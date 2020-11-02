【觀察】陳水扁談兩岸和解　站着說話不腰疼

陳水扁與他的「死敵」、台灣政論節目主持人趙少康10月31日會面。這是1994年台北市長選舉後，26年來兩人第一次會面，台灣媒體形容為政治光譜迥異的兩人「破冰和解」。然而，這不僅僅是兩人之間的和解，兩人談的主題也是「和解」，包括台灣的朝野和解、兩岸和解，大有藉形同冰、火兩人會面，向台灣各界宣示「和解」的重要性，並希望起了示範作用，促成台灣內部，甚至兩岸的和解。

資深媒體人趙少康（左）日前前往台南拜訪陳水扁（右）。（YouTube）

趙少康與陳水扁的和解緣於 10月1日，陳水扁出席台北市長柯文哲舉辦的「台北設市百年紀念活動」時表示希望「朝野和解、兩岸和解」後，開始有人居中穿梭，才促成兩人會面。

不過，趙少康談台灣朝野和解、兩岸和解，其用意總歸是憂心台灣分裂、兩岸民意對撞到無法收拾境地。倒是陳水扁以一個罪刑未審定的「貪污」犯及「不誠信」紀錄歷歷的政治人物，此刻談「和解」，卻只能用「站着說話不腰疼」這句俗話來形容，雖然趙少康用「不以人廢言」來替陳水扁的過往緩頰，但陳水扁在掌權時做過那些破壞朝野互信、兩岸和平的事，能因此就被輕易忘懷嗎？

不提2000年陳水扁在他第一個台灣總統任期就「核四停建」一事，先是以此讓他的第一任行政院長、台軍前空軍上將唐飛辭職，順利將「大石頭」 搬開，再找來前國民黨主席連戰共商「國是」，在扁、連會面後不到一小時，就由第二任行政院長張俊雄宣布「停建核四」，埋下往後國民黨與民進黨失去互信，再也無法坐下來召開「國是會議」的根本因素。

宋楚瑜與陳水扁曾有過「扁宋合作」。（網絡圖片）

反而是陳水扁在第二任台灣總統任期內，2005年與素有「大內高手」稱號的前台灣省長宋楚瑜的「真誠」和解，最終讓「誠信」成為台灣政壇的「廉價商品」，乃至於嚴重傷害兩岸闗系及民進黨與共產黨和解的可能性，層層連動，更值得深入剖析。

簡單交代一下「扁、宋」合作與破局的原因。陳水扁與宋楚瑜繫於2005年2月底會面，彼時陳水扁的施政滿意度不到4成，宋楚瑜則因貌合神離的「國親合作」，反使親民黨與國民黨的矛盾枱面化，為了彼此拉抬促成為扁、宋合作，斗大的「真誠」及「十點共識」，其「和解」用心既在台灣朝野，也在修補因為陳水扁提出「一邊一國」而破壞的兩岸闗系。

當時北京為避免兩岸局勢失控，中國人大仍在2005年3月通過《反分裂國家法》，將動用「非和平手段」統一的條件法制化；同年4月，連戰前往大陸展開「和平之旅」，「九二共識」隨着《連胡會五願景》得於成為中共黨內重要文件，國民黨當時的聲望因連戰到大陸的成功訪問獲得提升。

宋楚瑜也在同年5月初登陸，更因為有「（扁宋會）十點共識」的加持，儼然還另有「特使」身分，但當他說出「堅決反對台獨做為台灣人民的選項」、「反對一中一台、兩個中國、更反對兩國論」等「親中言論」後，陳水扁立馬隔海批宋、批連，甚至還批評了李登輝。

親民黨主席宋楚瑜。（多維新聞）

無論陳水扁當時是否如評論所言是為了弭平黨內不滿而與宋楚瑜切割，或是為了當年5月投票的的任務型國大代表選舉，一舉將國民黨與親民黨打成「中共同路人」的算計，總言之，「扁宋合」的效期僅短短2個多月。此後，陳水扁變本加厲，做為對中共通過《反分裂國家法》的響應，2006年2月28日正式終止《國家統一綱領》適用，設於台灣總統府內的《國家統一網領》委員會也正式停止運作。

雖然兩岸關係惡化非陳水扁一人之罪，不過，如果他真有心要台灣和解、兩岸和解，在其掌權的8年之間，只要有一些「真誠」與「誠信」、「抗壓力」，少一些政治算計，兩岸關係之和解就算不能一步可幾，但若不是陳水扁的「示範」，能夠敗壞到當下這步田地？

更何況陳水扁與趙少康不但是沒掌權的在野人士，陳水扁還是有罪之身，有罪之身猶能藉由與某人的「破冰和解」躍上媒體版面，甚至對「政壇後進」指點江山，也堪稱「台灣一景」吧。就算相信陳水扁是幡然悔悟、其言也善，至少，就「轉型正義」的角度來看，他也應該先認錯、悔罪，才能取得發言權吧！