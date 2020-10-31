【五中全會】中共最高智囊團權力交接　解讀江金權接棒王滬寧

如果說今次中共五中全會上未表決人事打破了外界猜想的話，那麼五中之後中共最高智囊團中央政策研究室主任一職的變動算是不小的意外。

五中全會落下帷幕後，中共中央在10月30日召開新聞發布會宣講五中決議，其中江金權首次以中共中央政策研究室主任的身份公開現身。此前該職由中共中央政治局常委王滬寧兼任。關於二人何時進行的職務交接，此前並未見正式官宣。不過根據江金權最近的公開報道來看，其接掌該職不早於2019年11月。

3年前，在中共十九大後，王滬寧躋身中共政治局七常委之列，從幕後進入走到台前，彼時的江金權外放中紀委。圖為2017年10月中共十九大新聞發布會上，江金權以中紀委駐國資委紀檢組組長的身份解讀中共十九大報吿，並回答記者提問。（新華社）

出生於1959年的江金權畢業於中國華中科技大學經濟學專業，早年曾任湖北省委組織部副處長。從其履歷看，江金權在中共中央政研室從一個副處級調研員開始，一路拾級而上到2013年升任研究室副主任，為王滬寧的直接下屬。2016年江金權曾一度短暫調任中紀委駐國資委紀檢組組長，直到兩年後的2018年2月重回政研室任，躋身常務副主任。

在可見的媒體訊息中，江金權最近一次以政研室副主任身份現身是一年前（2019年11月1日）宣講中共十九屆四中全會決議時。彼時，中共四中通過一份中國國家治理體系與治理能力現代化的制度框架決議，其中「堅持和完善黨的領導制度體系」被視為經濟、文化、法治等其他12個方面制度的統領。當時負責宣講中共領導制度體系的就是江金權。同時，隨後，中共當時還為四中決議組織推出了輔導讀本，江金權出現在編寫人員一欄。

事實上，不止是在十九屆四中全會期間，更早前十八屆四中全會全面依法治國戰略輔導讀本的編寫人員中也包括江金權。

其實，關於江金權就任政研室主任，關注點大概有二：一是，中共中央政研室本身的高度政治性問題，二是其前任王滬寧的政治影響力。

關於前者，外界所知的政研室是中共最高智囊機構，也是中共最高決策層的辦事機構，專門為由25人組成的權力頂峰中共政治局研究政治理論、政策及草擬文件的地方。如果將中共比作中國政治架構的中心，那麼中央政治局就是中國政治結構中心中的核心。大概可以想象，這一藏於幕後的中共政治機構是一個怎樣的存在。

關於後者，王滬寧本身所具有的政治光環除了2017年出人意料地躋身中共政治局七常委之列，大概還有其掌管中共政研室18年的幕後經歷。相對江金權，履歷更為簡單的王滬寧執教其母校復旦大學國際政治系、法學院後，為當時中共領導層力薦入京。在外界看來，這位歷經江澤民、胡錦濤、習近平三代中共領導人而仍然位於政治中心的人物，大概就是中國政治體系中學者從政的最高標杆。

從1995年入京以「特別助理」身份出任中共中央政研室政治組組長，1998年4月即任中央政策研究室副主任，2002年11月由副轉正。王滬寧在這個中共最高智囊機構的20餘年，作為主要策劃者，直接參與、起草了江澤民「三個代表」重要思想、胡錦濤「科學發展觀」以及習近平「新時代中國特色社會主義思想」等作為中共領導人政治遺產而被寫入中共黨章的政治理論與思想。外界曾以「三朝帝師」感歎其政治影響力，甚至為其冠上「中共領導人政治理論設計師」的頭銜。

當年，王滬寧躋身中央政治局委員以及日後進入政治局常委，可以說打破了中央政研室歷任主任的仕途路徑慣例，在此之前王維澄、滕文生等人從未實現這一突破，均止步於這一正部級崗位。

此次，王滬寧與江金權的悄然交棒令輿論為之一驚。江金權的出現是會延續王滬寧的政治道路還是將政研室主任一職重拉回幕後，目前尚不得而知。不過這位新主任是一位對中共黨建頗為研究的官員，其在任政研室副主任之時，還曾兼任過中共中央黨建領導小組秘書組組長。在江金權的著作中，有《黨內批評的藝術》《江澤民黨建思想研究》《論科學發展觀的理論體系》《學習習近平總書記黨的建設論述全面從嚴治黨的行動指南》等書。