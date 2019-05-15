賭王兒子何猷君向年長6歲的內地名模奚夢瑤求婚成功，成為近日鬧哄哄的熱話。

奚夢瑤這個名字因與24歲的賭王何鴻燊四房兒子何猷君相戀而為人所認識。此外，如果有留意開中國超模，奚夢瑤經常與大表姐劉雯和冠希嫂秦舒培並駕齊驅。

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一般模特兒行T台跌倒可能就會斷送整個事業，而奚夢瑤在 17 年 Victoria’s Secret Fashion Show 跌倒後，事業卻進入另一高峰。於2018 年免試直接入選為 Victoria’s Secret 的御用模特，同年更進軍內地演藝界現身多個綜藝節目和電視劇，人氣大升。而愛情方面，她跟許多女生心目中的白馬王子何猷君甜蜜相戀更被求婚，現在更準備嫁入豪門。

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何猷君除了是賭王何鴻燊的兒子，更加是麻省理工史上最年輕的金融碩士畢業生。擁有雄厚的家底、高學歷，同時擁有相當高的顏值。近年他頻頻於內地綜藝節目亮相，展現出聰明又有才華的一面，已成爲內地網民心目中的國民老公。他對奚夢瑤公開的猛烈追求，更是從現實中一直追到真人戀愛節目《愛的時差》裏。

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到底奚夢瑤有什麼過人之處，能吸引到男神如此熱烈的追求？除了奚夢瑤先天佔優的亮麗高挑外表，她的愛情智慧，相信有很多值得香港女生學習的地方吧。

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不急於表達自己情感 適時讓男生做主動

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在事業上自信十足、步步進擊的奚夢瑤，在愛情方面卻想個小女生一樣，對愛情充滿憧憬，卻又小心翼翼。她說自己「保護意識很強，在愛情裏從不是主動那一方」。對於喜歡的男生的猛烈追求， 她會接受卻又不會表露太多情感。喜歡挑戰是男人的天性，千依百順的女人縱然可愛，但卻可能較難引起他們的好奇心。從男性角度看，帶點被動的女生更具有吸引力和挑戰性。能夠適當地在關係中加入一點小難度，也會令男生更心癢吧。

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讓男生感到被需要 同時又要獨立不失自我

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奚夢瑤說自己作為雙魚座的女生，在愛情上還是有點小黏人的。然而她那種黏人卻黏得有智慧，能讓男生感到被需要，同時又不失自我。她深明男生在愛情上付出越多越不容易放棄這個道理，曾提出希望何猷君能爲她煮一餐飯以及限用一百元完成一次約會，以上兩項也確實成功令何猷君絞盡腦汁。而當他們一同買菜時，看到兩元一塊薑奚夢瑤都會嫌貴，這些種種的舉動亦能顯示她是個精明的消費者。

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雖然身旁的何猷君從不需為錢煩惱，但看到奚夢瑤如此心思細密和節儉，應該也會感到得她跟一般女生不同的一面。所以就算是熱戀中，女生不論是在生活或是經濟上，也要有自己想法，並保持獨立自主，亦能提升個人的吸引力。

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愛屋及烏 重視與長輩之間的關係

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拍拖未到一年，奚夢瑤卻已相當入屋，曾跟何猷君及媽媽四太梁安琪、哥哥何猷亨及姐姐何超盈一家同遊泰國。比何猷君年長六年的奚夢瑤，跟姐姐何超盈本身就是朋友，相處當然不成問題。而四太對奚夢瑤也相當不錯，曾讚她是個好女仔及有上進心。其實婚姻中除了婆媳問題，姑嫂關係也是一門學問。

在長輩面前表現得乖巧有禮，時刻尊重男友的家人，並在適當時送上小禮物表示敬意，也會成為愛情中的助力。懂得與男方家人經營良好的關係，以後的交往式是婚姻生活也輕鬆很多。

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