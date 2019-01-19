凡事有原因，分手亦然。不愛之外，還有更多是相處的問題、說話態度都可以分手的導火線。當然你才是跟對方相處的人，定然知道你們當中的問題是什麼。不過人總有盲點，以自己為中心作判斷，或是覺得對方提出的問題都不是問題。要是關係走到對方提出分手，當然是有些對方不能接受的情況發生，那麼十二星座中，最不能接受的又是什麼呢?

（VCG)

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