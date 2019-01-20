【兩性相處】太貼心、黐身會加速分手？無條件地愛卻變成感情壓力

「男人不壞，女人不愛」，以前聽了這句話會立刻翻白眼。直到友人告訴我，「他太好了，所以我想要分手。」我的下巴已着地。What？！難道另一半對自己好也是一種罪過？如果是因為你對另一半好而被分手，你會接受嗎？

找一個對自己好的另一半應該是大部分女人的夢想，但有些人卻因為另一半太好而導致分手。不是針對某個性別，只是記者也是女人，知道女人都是「很矛盾又犯賤的動物」，不僅是男人對自己不了解，甚至我們本身也不知道自己要些什麼。把自己捧上天的男人是女人的理想型，對自己壞壞的另一半卻又有致命的吸引力。

註冊心理輔導師林道勇表示，以其中一方為主的生活其實並不好過，被討好者會因必須不斷做決定而感到煩躁，討好者則失去了個人的魅力。

（馬來西亞東方網提供） 註冊心理輔導師林道勇： 「沒有人會喜歡一個沒有自我價值和底線的人，一般上對另一半太好的人都會以對方為中心，所以生活上比較沒有太多主見。或許一開始會覺得很貼心，但時間長了就容易厭倦。因為對方好得沒有底線，凡是需要自己做決定會讓自己產生煩躁感。」

愛得無底限關係即失衡

另一半是否能影響自己是人生裏重要的一環，也是互相成長的契機。林道勇說：「一切都以自己為主的另一半，會讓自己無法從對方的選擇中看出喜好和輕重，無法了解對方到底喜歡什麼丶底線在哪裏，其實以自己為主的生活並不好過。如果另一半不斷附和自己，伴侶之間會失去平衡。討好者也會失去個人風格和魅力。」

對於「討好者」，林道勇做出了回應：「從小的教育總會要求我們去迎合別人的需求，導致某些人會習慣用『討好』來維持感情，這樣的做法和自我價值是有關係的。由於自認在兩性關係裏處於下風，有些人會容易成為討好者，帶着『我對你好，請你不要離開我』的交換形式經營感情。」

這樣的乞討方式會形成一種道德綁架，讓另一半產生「我對你那麼好，你怎麼可以不對我好或是你怎麼可以離開我？」的感覺，所以另一半會感覺到壓力，也無法用最真實的一面和對方互動。

與另一半長久相處，最重要的是在感情中還保留自我，找到兩人舒適共處的平衡點。對另一半的好要有底限，愛也要剛剛好才能走得長遠。

與另一半長久相處，最重要的是在感情中還保留自我，找到兩人舒適共處的平衡點。（電影《失戀33天》劇照）

素人說

不論男女都有可能因另一半太完美而想分手，或是因為自己太好而被分手。記者收集了兩位友人的真實故事，雖然故事男女主角並非情侶關係，但似乎有着相似的遭遇。兩個人要長遠交往，溝通與磨合很重要，把心裏話告訴另一半，以免不滿的雪球愈滾愈大，到了無可挽回的地步。

不論男女都有可能因另一半太完美而想分手，或是因為自己太好而被分手。（電影《失戀日》劇照）

他無條件的愛好沉重【小雯（化名）|自由業者| 25歲】

小雯在過去的戀愛經驗中，曾因為對方對自己太好而提出分手。她透露，對方好到沒有自己的想法，讓她受不了。「我想做什麼他都配合，吃什麼、買什麼，他都沒有意見。有一次逛街我只是說一個耳機的顏色很好看，他轉身就給我買了。他本身也是自由業者，賺錢也不多，卻為我花了很多錢。」

交往初期是甜蜜的，但隨後小雯覺得愈來愈壓力。雖然有個對自己寵愛萬分的另一半是一件幸福的事，不過當一方面的愛大於自己，感情難免產生不平衡。「他的愛讓我喘不過氣，我會擔心自己不能回報他同等的愛。」她接着說：「我喜歡對我好的男人，但我也希望對方有自己的生活、有自己的想法和主見。我希望男生能夠帶領我去做一些事，而不是什麼都讓我決定。這樣會讓我覺得自己很自私，也很愧對他。」

交往半年後，小雯終於忍不住提出分手。雖然心裏感到難過，不過似乎唯有分手能讓她放下心頭大石。「我當時很狠心，我直接跟他說我不愛他了，沒告訴他真正的想法。」她說：「我也不曉得怎麼了，漸漸地我變得很冷淡。那時正是新年期間，我把所有通訊方法都封鎖了。直到新年後我告訴他，我考慮好了，想要和他分手。」

交往半年後，小雯終於忍不住提出分手。雖然心裏感到難過，不過似乎唯有分手能讓她放下心頭大石。（電影《分手說愛你》劇照）

「他有挽留我，在我家門口等了一天。不過最後我還是堅持分手，他也說如果分手是我最終的決定，他願意接受。就這樣，我們就分開了。」就連最後分開還是尊重小雯的決定，可見男方真的很愛小雯。憶起這段過去，小雯坦言其實對方是符合她內心的理想型，不過現實生活中太過寵她，卻讓她吃不消。

經歷過3段戀情的小雯表示，這位前男友和其他兩位最不同的是他太好了！「我知道自己很犯賤，他那麼好我卻放開他。當時我就是覺得他的好讓我無法和他走下去，只好分手。之後我遇到的男朋友很愛打遊戲機，但原本很討厭男生玩電腦遊戲的我卻可以無條件接受對方。最後對方卻也是莫名地給我一通電話說要分手就消失了，讓我很難過。」面對愛她的人她覺得壓力，而和她愛的人在一起卻也讓她很傷心。

那之後你想找怎樣的男生呢？「我當然是想要找對我好的男人咯！」小雯回答：「不過前提是對方要保留他的生活和個人想法，不要為了我的喜好而遷就著我。」

談戀愛時當然要對對方好，但也應保留自己的想法，如此才可使關係變我平衡。（Gettyimages／視覺中國）

原以為愛就是付出所有 【偉斌（化名）| 30歲|保險推銷員】

偉斌一向都是好好先生，他對家人朋友都很好，另一半的待遇更不在話下，然而他的初戀卻因對方說自己太好而夭折，讓他一時不知所措。「我到現在都還記得被提分手當下的感覺，很荒謬又很無奈。當時我還問她『所以你要我對你壞一點嗎？怎樣才叫不要太好？』她自己也答不上來。」

偉斌說：「那時我們都在上大學，我會騎摩托車載她上下課、到處去拍拖，和其他情侶差不多。如果說是對她最好的那一次，可能是她生日時我打工賺錢買了項鍊給她吧！我覺得這個是男朋友的責任，沒什麼不妥啊！有時候我還在想：我是不是做得不夠好？怎麼知道就這樣被分手了，我很無言啊。」

偉斌透露，初戀女友條件很好，有很多追求者，他當時的想法是，既然和她在一起了，就要努力給她幸福。一開始前女友還很感動，最後她卻認為自己沒有主見、沒骨氣。「為了她，我改掉愛打遊戲機的習慣，也和身邊朋友疏遠了。她想要做的事，我都想盡辦法幫她實現，甚至有一次吵架，我跪在她家門求她才和好。不過最後她告訴我，我對她太好讓她很壓力，所以我還是成全她。」

一開始前女友還很感動，最後她卻認為自己沒有主見、沒骨氣。（電影《分手說愛你》劇照）

跪求原諒，我以為這是偶像劇裏才有的劇情。這樣聽起來感覺偉斌為了這段感情受盡委屈，不過他不那麼認為。「我當時不覺得委屈或難受，這就是我愛她的表現啊！難道要我為了和朋友打遊戲而忽略她、吵架了冷落她才是對的嗎？」

我原以為分手的理由千百種，其實真正原因就是不愛了；但後來偉斌坦言前女友曾經要求復合。「那時候我們各自都有另一半了，她突然打電話跟我說她很想念我，還很愛我，覺得我才是對她最好的一個。我當然沒有答應複合啦！第一我和女友關係很好，第二我覺得再和她一起，同樣的問題還是存在的。我感覺她還不知道自己想要什麼。」他補充，「那次分手後我也有自我檢討，在新戀情我依然對女朋友很好，但就有個底限。可能成熟了吧，也知道要有自己的生活圈子，加上我女友的性格是不會有過多要求，所以我們都相處得很自在。」

最後，偉斌笑著總結：「至於初戀女友，我還是祝福她找到對她好的人。」

談戀愛的同時亦不忘要有自己的圈子，給予對方應有的空間才可以令感情更好。（Gettyimages／視覺中國）

專家說

【致：因自己待人太好而被分手的人】

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【致：因對方對自己太好而提分手的人】

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】你待我太好讓我想分手】

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