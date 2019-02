李克勤盧淑儀27年愛情馬拉松　2月14不再顛沛流離　原有獨門心法

剛過去的情人節,有網民於討論區上為一班單身人士送上一份貼心的禮物,將李克勤的經典歌《紅日》改詞,變成單身人士的情人節主題曲《2月14顛沛流離》,意外得到李克勤的關注,並在社交平台稱讚網民有創意。 「2月14顛沛流離,2月14曲折離奇,2月14恐嚇着你做人沒趣味」,歌詞到肉,但李克勤與盧淑儀相戀近27年,結婚已12年,生下兩子仍不時公開放閃,真能唱出單身心聲?

網民為將李克勤經典歌《紅日》作出二次創作。(李克勤 Hacken Lee@Facebook截圖)

大批歌迷指希望李克勤能完整演繹這首單身主題曲,不過筆者倒是認為李克勤唱的話,也未必能唱出一班單身人士的傷悲,只因他與太太盧淑儀的愛情實在太甜蜜。

李克勤與盧淑儀一直以來都甜甜蜜蜜,相愛相知27年仍不時在社交平台放閃。(李克勤 Hacken Lee@Facebook)

成功男人背後都有一個默默為他付出的女人,雖然未能百分百保證,但李克勤的身後則的確存在了這樣的一個女人:盧淑儀。跟筆者一樣的90後女生們,聽過也未必記起盧淑儀的樣貌。她是1992年度香港小姐冠軍,當選後不久便傳出與李克勤拍拖。歷過13年愛情長跑後,二人於2006年正式結婚,現育有兩子。絕對是經得起風浪的愛情馬拉松。

像是在李克勤作出人生重大決定之時,盧淑儀總會在身邊替他選擇正確的道路,就如2016年決定離巢,與藝能娛樂結束自出道起近30年的合作關係時,李克勤當時接受訪問指︰「她的支持是我的動力來源,無論選擇去或留,她亦會支持我,但她也是想我離開的,因為她覺得我還不是很老,應該試試新事物。」

相關文章:

【陳柏宇】對望符曉薇4分鐘太短 想像失明欲哭:見唔到妳我好慘

情侶穿搭|日本女生圖文並茂教低調配襯法 「上下對轉」放閃必備

李克勤與盧淑儀(hacken1206@Instagram)

1992年的港姐舞台,《紅日》或許就是訂情歌?

李克勤1985年出道,當時只得18歲。數年後,他已成為當紅的男歌星,更被譚詠麟形容為下一任接班人,創下第一個事業高峰。然而,更在當紅時期的他,1992年遇上青澀、半隻腳踏入娛樂圈的盧淑儀。二人第一次見面就在香港小姐的競選舞台上,當時李克勤充當問答環節司儀,而盧淑儀則即場演唱了一曲《紅日》,未知是否因為這首《紅日》令大家拉近了距離,萌生了一段戀情的開始。

盧淑儀到場支持李克勤的演唱會。(lo_suk_yee_emily@Instagram)

不過在相戀不久後,勇奪冠軍、最上鏡小姐和二十週年金輝大獎的三料港姐盧淑儀卻為了李克勤、為了愛情而選擇退出娛樂圈,默默在李克勤身旁支持他。然而除了盧淑儀付出外,李克勤也為盧淑儀創作過多首情歌,記載他的濃厚情意,亦在2001年演唱會中公開答謝盧淑儀在其背後的支持。

+ 7 + 6 + 5

從沒八卦新聞的一對,放閃再多也不覺膩

縱然生於八卦新聞的年代,但一直以來,李克勤也沒有與其他女星傳出過緋聞,更樂意在《2005年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中,對外公開結婚宣言,向全世界表明心意。

到2006年的婚宴上,李克勤就安排了播放他與盧淑儀充滿回憶的歌曲《你是我的太陽》:「當婚宴開始時,大家會聽到我的一首舊歌《你是我的太陽》響遍酒店,作為晚宴上我們的進場歌曲,因為這首歌是我追求 Emily(盧淑儀)時,第一首寫給她的歌曲,具特別意義。」盧淑儀回應:「好開心嫁給這個好老公,嫁給你是我的驕傲!」,令李克勤呈現出孩子氣的一面,說了句:「講多些,我很喜歡聽!」

所說的「驕傲」,除了為李克勤在事業上的成功感自豪,也是驕傲自己能找到一個從一而終,能夠給予滿滿安全感的男人。

獨門心法:培養共同興趣,讓愛滲透生活每個細節

自相戀以來,李克勤除了不斷以二人相處經歷為歌曲題材外,更早已於拍拖初期帶盧淑儀認識他的朋友,積極讓她融入自己的生活圈子,只因他認為:「這是一種儀式,就跟見家長一樣,只要你是認真的,就要這樣做。」直至現在,李克勤也不是post夫婦二人跟朋友的合照,讓二人生活圈子盡量融合,不但擴闊二人的共同話題,相信對女生,特別是像盧淑儀專心相夫教子的女生而言,丈夫能主動讓自己了解生活圈子與朋友,無疑是大大的一支強心針。

很多人拍拖時一頭熱,只想到對方喜歡什麼就盡力遷就配合,結果頭幾年還好,要是無法從中尋找到自己的興趣,終難以維持。相處廿多年,早已變成無所不談的老夫老妻,李克勤雖然近年不時在四圍飛工作,但仍會抽時間培養二人的共同興趣-打羽毛球。常說陪伴是最好的禮物,大抵沒什麼比陪伴彼此做共同喜歡的事,更難能可貴。

這是一種儀式,就跟見家長一樣,只要你是認真的,就要這樣做。 李克勤

李克勤夫婦熱愛羽毛球,早前跟大馬球王李宗偉及太太黃妙珠飯聚,當然也是有影皆雙,形影不離。(李克勤 Hacken Lee@Instagram)

婚後像「偷情」般相處,只為爭取二人時間?

另外,即使於婚後生了兩個兒子,仍沒有因此而忽略太太,李克勤對太太的愛可謂有增沒減。在社交媒體,除了工作照,不時都看到李克勤跟太太合照,早前去東京旅行,就不忘帶太太到最愛的餐廳打卡,並寫上「每次來都會光顧這間餐廳」。又會說:「我們會趁孩子8時睡著了以後,便約好友去打羽毛球,通常打到11時左右,感覺像發現新大陸!」。即使是要待兒子睡後才能「偷走」,亦會盡量爭取,不怕辛苦,只因希望能獲得二人更多的相處時間。

李克勤用上「The best mom in the world」來形容盧淑儀。(hacken1206@Instagram)

又試過在盧淑儀生日時,於社交平台發佈了為對方慶祝生日的蛋糕,蛋糕上更寫了句「The best mom in the world」。對李克勤來說,用上「The best mom in the world」來形容對方也許亦未必足夠,因為在李克勤的心中,盧淑儀應該是「The best woman in the world」。

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】,每$50可為1個基層家庭送上暖湯。