相愛相守接近十二年，談何容易？

我沒法想像有個人陪伴只有26歲的自己走過12年的感覺，也難以想像如何在這個分手比相遇容易的時代維繫一段長時間的關係而不覺悶騷。

如果愛情是以時間長短來區別成功與否，Joanna與Clement無庸置疑是一對成功且讓人羨慕的愛侶。

攝影：朱潤富

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1992年出生的Joanna與Clement相識於小學五年級。當時學校只有三十多人，同學間宛如一同長大的兄弟姊妹，彼此熟稔，沒有臉熟卻從未交談的同學。這群同學之後再一起上了同一所中學，他與她也就順理成章成為中學同學。

在15歲那年，他們一起了。轉眼間十多年過去，他與她成了26歲的大人，踏上了與讀書截然不同的人生，卻沒有經歷網民常常嘲諷的「愛到入城大也分開」，也沒有如愛情電影主角般被錯過所帶來的遺憾淹沒。他們談了十年戀愛，四年前決定要與對方廝守終身，最後在去年結婚。

（由受訪者提供）

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聊起這場長達12年的愛情，二人儘然甜絲絲卻沒有絲毫要吹棒自己的意思。說起這十多年來的回憶，更多是關於甜蜜伴隨而來的愛情小支節。

就像是第一次約會，Joanna在沒有預警的情況下冷不防給了Clement一個悶棍。

攝影：朱潤富

年少的他當時邀請她一起出去看電影，滿心歡喜地到達戲院，眼前境象卻讓他吃了一驚：「結果她全部同學都在！」Joanna並沒有特意為難他的意思，而是因為大家一直都是朋友，所以她以為那次只是一場普通的同學聚會，便就叫了一大班女同學一起去。看到了他的反應，她才知道自己會錯意了。

幸好Clement沒有因此而打退堂鼓，再次發出約會邀請。第二次當然約會成功。

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然而在一起了也不代表從此一帆風順。因Joanna出身於牧師家庭，比較保守，所以剛開始拍拖時，Joanna就如許多小情人一樣，需要將愛情「收收埋埋」。同時，因為關係轉變，期望也會因此有所不同，二人在年少時常常吵架，更有一、兩次吵到鬧分手。

幸好他們有個默契，就是吵架是為了解決問題，而不是旨在去罵對方，所以從不會人身攻擊，而且吵架也不會吵超過一天，總在睡覺前和好。

現在問起，二人都已忘了當初為何吵架了。

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或許愛情就如所有事一樣悲喜參半，只是在愛情裡面，所有的情感都會被放大，但最終選擇要放大痛苦或是快樂，就是自己的決定了。

坊間不乏拍拖幾年的愛侶因跨不過伴隨時間而來的困難而分手。Joanna與Clement歷經多次困難，吵過許多次架，甚至在大學期間曾有一年時間相隔兩地，最後也能開花結果，成功之道離不開陪伴與堅持。

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Clement直言：「現在比較流行網上交友，或是大學時才開始戀愛。不是說這樣不好，只是這樣就比較難知道對方的故事，有可能有天突然在某種機會下發現原來對方原來曾經做過某些事，大失所望。」Joanna亦有同感：「因為我們一起成長，所以我們的基礎比較強。我認識他的朋友，他也認識我的朋友，我們的個性也是一同建立起來的。」Clement隨即在旁說：「所以要先做朋友，互相認識！」

亦是因為從小認識，所以他們非常享受對方的陪伴。Joanna：「我是一個外向的人，不過一天下來我也一定要靜下來。只有跟他在一起的時候，也會讓我好輕鬆。」

這時候Joanna回過頭去問Clement：「我呢？Am I the one？」

攝影：朱潤富

Clement先裝個鬼臉，與Joanna開了個玩笑，然後隨即認真起來，說：「我不相信這個世界有the one，一切在於自己會不會對眼前人從一而終。別人常常說她是我喜歡的類型，她是不是我的唯一，不過我認為事實是沒有『命中注定』以及『命運』這回事，而是你要非常努力，非常努力讓你成為她的唯一，也讓她成為你人生中的唯一。」

攝影：朱潤富

Clement憶起升上中學後，A型人格的Joanna為求完美，努力讀書，沒有放許多時間在愛情上面。Clement形容當時的自己就如許多中學男生一樣：「I don't give a shit」，只想嬉戲度日，但眼見女友成績超卓，怕自己追不上女友進度，所以在中五開始發奮讀書。

就算步入社會後，生活作息與社交圈子都已經改變，但他們依然會盡量每天花時間陪伴對方：whatsapp是基本，放工後也會相約對方一起運動兩個半小時，然後再一起吃宵夜。工作無可避免會認識到新的朋友，但他們都會介紹給對方認識，甚至有時會邀請朋友去他們家玩。

人人都拍拖，但不是人人都懂怎樣拍拖。Joanna與Clement雖然年輕，但卻比許多人都更成熟，明白愛情必須珍惜，終讓這段關係變得健康且穩固。縱使生氣時可以只著眼於對方的錯，並且一直牢牢記著吵架的內容，可是他們卻選擇和好，努力取得一個平衡，且忘記對方當初的錯誤。一切在於選擇。就如Clement所講，如果你愛他／她，你會盡一切力量將他／她成為你的唯一。

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