婚鞋禁忌｜露趾鞋或致婚姻不圓滿？5必知習俗：舊鞋能重覆穿嗎？

婚鞋禁忌｜傳統結婚習俗有著不少好兆頭的寓意，與此同時也有禁忌需避免，就連婚鞋原來都有大學問！結婚一般用上整天時間，因此這時婚鞋擔當重要的「後勤」角色，不僅要精美好看，而且更要舒適，而在選擇婚鞋上，亦有很多禁忌，以下其中的5個，大家需要小心注意！



婚鞋禁忌1. 露趾、slingback或會漏財

部分女生喜歡保持腳部通爽，在結婚時或會選擇魚嘴鞋或Slingback等露腳款式，但這樣人或不吉利？由於婚鞋寓意婚姻一路走到尾，需要「有頭有尾」才圓滿，因此最好選擇「包鞋」，如尖頭鞋、圓頭鞋及瑪莉珍鞋等，不僅象徵長久，亦代表新娘有娘家依靠。此外，還有種說法是穿露趾鞋結婚，或會出現漏財問題！

在傳統結婚習俗上，有著不少婚鞋禁忌。(IG@reginahyt)

婚鞋禁忌2. 暗沉色調不討長輩喜歡？

不少新娘覺得白色婚紗太悶，都會配搭一對彩色的鞋子。不過若然色調暗沉，或會讓長輩留有不好印象，反而明亮色調都是喜氣顏色，如紅色、粉色、裸色、金色和銀色等，不僅造型上更顯和諧，也為整個氣氛更添活力喜慶。

婚鞋禁忌｜結婚一般用上整天時間，因此這時婚鞋擔當重要的「後勤」角色！(IG@kayan.c)

婚鞋禁忌3. 婚禮絕不能穿舊鞋！

有的新娘或會節省開支，翻找家裡的鞋子，然後在婚禮上穿著，但這在傳統習俗裡，或會觸犯大禁忌。在婚禮當日，無論新娘或新郎，由衣服到鞋子都必須全新，以寓意「婚後全新的生活」，亦是個對新人美好的祝福。在部分地方還流傳一個說法，由於婚鞋代表僅得一次婚姻、象徵忠貞不渝，所以婚後都不會拿婚鞋來穿著。但隨時間演變，現時都有不少人會重覆穿搭。

婚鞋禁忌4. 壞掉的鞋子不能穿

除了要全新，婚鞋也不能出現破爛狀態，否則或有不好的預兆。而在婚禮上，也要小心對待婚鞋，以免把鞋子踢壞，並多備一對後備婚鞋，這樣便能有備無患。

婚鞋禁忌｜婚鞋不能出現破爛狀態，否則或有不好的預兆。(IG@jimmychoo)

婚鞋禁忌5. 需注意婚鞋高度

不少新娘為打扮漂亮，或會選擇較高的高跟鞋，但由於婚禮進行大半天，太高的話或會感到疲倦和不適，因此最好以舒適為主。此外，高跟鞋的高度，亦需配合新郎的高度，若兩人高度相若，拍出來的照片便更漂亮好看及和諧。