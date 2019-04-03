名模Miranda Kerr與Snapchat創辦人Evan Spiegel即將迎接第二胎，甜蜜幸福的生活被喻為現實中的童話故事。Miranda與前夫Orlando Bloom育有一子，將為三孩之母仍然保持童真，依舊給人一種甜美年輕的少女感。

Miranda Kerr穿著特別訂製的Dior高訂禮服，與Evan Spiegel的婚禮低調舉行。（IG_mirandakerr）

Miranda Kerr與Evan Spiegel首次見面 被同行友人打賭他們將會結婚

婚後兩年再次宣佈兩年抱兩的懷孕消息，一切都圓滿得宛如童話。(Getty Images)

擁有迷人又甜美面孔的Miranda與前夫《魔戒》精靈王子Orlando Bloom育有一位兒子Flynn Bloom。離婚後，於一場晚宴上認識了Evan，隨後結成夫妻並誕下小兒子，為了紀念Evan的祖父取名為「Hart」。婚後兩年再次宣佈兩年抱兩的懷孕消息，一切都圓滿得宛如童話。

懷孕的Miranda完全沒有孕味，仍然是個充滿少女感的甜美女生（IG_mirandakerr） Miranda於電視節目《Jimmy Kimmel Live!》中提及她與Evan初次見面的故事，當時二人於一個工作場合上遇見，同行還有Harper's Bazaar的主編輯Glenda Bailey。Miranda對Evan的第一印象非常好，二人當時不約而同地於美國加州置業，就相近的居住環境展開了不斷的話題。如若旁人的Glenda笑指二人合拍得可以結婚了。

「我們是很好的平衡 就像是靈魂伴侶的關係」

Miranda接受《Today》訪問時分享了婚後生活。「我真的很開心，我們令彼此都更完整，有一個能將你最好一面帶出來的伴侶真的是很好。」(IG_mirandakerr)

Miranda曾在訪問中指二人的價值觀相似，均重視家庭與伴侶的忠誠。她指自己很容易相信人，而Evan則比較有防衛心，彼此是很好的平衡。二人每天都會花很多時間聊天，Evan很照顧Miranda的感受而且很了解她的想法，更為她發展個人事業而感到驕傲，Miranda形容二人就像是靈魂伴侶一般的關係。

二人結婚時Evan只有二十六歲，相差八歲的姊弟戀卻無阻婚姻生活的平衡。Evan貴為上市公司Snapchat的 CEO，坐擁超過400億資產，性格卻傳統低調。Miranda曾形容Evan雖然只有20多歲，但是行為卻像是50歲。他從不外出開party，他會去威尼斯海灘上工作然後再回家！」而Miranda也受到他的感染，婚後大幅減少公開活動，只接拍廣告和為自家護膚品牌Kora Organics宣傳。

Miranda形容二人就像是靈魂伴侶一般的關係（Getty Images）

要保持超模的美麗外表，Miranda強調飲食和運動對健康的重要性。她認為每個女生在美麗與健康前都要抱著謙卑的態度，不應該只為現在的美麗而自滿，來看看如何像Miranda般生活得健康又美麗：

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