【Justin Bieber】愛得早不如愛得剛剛好 為何新娘最終是她？

Justin Bieber 去年七月成功向 Hailey Baldwin 求婚，有傳他們二人將在今年 2 月 28 日舉行婚禮。愛情至上的 Justin Bieber 爲他的新娘帶上價值過千萬的鑽戒後，又向她表示婚禮不需考慮預算，Hailey 喜歡怎樣辦就怎樣辦。

從 2011 年公開戀情來，Justin Bieber 和 Selena Gomez 七年間曾不斷傳分手後復合、復合後又分手達十二次之多，分手期間更反目成仇，在 Instagram 對罵、互數不是。離合十餘次之後，縱使有多難捨難離，愛情早已千瘡百孔。這時候 Hailey Baldwin 的出現，重燃了 Justin Bieber 對愛情的希望。愛情中， timing 永遠是一個重要關鍵。與其愛得深、愛得早，不如愛得剛剛好。

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看着 Justin Bieber 如此寵愛一起才兩個多月的 Hailey Baldwin ，而放棄了跟他一起七年的舊愛 Selena Gomez，不少支持了多年的「Jelena」們表示感到失望和費解，甚至有人會以爲閃婚只是一時衝動。其實，爲什麼選擇的不是 Selena 而是 Hailey，其實是有跡可尋的。

別把「分手」掛在口邊

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在與 Justin Bieber 多次分手期間， Selena Gomez 多次在 Instagram 上發起挑釁，從而引發二人罵戰，可見她是個矯情又好勝的人。某些女生總把「分手」掛在口邊，希望以自己的離開作要脅，希望換來對方更珍惜的對待。這種小心計在頭幾次或會使對方怕失去而變得緊張，但「狼來了」 說多了變使人麻木。不要以爲這樣可考驗愛情，也許愛情根本不是用來考驗的。





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別愛得歇斯底里、失去自己

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作為多愁善感的巨蟹座，Selena Gomez 愛得歇斯底里。她在分手後看到 Justin Bieber 上載與新歡Sofia Richie 照片，醋意大發，不禁留言挑釁。而在跟他最後一次分手後，她在 Instagram 直播表示自己被抑鬱症困擾了五年，將暫別社交媒體一段日子。後來收到Justin Bieber 閃婚的消息，更有傳她兩度情緒崩潰，被送進精神病院。Selena Gomez 的愛得轟烈，作為愛情至上的雙魚男，Justin Bieber 某程度當然也很受落，否則也不會這麼多年跟她難捨難離。

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但相比之下，Hailey Baldwin 顯得落落大方。她早在 09 年認識 Justin Bieber，一直以小粉絲和朋友身份在旁， 11 年看到他認愛 Selena Gomez立即大方讚好，並在 Twitter 表示支持，說他們在一起是一衆年輕人的夢想（teenager's dream) 。而當 Justin 跟 Selena 分手後，她也在 Justin 身旁充當輔導者的角色。

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此時的 Justin Bieber 被分手折磨多次，發現愛得很累的時候，遇上獨立自主的人馬座女生 Hailey Baldwin 時候，彷彿看到了一線曙光。原來不需要大風大浪才能證明愛情的存在，平淡就是幸福。於是他毫不猶豫地做出閃婚這個抉擇。 新婚後Justin Bieber 想暫停工作，希望跟過着糖痴豆的生活，但 Hailey Baldwin 已以自己新的名字 「Hailey Bieber 」作商業註冊登記，為將來自己的時裝品牌做好準備，婚後繼續散發獨立的光芒。

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家人支持是婚姻的助力

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婚姻不只是兩個人的事，而是兩個家庭的事，因此有著雙方家人的支持和祝福是非常重要的。Selena Gomez 的母親不喜歡女兒跟 Justin Bieber 在一起，當她知道他們復合的消息，更氣到進了醫院。當時有傳 Justin Bieber 需要取得 Selena Gomez 家人的歡心， Selena 才肯公開承認復合。

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而相比之下，Justin Bieber 跟 Hailey Baldwin 是經 Hailey 的父親 Stephen Baldwin 介紹的，二人後來相戀後，Justin 也曾跟 Hailey 一家去旅行，融入家中。而在他們公佈婚訊後，父親 Stephen 也向傳媒表示很興奮，並說跟母親兩人一直祈求女兒跟 Justin Bieber 愛情順利。 家人的支持，是婚姻中的助力，相信 Justin Bieber 跟 Hailey Baldwin 在家人的祝福下，婚後生活也能順順利利。

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