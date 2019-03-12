謝安琪麥浚龍　同步新歌談「其實寂寞」：為何男人總是後知後覺？

我們很會期待一部電影、一本書。說到歌，卻時時是隨緣的，恰巧在播放器看到，恰巧隨機播放。直到Juno麥浚龍於去年推出董折與浦銘心的故事，由《勇悍17》到《一個女人和浴室》，對唱出一對「現代亂世情侶」的故事，令人如「追劇」般抽絲剝繭，追着他們的愛欲情仇：接着怎樣？他們離婚了，又各自有另一半，然後怎樣？ 繼早前麥浚龍的《麥浚龍》，Juno再與謝安琪同日（3月11日）分別發佈新歌－《其實寂寞》與《寂寞就如》，不唱你追我逐的情愛，卻說一個人的寂寞，男女的兩個模樣。

（謝安琪@Facebook）

女人的寂寞－一個人會上癮

寂寞這課題，從不好說。但寫成男女對唱的兩首歌，化作日常，女生有女生的模樣，男生有男生的模樣，不可怕，不可悲，卻是很多問題的根源，卻是最後的結果。

把寂寞這課題拉扯到地上，化作日常生活，《其實寂寞》歌詞唱出女生版本的寂寞：

「其實寂寞 就如自己一個切生果

難道寂寞 就如逐套戲用慢鏡播

需要寂寞 就如沒有無謂合照過

其實寂寞 就如自己一個吃火鍋

難道寂寞 就連爛透神劇亦照播

其實寂寞 就如自己一個唱K歌」

教人糾纏，教人要斷難斷的太多；說一個人的浪漫的，卻很少。《其實寂寞》唱出一個人的時光，不是病厭厭的，也不用無病呻吟。與其跟人盡是說些無聊話，要費神費力解釋自己及理解他人，倒不如自己一個。「悶」就「悶」，不一定要強加「苦」字在前頭。

筆者偏愛這首，因為它沒有刻意地美化寂寞，只是把寂寞平平淡淡地唱出來，說些我們不寂寞、不靜下來便看不到的。筆者估計，最多人喜愛的，除了「 其實寂寞，就如自己一個吃火鍋」一定是「能被世界撇下，證明獨有得沒誰能合襯」。不過這也帶點自我安慰，暗地裏還是渴望着有那麼一個人陪伴自己。所以，筆者最愛一句，卻是：

剛好一個人／當然一個人／才能留意天花的裂痕。 謝安琪《其實寂寞》

寂寞是一種狀態，不論你單身與否，都避不了。但寂寞既然難受，也可享受，但卻一定讓人看到不一樣的風景。

謝安琪麥浚龍新歌的兩張海報，設計極具心思，你能看出「寂寞」兩字，剛好缺了對方的一半嗎？（theofficialjunomak＠instagram）

麥浚龍的「寂寞就如」，跟謝安琪的「其實寂寞」，是愛情部曲最新一章。（juno_mak＠instagram）

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男人的寂寞－即使想戒煙 ，家裡沒人避

聽過《困獸．28》後，再聽這麼一首男生的「寂寞之歌」，份外諷刺。到底人，要甚麼？

《寂寞就如》是男生版的寂寞，聽下去卻是老男孩終於得到了夢想的自由，卻沒發現這樣的自由在年歲中發酵，已變了質。

「寂寞就如自己一個放飛機

寂寞就如剩我陪字幕到尾

即使想戒煙 家裡沒人避

寂寞就如自己一個吃火鍋

寂寞就如爛戲回味用跳播」

跟女生說寂寞總是容易一點點，男生的呢？筆者不知可否，不過聽罷，也發現原來在《困獸．28》那逼迫得人哮喘似的「勇悍」與責任，原來也會令人踏實。原來那種痛苦，也可以是種需要。筆者最愛一句，是最平實的

即使想戒煙 ／家裡沒人避／任我多麼無能／也沒什麼必需要答允 《寂寞就如》

沒了昔日的嘮叨，沒了所謂的責任，空空蕩蕩得教人害怕。「老土」地說，情感是拉扯，人生是拉扯，責任中失去了自由，責任卻給人「非你不可」的錯覺，錯解成最直截了當的生存意義也無妨。

男生版本的《寂寞就如》最尾一句「只驚慣了」對接着女生版本的《其實寂寞》的第一句：「一個人會上癮。」不知是對照了「都市傳說」中男女生的大不同－男生總是後知後覺；還是剛剛好這麼一對，就如平日遇到千百對的情人，總是錯摸，對「寂寞」感悟總不能同步？

*謝安琪麥浚龍的愛情部曲，是否都在你playlist之上？回味劇照，點即點圖看＝＝＞