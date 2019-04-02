【黃翠如】帶點男仔頭的女生更wifable？想把她娶回家的原因是…

說到黃翠如，不少網民都會覺得她有種親切的感覺，也許是她天生的燦爛的笑容帶來了親和力。

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就像每個男生身邊總有這一個她。她的樣子雖然不算是絕頂的美女，但她愛笑、性格豪邁爽朗；雖然偶然有點「麻甩粗魯」，但又不失女孩子獨有的甜美，跟她在一起會感到很自在舒服，沒有高高在上的女神距離感，反像初戀時不知不覺地就會愛上了的女生。這樣「貼地」的一個女孩子，令到數年前「每個男人心入面都有一個黃翠如」一文在網上引起無數男生共鳴廣泛流傳。

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自從蕭正楠與黃翠如在拍攝劇集《師奶Madam》擦出火花之後，兩人的戀情一年比一年高調，在熒幕前經常打情罵俏曬恩愛，也因爲戀情得到大家的受落而多接了很多情侶檔的工作。在去年TVB的台慶頒獎典禮的台上，蕭正楠奪獎時突然在台上叫黃翠如為太太，公開了二人已經結婚的消息。

原來兩人早在去年年中已經在外地低調地結婚，在以往蕭正楠更多次公開大讚黃翠如是「不能夠錯失嘅好女仔」。如今，這名大家心目中的帶點「男仔頭」的傻大姐已經成爲人妻，近期更傳出黃翠如已經懷孕兩個月的消息，雖然她在受訪時親口否認懷孕，但外界還是好期待她快點有陀Ｂ的好消息向大家公佈。

我們就一起來看看黃翠如有多「wifable」，即使廚藝不精也讓男人好把她娶回家吧！

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不嬌情做作 帶有男生般的爽直性格

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以前在學校裡，性格大大咧咧的女生最易跟男生打成一片，也因此而受歡迎，因為她們不拘小節、性格大情大性，在很多事情上都顯得無所謂，有話直說。男生跟她在一起很舒服自在，不會怕說錯一話而得罪一個人，也不用時時刻刻猜度她的心意。

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性格爽朗的黃翠如，一直自稱內心其實是個男生。她曾在 Instagram發佈兒時舊照，相片中短髮的黃翠如猶如一個帥氣的小男生，自嘲地寫道：「忽然找到，這個小男孩的證件相，應該起身唔記得梳頭。」最後還hashtag 了「#其實我好靚仔」。從小已是「男仔頭」的她，跟男生相處時就像是兄弟般，不嬌情做作。如此一個容易相處、爽直性格的女生又怎會不叫人喜歡？難怪網民都異口同聲地說：「每個男人心入面都有一個黃翠如」。

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婚後的生活，會有很多柴米油鹽、或大或小的問題，夫妻之間很多時就會因此爭吵。如果妻子是個開朗不記仇的人，那生活一定少了許多的磨擦，即使是有生氣的時候，也比較容易釋懷，作為另一半的丈夫當然會感到婚姻生活過得輕鬆得多。

看著黃翠如的笑容就覺得好治愈啊：

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不掩藏自己的小缺點 更顯大方可愛

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不少女生在喜歡的人面前會變得拘謹，也會想將自己的各種小小缺點隱藏起來，務求在另一半心目中打造完美情人的形象。然而率直豪邁的黃翠如，卻在另一半面前毫無掩飾，更愛做真實的自己，不怕缺點暴露在另一半面前。她曾在訪問中表示自己是無敵女朋友，另一半跟她在一起很開心，就算她有再多的缺點，他也覺得無所謂，因為他對她是沒有要求的。

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在節目《美女廚房》中，曾被指蕭正楠身材更好過自己，黃翠如打趣地拿着刀指着叫他脫下衣服看看，蕭正楠的一句：「你知的。」令到全場起哄。有些女生聽到男友說出自己身材上的缺點或許會感到不快，而聰明大方的女生則不會介意別人看法，就算是受到最親密的另一半的攻擊，她也不會因此小氣，反而轉化爲打情罵俏，當作彼此甜蜜的玩笑，成為令愛情升溫的小情趣。

愛得簡單 不拜金不奢華

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現今的香港女生獨立自主，自己賺錢自己花，一般都不會在物質上對男生有過份的要求，持「有樓有高潮」那種觀念的畢竟是特例。但說到結婚，一對稍微貴重的對戒這個要求也不過份吧。然而，蕭正楠和黃翠如這對可愛的夫妻，曾在訪問中表示喜歡簡單，不追求奢華。

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就連他們的結婚戒指，也是在旅行途中隨意地買的一對以餐具造成的戒指，簡單而特別。黃翠如還在 Instagram 透露二人當時的結婚過程：「他在過山車上向我求婚，我在河邊向他求婚。某時，某地。沒有衣香鬢影，沒有氣派場地，就連一對合尺寸的戒指也找不到，然後我們在一個鄉村小市集，找到一對用餐具弄出來的小戒指⋯⋯就這樣吧。那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。」

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看著真摰的文字描述，真是隔着熒幕都能感受他們那種那份無添加的單純愛情。他們之間的浪漫，不需物質支撐，但總會在日常生活中給對方驚喜，或是送上別出心裁的禮物。在黃翠如37歲的生日，蕭正楠送上特意訂造的心型蘋果樹蛋糕。

而這蛋糕也對二人有著特別的意思，據悉當年兩人因一起演出《師奶Madam》而擦出愛火，劇中黃翠如的角色名字叫花蘋，而蕭正楠的名字則叫羅大樹，這次蕭正楠送上的蛋糕，是一棵心型的樹中間有一顆蘋果，意思是羅大樹愛着花蘋，別具心思。

追求簡單快樂就是二人的幸福秘訣​：

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不會執著「問題」所在 調皮地撒嬌

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雖然天生比較「男仔頭」，但黃翠如曾在訪問中表示戀愛中的她也會撒嬌，不過撒嬌的方式也是比較男生的方式，有點公子脾氣，也坦言蕭正楠在日常生活中比她還溫柔。他們在很多事上面都不會執著，在一般戀人眼中的「問題」，來到他們身上就成不了問題，很少會吵架，自自然然便愈來愈甜蜜，不會因為爭執而損害到兩個人的感情。

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在蕭正楠的生日，黃翠如更在 Instagram 發文，反客為主的說道：「在你生日的好日子，我仍然停留在煮早餐的程度。在你生日的前一日，我仍然要你排隊幫我買珍珠奶茶。在你生日的後一日，我還需要你早上五點車我返工。我為你感到幸福，因為聽說施比受更為有福。我還聽說，以後你的生日，也變成你太太的生日。所以每年3月23日，請好好為我慶祝。」

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明明是另一半的生日，她卻打趣地說以後的生日都要爲她慶祝，這種帶些調皮的撒嬌，更像是個頑皮的小男生在耍性子，比起那種「不可以吃兔兔」的嬌嗲型女生，在男生眼中更見真實可愛。出自於真性情的撒嬌，固然比裝模作樣的女生，更討得男生的歡心！

「男仔頭」​又wifable的黃翠如：

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