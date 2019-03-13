34歲的沈卓盈（Jess）與圈外男友Calvin拍拖三年，關係一直穩定，今年離開無線，事業上有新發展，感情也同時有突破。她在社交平台上貼上與未婚夫在法國和英國拍攝的婚紗照，宣佈結婚。過去Jess桃花運不錯，先後與多個富二代拍拖，卻一直未能修成正果。如今終於遇上自己的「Mr.Right」，牽手步入教堂。

點擊看她的甜蜜婚照：

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Jess過往對於感情事一向保持低調，也沒有對著媒體提及過多少感情事。不少人因此對她的感情事諸多猜測。雖然在舊公司工作多年，她的事業運卻一直平平，所以當她與從事內衣生意的富商男友拍拖，不少傳言說她「釣金龜」。一向沉默的她終於在Instagram上作出回應：

「很多時候，有些事我會選擇沉默，用微笑帶過便算。但每個人也有自己的底線，有些事真的不能夠再忍受下去！我雖然在娛樂圈工作，也不是不來自富裕家庭，但自問一直默默耕耘，努力工作照顧家人和自己，自力更生。」

她更直言「我也是一個普通女仔，也希望找到一個我愛和愛惜自己的人作終生伴侶，組織家庭，平時的我不善於將自己家庭和感情生活掛在嘴邊，因為他們不是娛樂圈的人，只想好好保護他們。」

Jess坦言自己也不過是普通女生。（IG@jessie_sum）

雖然沒有多談與男友間的感情事，但她曾經在訪問提及自己在愛情上很簡單，只需要對方疼愛自己，將自己放在心上。「如果對方對自己不好，就算他的條件多好，我都不會考慮，也不會吸引到我。」她在小時候也是對愛情充滿憧憬，因為看得太多童話書，所以在浴室的墻上寫上「白馬王子」，長大後當然知道白馬王子在現實中並不存在，對她而言，另一半不用像白馬王子般擁有宏偉的城堡，只要能讓她開心、快樂，支持她的事業發展就可以成為她心中的白馬王子。

雖然不常放閃，但也可以看出Jess與Calvin感情穩定，她曾經透露雙方早已融入彼此的家庭，有時Jess的家人甚至會繞過她直接聯絡男友。兩人沒有多少放閃照，但原來Jess的Instagram上有不少照片都出自男友之手，她笑言要男友把自己拍得又瘦又漂亮，自己才會「收貨」，説起這句的她，與普通女生無異，總希望自己的男友是個「專業攝影師」。男友又總會陪著女生瘋，總會幫對方拍到滿意為止。

她曾大讚男友的攝影技術：

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娛樂圈的女生總是難免被人貼上「貪慕虛榮」的標籤，即使與另一半真心相愛，也難免會被指「釣金龜」，不論高調低調，都會收到世俗的批評。其實藝人與普通人無異，不過追求一段真摯的愛情。Jess在宣佈婚訊時直言「從不期望驚天動地的愛情 ，只求細水長流的甜蜜。」，從兩人甜蜜的笑容，已經可以感受他們對彼此的愛意。