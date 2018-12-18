大眾對於柳爺（柳俊江）的印象，大概仍然停留在無線新聞台的主播，2010年除夕離開新聞界，投入動物保育和環保工作，甚少出現在幕前。在大家面前，他是個風度翩翩的新聞王子，私底下則是個好老公。他與太太結婚八年，有一子一女，不時在社交網站上分享家庭樂的照片。

外型高大，說話風趣幽默的柳爺，傳理系出身，大概不少人也覺得他身邊總是不乏女生。他卻坦言「我的戀愛經驗不多，對愛情的看法也比較簡單。」他與太太Florence的相遇的確不算驚天動地，在大學餐廳對太太一見鍾情，利用ICQ展開追求，「我不太擅長追女仔。」他卻佔盡地理上的優勢，當時兩人同住屯門，放學後相約回家，一條長長的屯門公路就是他們愛情萌芽的契機。兩人順理成章地拍拖，畢業後同居，他們關係穩定，但令柳爺有結婚衝動的卻是因為一個生死瞬間。

不少人對柳爺的印象仍停留在新聞主播。（黃寶瑩攝）

「我覺得一齊久了，自然會踏入婚姻階段，只是當時仍然會有點擔心。」一次回內地採訪，迎面而來的大貨車，讓他與死神擦身而過，「當刻的感受是，人生苦短，不用想太多。最重要還是活在當下，我想和她結婚就去吧！」回到香港，沒有計劃太多，就和太太求婚。

一晃眼，他們的婚姻踏入第八年，拍拖已經十五年，相守十多載，問及柳爺最難忘的事仍然是小朋友出生的時刻。「其實太太本身不太喜歡小朋友，生小朋友這個決定某程度上是因為遷就我，當然小朋友出生後又是另一回事。」他感激太太為自己生兒育女，雖然喜歡小朋友，卻沒有被孩子分薄了自己對太太的愛，「即使生小朋友了，老婆永遠都是第一位，因為她是整個家庭的支柱，沒有她就沒有這個家。

柳爺最感激太太願意為他生兒育女：

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成為父母後，心思往往都放在孩子身上，話題都是圍繞子女，有時甚至會忽略了伴侶，所以有人稱小朋友是夫妻之間的「第三者」。柳爺卻仍然會努力製造二人世界，「不久前，我們兩個人才一起去旅行。」而平日，他也會想盡辦法哄她，途經花店或逛街時看到適合太太的禮物，都會買給她，令他們的婚姻在柴米油鹽以外，也可以保持戀愛的甜蜜。柳爺言談間也不失幽默本色「其實買禮物給老婆，同時也在讓自己感覺良好，因為可以告訴自己『我真係一個好老公啦！』」

即使相戀十多年，柳爺仍不時為老婆製造小驚喜。（黃寶瑩攝）

柳爺也不時與太太放閃：

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然而，人與人相處總是需要磨合，恩愛的夫婦也難免會有摩擦。柳爺也坦言兩他與太太都是性格剛烈，常常為了小事爭執，「有時可能我睡覺扯鼻鼾吵到她，就會惹起她不滿，繼而就會有摩擦。」他覺得夫妻間有爭吵很正常，最後和好如初就好，「最重要是第二天，大家主動對對方友好，承認自己態度不好。」有時候，社交網絡成為現代人發洩情緒的平台，但柳爺和太太從來不會因為一時意氣而在社交網站上指罵彼此，「我覺得任何事都可以兩個人自己解決，如果單方面在網路上發洩，說錯話也收不回來。」而他也笑言女生的記憶力很強，所以自己就算氣上心頭，有些話也要忍著不說，否則太太一定會記一世。

有摩擦時，只要一個擁抱，一句窩心說話，就可以融化對方。（黃寶瑩攝）

問及柳爺有無經歷過「七年之癢」，他明言只要保持關係中的新鮮感，就不會讓另一半受到外面的誘惑，「很多人一齊久了，因為太過安穩而懶於經營關係。不會時刻增值自己，打扮自己，所以對於伴侶而言，你會不斷在貶值。」他坦言自己和太太是對自己有要求的人，出街約會仍然會打扮，事業上也會要求自己有一定成就，一直都會發掘新鮮感，讓大家不會處於無言以對的狀態。「在關係中保持競爭力，自然就不怕對方受到其他人的誘惑。」大概這些，就是保持恆久婚姻的秘訣。

首飾提供：周生生

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