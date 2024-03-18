婚禮籌備2024｜酒店婚展時間表：迪士尼、麗思卡爾頓｜持續更新

【結婚流程/婚禮籌備】每個女生都夢寐以求一個夢幻的婚禮，想要完成心中所想，背後要付出不少，需要一定心力、精神與金錢。為了不浪費過多力氣，行逛資訊齊全的婚展已是每個準備結婚、正籌備婚禮的準新人的必做清單之一！



雖說婚展是個必做之事，但時間有限，而且一年下來有著不少婚展，新人們又應該何去何從呢？其實婚展主要分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展。其次便是酒店亦會舉行一年一度的婚禮諮詢日。

香港酒店 2024上半年最新婚展時間表｜持續更新

想知道自己應該行逛哪一款婚展的話，就要好好參考婚展攻略！若然你是有目標導向、想深入了解婚禮場地的話，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！

香港酒店最新婚展時間表：2024年3月婚展

酒店婚展｜1. 香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」

如果本身鍾情夢幻童話元素、追求華麗浪漫場地婚禮佈置的話，主題樂園婚展是不二之選！《01女生》記者早前亦親身到訪香港迪士尼樂園酒店的「Your Dream Wedding 你想・夢幻婚禮嘉年華」。是次婚禮嘉年華於香港迪士尼樂園酒店1樓會議中心舉行，會場設計貫徹樂園夢幻元素，即重溫當日盛況！

首次行婚展實用貼士須知 附記者實逛主題樂園婚展體驗！

香港迪士尼樂園度假區「迪士尼童話婚禮」



日期：2024 年3 月10 日（星期日）

地點：香港迪士尼樂園酒店



酒店婚展｜2. 香港W酒店婚禮諮詢日

想要別樹一格，型格、時尚的婚禮，W酒店坐擁西九龍的景觀，能夠在海景圍繞的環境下打造奢華時尚的婚禮，絕對能令婚禮生色不少！

香港W酒店婚禮諮詢日於2024年3月24日舉行（香港W酒店）

香港W酒店婚禮諮詢日



日期：2024年3月24日（星期日）

時間：中午12時至下午6時

地點：香港W酒店 7 樓 Great Room宴會廳



酒店婚展｜3. FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024

想要為婚禮增添歷史意義，亦可選擇具有過百年歷史的古典建築FWD HOUSE 1881。無論舉行中西式婚宴、溫馨小型婚禮，或是雞尾酒會都別具特色。

FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024於2024年3月24日舉行（FWD HOUSE 1881）

FWD HOUSE 1881 婚禮展覽2024



日期：2024年3月24日（星期日）

時間：下午1時至晚上7時

地點：香港九龍尖沙咀廣東道2A號「1881」主樓富衛1881公館



香港酒店最新婚展時間表：2024年2月婚展

酒店婚展｜1. 香港九龍東皇冠假日酒店

若想要個性化的婚禮，一個能夠彈性符合新人所需，有多個婚禮婚宴場地提供的地方就會十分合適。位於市中心的九龍東皇冠假日酒店，場地靈活，可舉行大、中、小型婚宴及城中罕有2,500呎酒店戶外花園證婚場地。

香港九龍東皇冠假日酒店於2024年2月3日舉行（IG@crowneplazahongkongke）

花嫁展 香港九龍東皇冠假日酒店



日期：2024年2月3日 (星期六)

時間：中午12時至下午7時

地點：新界西貢區將軍澳3號



酒店婚展｜2. 黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』

喜愛休閒的度假式婚禮，不妨選擇臨海的露天場地，黃金海岸酒店與黃金海岸鄉村俱樂部．︁︁遊艇會所舉辦的婚宴展，不單可以參觀場地、預演證婚儀式，同場更有不少精彩節目：中式試菜環節、婚嫁工作坊、婚宴場地導賞團等。

黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』於2024年2月4日舉行（IG@goldcoasthotel）

黃金海岸酒店 『Gold Coast Ocean Breeze Wedding 臨海悠然婚禮．︁︁黃金海岸婚宴展』



日期：2024年2月4日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港黃金海岸青山公路1號



酒店婚展｜3. 香港康得思酒店

想舉辦一個方便的婚宴，鄰近朗豪坊、位於旺角中心地段的香港康得思酒店就合適不過。場內除了集合多元化的婚禮商戶，一站式提供婚紗、鑽戒、婚鞋、中式禮服、婚禮佈置等服務，同場更有《米芝蓮星級婚宴試菜體驗》！

香港康得思酒店X 花嫁《米芝蓮婚宴試菜體驗日》（FB@Cordis, Hong Kong 香港康得思酒店）

花嫁展 香港康得思酒店



日期：2024年2月17日 (星期六)

時間：中午12時至下午6時

地點：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店7樓宴會廳



酒店婚展｜4. 香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）「Timeless Memories 婚宴展」

酒店婚展最大的好處，莫過於有實物提供，能夠不再單單欣賞iPad、VR圖片，可以親臨現場並感受、體驗，而且場內較多職員可以提供協助，能夠即時解決新人們的困惑。

這次的婚宴展於耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)中舉行，場內有特別放出最新一系列的酒店婚禮蛋糕、婚宴佈置及花藝佈置，亦有燈光、音樂等展示，大家可以直接拍低心水項目以作參考，想了解更多即睇：新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展

新人備婚須知：應該如何行婚展？記者實逛分享酒店婚展

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）「Timeless Memories 婚宴展」

日期：2024 年2 月24 日（星期六）

時間：中午12時至晚上6時

地點： 香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳



酒店婚展｜5. 香港維港凱悅尚萃酒店「婚宴巡禮」

想要寵物狗友善的海景婚禮，不妨考慮香港維港凱悅尚萃酒店。今年更是酒店首屆推出婚宴巡禮，入場更享有精彩禮品：免費獲贈由韓國著名護膚品牌「The history of Whoo后」送出的宮廷護膚禮品套裝（總值港幣$ 444 ）、巡禮一個月內確認舉辦婚禮的新人更可享有額外港幣 $5,000 餐飲禮券！

香港維港凱悅尚萃酒店「婚宴巡禮」於2024年2月24日舉行（香港維港凱悅尚萃酒店）

香港維港凱悅尚萃酒店『婚宴巡禮』



日期：2024 年2 月24 日（星期六）

時間：上午11時至下午4時

地點：香港北角邨里一號



酒店婚展｜6. 香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」

想要優雅、品味的婚禮風格，簡約的香港美利酒店The Murray 或能符合你所需，當日更可以親身參觀酒店內4大特色婚禮場地，包括： 古典優雅半露天證婚場地拱廊 (The Arches)、露天園景婚禮場地Cotton Tree Terrace、輕奢華夢幻婚宴Niccolo Room 及天台餐廳及酒吧Popinjays。

香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」於2024年2月17日舉行（FB@The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

香港美利酒店「Blissful Moments 婚宴諮詢日」



日期：2024年2月17日 (星期六)

時間：中午12時至下午6時

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年1月婚展

酒店婚展｜1. 香港沙田萬怡酒店

想要遠離市區繁囂，或是想要經濟實惠的戶外婚禮的話，擁覽城門河靜謐風光的香港沙田萬怡酒店相信是個不錯之選。除了優美寧靜的園林空間，酒店更在上年年底，將婚宴場地重新裝潢，場地近3層樓高，加上無柱式設計，空間感十足，定能拍出美麗婚照！

香港沙田萬怡酒店婚宴開放日在2024年1月7日（FB@Courtyard by Marriott Hong Kong Sha Tin）

花嫁展 香港沙田萬怡酒店



日期：2024年1月7日(星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓



酒店婚展｜2. 香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」

酒店婚展除了可以直接欣賞到婚禮場地、婚禮佈置外，當日亦可享有不少獨家優惠！在今次美利酒店婚宴諮詢日，指定日期預訂婚禮午餐或晚餐，則能有免費飲料套餐或吉日飲料套餐30%折扣、婚宴免費小吃、婚宴套餐，可享免費2晚套房住宿等專享。更能預訂在拱門或紅棉露台等熱門地點舉行婚禮，增添甜蜜同時省卻用心。

香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」於2024年1月21日舉行（FB@The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel）

香港美利酒店「A Journey of Love 婚宴諮詢日」



日期：2024年1月21日 (星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：中環紅棉路22號香港美利酒店25樓Niccolo Room宴會廳

