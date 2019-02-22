【曖昧不明．戀人未滿】沒表白便退場的他…腦袋究竟在想甚麼？

「有古怪。」朋友湊到我耳邊說，我默默點頭。我倆同時望看K。 K來的時候紅著眼眶，似是一夜未眠，整場約會心不在焉，不時查看電話輕嘆，然後，上一分鐘，電話一動，她現在又換了個人一樣，看著電話甜蜜傻笑。 戀愛了嗎？才怪！一看便知道又是「友達以上，戀人未滿」的曖昧期。

(《我的少女時代》劇照 )

曖昧刺激令人回味，彼此處於互相好奇、猜心階段，關係忽明忽陰，猶如共舞探戈，進可攻、退可守，捉摸不定又新鮮。

而曖昧的核心就是不清不楚，但最終會有結束的階段──有人挑破了那層朦朧面紗說明白，要不就此牽起手，要不各走各路，但也有人選擇另一種，還未道破便主動退出，教另一方傷心又摸不著頭腦。

這次來談談，那些沒有表白便主動退出曖昧的人，到底腦袋在想甚麼？

1) 受不了不確定性的精神消耗

(《那些年，我們一起追過的女孩》劇照 )

曖昧讓人受盡委屈，找不到相愛的證據。何時該前進，何時該放棄，連擁抱都沒有勇氣。

楊丞琳的《曖昧》一曲的這句歌詞直接點題，曖昧令人幻想傷神、懷疑自我。兩個有好感的人相處，很幸福，但那種甜蜜背後卻是沒有安全感的不明朗關係，試想想──當對方不回覆你訊息，自己是不是開始猜想自己是否說錯了甚麼，對方不回覆是因為不喜歡、想慢慢疏遠自己？是不是自己太心急帶來壓力？對方也許只是沒空、個性內向、沒那麼喜歡你？

那麼多猜測，搞得自己像個神經病一樣消耗自己精神，卻沒有情人的資格去質問，久而久之，那說不出口的苦澀變委屈，有人便選擇退出，寂寞寂寞就好。

2) 現實條件前理智抽身

(《那些年，我們一起追過的女孩》劇照 )

或許那個只跟你曖昧的對象，對有一些因素令他在「長久關係」面前卻步──負債、家庭、身體種種問題，反正就是有不能相戀的理由。你說，那還跟別人曖昧，太過分了嗎？也許對方開始時只是存有好感，在彼此沒挑明承諾前，這段責任輕，不用成本，卻又能有人陪伴的關係，讓人享受愛與被愛的親密感，說實話很少人能拒絕。

而當真的發現對方原來對未來的想像、關係目標跟自己不一樣，面臨決擇階段，為了避免再讓對方過度付出，便會被理智拉回來，忍痛抽身。

3) 喜歡的心情淡了

(《那些年，我們一起追過的女孩》劇照 )

網友有一句說得很好：「曖昧的心情也是會有新陳代謝的。」人、環境、遭遇每天都在變化，影響一個人對事物的看法，有人能等十年八載，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有；有人則遇上重大改變，突然發現若有若無的聯繫、拖泥帶水實在浪漫生命，不如花時間追求別的意義，你怎麼知道下一秒你遇上甚麼、渴望甚麼？

4) 遇上更合適的對象

(《我的少女時代》劇照 )

曖昧到最後，對方選擇的不是自己，令人心痛，筆者也遇過。但，身邊曖昧達人天蠍男，則這樣為曖昧平反：「曖昧是彼此的觀察期，承諾以前大家都有選擇權，所以不能說沒選擇你便是不喜歡，但『喜歡』不是非黑即白，跟程度有關。

你想0-10之間有很大差距，有人喜歡要到6以上才出手，有人8才可以，這完全是個人的事情。當我身邊有6分女生，她不是不好，但我希望再觀察，而中途出現了8分女生，我很自然會選擇後者，卻不代表跟6分女生是虛情假意。」大家覺得呢？

10個曖昧期最錐心的時刻：

+ 6 + 5 + 4

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