李克勤盧淑儀27年愛情馬拉松　2月14不再顛沛流離　原有獨門心法

剛過去的情人節，有網民於討論區上為一班單身人士送上一份貼心的禮物，將李克勤的經典歌《紅日》改詞，變成單身人士的情人節主題曲《2月14顛沛流離》，意外得到李克勤的關注，並在社交平台稱讚網民有創意。 「2月14顛沛流離，2月14曲折離奇，2月14恐嚇着你做人沒趣味」，歌詞到肉，但李克勤與盧淑儀相戀近27年，結婚已12年，生下兩子仍不時公開放閃，真能唱出單身心聲？

網民為將李克勤經典歌《紅日》作出二次創作。（李克勤 Hacken Lee@Facebook截圖）

大批歌迷指希望李克勤能完整演繹這首單身主題曲，不過筆者倒是認為李克勤唱的話，也未必能唱出一班單身人士的傷悲，只因他與太太盧淑儀的愛情實在太甜蜜。

李克勤與盧淑儀一直以來都甜甜蜜蜜，相愛相知27年仍不時在社交平台放閃。（李克勤 Hacken Lee@Facebook）

成功男人背後都有一個默默為他付出的女人，雖然未能百分百保證，但李克勤的身後則的確存在了這樣的一個女人：盧淑儀。跟筆者一樣的90後女生們，聽過也未必記起盧淑儀的樣貌。她是1992年度香港小姐冠軍，當選後不久便傳出與李克勤拍拖。歷過13年愛情長跑後，二人於2006年正式結婚，現育有兩子。絕對是經得起風浪的愛情馬拉松。

像是在李克勤作出人生重大決定之時，盧淑儀總會在身邊替他選擇正確的道路，就如2016年決定離巢，與藝能娛樂結束自出道起近30年的合作關係時，李克勤當時接受訪問指︰「她的支持是我的動力來源，無論選擇去或留，她亦會支持我，但她也是想我離開的，因為她覺得我還不是很老，應該試試新事物。」

相關文章：

【陳柏宇】對望符曉薇4分鐘太短 想像失明欲哭：見唔到妳我好慘

情侶穿搭｜日本女生圖文並茂教低調配襯法 「上下對轉」放閃必備

李克勤與盧淑儀(hacken1206@Instagram)

1992年的港姐舞台，《紅日》或許就是訂情歌？

李克勤1985年出道，當時只得18歲。數年後，他已成為當紅的男歌星，更被譚詠麟形容為下一任接班人，創下第一個事業高峰。然而，更在當紅時期的他，1992年遇上青澀、半隻腳踏入娛樂圈的盧淑儀。二人第一次見面就在香港小姐的競選舞台上，當時李克勤充當問答環節司儀，而盧淑儀則即場演唱了一曲《紅日》，未知是否因為這首《紅日》令大家拉近了距離，萌生了一段戀情的開始。

盧淑儀到場支持李克勤的演唱會。(lo_suk_yee_emily@Instagram)

不過在相戀不久後，勇奪冠軍、最上鏡小姐和二十週年金輝大獎的三料港姐盧淑儀卻為了李克勤、為了愛情而選擇退出娛樂圈，默默在李克勤身旁支持他。然而除了盧淑儀付出外，李克勤也為盧淑儀創作過多首情歌，記載他的濃厚情意，亦在2001年演唱會中公開答謝盧淑儀在其背後的支持。

+ 7 + 6 + 5

從沒八卦新聞的一對，放閃再多也不覺膩

縱然生於八卦新聞的年代，但一直以來，李克勤也沒有與其他女星傳出過緋聞，更樂意在《2005年度十大勁歌金曲頒獎典禮》中，對外公開結婚宣言，向全世界表明心意。

到2006年的婚宴上，李克勤就安排了播放他與盧淑儀充滿回憶的歌曲《你是我的太陽》：「當婚宴開始時，大家會聽到我的一首舊歌《你是我的太陽》響遍酒店，作為晚宴上我們的進場歌曲，因為這首歌是我追求 Emily（盧淑儀）時，第一首寫給她的歌曲，具特別意義。」盧淑儀回應：「好開心嫁給這個好老公，嫁給你是我的驕傲！」，令李克勤呈現出孩子氣的一面，說了句：「講多些，我很喜歡聽！」

所說的「驕傲」，除了為李克勤在事業上的成功感自豪，也是驕傲自己能找到一個從一而終，能夠給予滿滿安全感的男人。

獨門心法：培養共同興趣，讓愛滲透生活每個細節

自相戀以來，李克勤除了不斷以二人相處經歷為歌曲題材外，更早已於拍拖初期帶盧淑儀認識他的朋友，積極讓她融入自己的生活圈子，只因他認為：「這是一種儀式，就跟見家長一樣，只要你是認真的，就要這樣做。」直至現在，李克勤也不是post夫婦二人跟朋友的合照，讓二人生活圈子盡量融合，不但擴闊二人的共同話題，相信對女生，特別是像盧淑儀專心相夫教子的女生而言，丈夫能主動讓自己了解生活圈子與朋友，無疑是大大的一支強心針。

很多人拍拖時一頭熱，只想到對方喜歡什麼就盡力遷就配合，結果頭幾年還好，要是無法從中尋找到自己的興趣，終難以維持。相處廿多年，早已變成無所不談的老夫老妻，李克勤雖然近年不時在四圍飛工作，但仍會抽時間培養二人的共同興趣－打羽毛球。常說陪伴是最好的禮物，大抵沒什麼比陪伴彼此做共同喜歡的事，更難能可貴。

這是一種儀式，就跟見家長一樣，只要你是認真的，就要這樣做。 李克勤

李克勤夫婦熱愛羽毛球，早前跟大馬球王李宗偉及太太黃妙珠飯聚，當然也是有影皆雙，形影不離。（李克勤 Hacken Lee@Instagram）

婚後像「偷情」般相處，只為爭取二人時間？

另外，即使於婚後生了兩個兒子，仍沒有因此而忽略太太，李克勤對太太的愛可謂有增沒減。在社交媒體，除了工作照，不時都看到李克勤跟太太合照，早前去東京旅行，就不忘帶太太到最愛的餐廳打卡，並寫上「每次來都會光顧這間餐廳」。又會說：「我們會趁孩子8時睡著了以後，便約好友去打羽毛球，通常打到11時左右，感覺像發現新大陸！」。即使是要待兒子睡後才能「偷走」，亦會盡量爭取，不怕辛苦，只因希望能獲得二人更多的相處時間。

李克勤用上「The best mom in the world」來形容盧淑儀。(hacken1206@Instagram)

又試過在盧淑儀生日時，於社交平台發佈了為對方慶祝生日的蛋糕，蛋糕上更寫了句「The best mom in the world」。對李克勤來說，用上「The best mom in the world」來形容對方也許亦未必足夠，因為在李克勤的心中，盧淑儀應該是「The best woman in the world」。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。