「項莊劍」，指向的是美國政壇近來不斷操弄的台海政策「戰略清晰」議題，就「戰術」來說，實則是對民進黨發動的「突襲」，趁其不備成功攻上民進黨獨佔已久的「主流民意」言論高地建立陣地，進可攻、退可守。

眾所皆知，2018年九合一選舉的大敗與2020年台灣總統選舉大勝，民進黨並沒有任何政黨內造改革，兩次選舉之間的主要差異在於外部情勢的變化，包括愈演愈烈的中、美對抗、2019年初的「習五點」、年中的「香港騷亂」，蔡英文與民進黨利用外部因素化身「辣台妹」、「辣台派」，撩撥台灣民眾的「恐懼」大賣「芒果乾」，就算選前出現「買網軍」、增加公投難度、以「國家安全」之名限縮人民言論、就業自由、「沒收」農田水利會資產等荒腔走板、違反「民主、正義」之事，仍舊輕易贏得817萬「主流民意」支持。

在這個動態的過程中，國民黨及泛藍陣營的「內耗」影響固然很大，但不容否認，國民黨「親中」標籤不斷被放大，美國透過種種「友台法案」及《台灣關係法》生效40周年紀念活動等強化「民主同盟」印象，產生的推力與拉力，影響同樣不能小覷，這也說明了何以國民黨主席江啟臣上任後會將「九二共識」當成「改革」要務的原因。

國民黨立法院黨團將在立法院院會提出「台美復交」等案；台灣行政院長蘇貞昌（前）6日赴立院備詢會前受訪指，現在國民黨終於良心發現，也是好事一樁。（中央社）

現實的說，已經命懸一線的國民黨，若還想在2024台灣總統大選保有一搏實力，就要爭取在2022年九合一選舉力圖不失分，淡化「親中」色彩及避免民進黨持續操作「美國挺英（蔡英文）」印象就成為迎戰2022年選舉前的必要處理事項。

細看國民黨提出的「決議案」內文，無論是「請美抗共」或是「中（華民國）美復交」案，包括呼籲中共停止「挑釁」，要求美國政府依照美國國會通過的《亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）及《台灣關係法》規定，在我國（中華民國）政府請求下，將中共的行為視為對西太平洋地區的和平及安定的威脅，以外交、經濟或安全防衛等方式協助我國（中華民國）抵抗，以及要求蔡英文政府將「美國與中華民國恢復邦交」當成對美外交目標並積極推動。

事實上，除了「台灣」與「中華民國」的「國家主體」認知有所不同，「決議案」所提的都是「主流民意」或是「獨派」長期以來的主張，這也是民進黨無從提出「異議」的主要原因，不過，「台灣」與「中華民國」的「統、獨」意涵天差地遠，民進黨縱然知之甚詳，也只能「啞巴吃黃蓮」而倖幸然。

國民黨主席江啟臣（前）啟動「還我公投」街頭演講，向路過民眾比贊。 （中央社）

再者，美國政壇呼籲美國政府應捨棄台海政策「戰略模糊」轉向「戰略清晰」的聲勢漸壯，近來台灣許多民調都顯示，仍有半數以上或接近半數台灣人民相信美國在台海發生戰爭會「挺台一戰」，「復交」決議文無疑正是檢驗美國「挺台」究竟是虛情還是真心。

從選舉思維來看，國民黨結合「時勢」於此時提出「請美抗共」、「中（華民國）美復交」決議案的「時機點」與「戰術效果」都是絕佳的，不但可以相當程度撕去「親中」標籤，避免在2022年九合一選舉選前重演2020年大選選前的「有理說不清」，再則，蔡英文政府若經過長達一年多的外交努力，若無法與美國復交、重返聯合國，美國「挺英」的印象也會大打折扣，等到外部因素對台灣選舉的影響降低之後，台灣民眾才能重新聚焦在內政，尤其是引發眾怒的「開放萊克多巴胺美豬進口」以及勞保年金給付、健保保費調漲等議題上，國民黨才有「公平選舉」的機會。

或有人說，如果國民黨與民進黨一同站上「反共」的「統一戰線」，兩岸還會有未來嗎？對國民黨來說，想辦法在實施選舉制度的台灣存活下來，進而爭取執政，兩岸才能保有和平的一線希望，再說了，江啟臣雖然提出的「修正版」的「基於中華民國憲法的九二共識」，至少，「九二共識」依舊存在，還有基本的善意，其他的事，以後再說。