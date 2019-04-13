《皓鑭傳》進入尾聲，劇情開始變緊湊，先是白仲叛變，反被秦莊襄王（子楚）暗算，其後子楚卻因抱恙多年，最終薨逝，轉由秦始皇繼位。 結局篇最精彩的橋段，莫過於一眾人的愛情，無論是任性的李皓鑭，還是絕情的殷小春，都在感情路上跌撞，當中尤為深刻的，便是趙雅的錯愛，刁蠻的愛情，猶如玩火般，最終隨一場大火焚燒貽盡。

趙雅因為子楚，處處針對皓鑭，最後發現自己愛的，卻是子傒。(《皓鑭傳》劇照)

趙雅身為趙國公主，自小享盡榮華，故養成我行我素的個性，只要稍不如意，便會大發雷霆，若遇上喜歡的東西，她都會想辦法取得，特別是當時仍為趙國質子的子楚，縱然對方不領情，但她仍一心向對方，與胞兄公子蛟聯手謀反趙王時，也特意困住對方，避免他受到傷害。

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趙雅一生任性，一直追求所愛，卻沒發現自己的愛情，已從身邊流走：

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因為執著，白白錯過一生最愛

在秦國生活期間，雖已嫁子楚的兄長子傒，但她口裡仍堅決表示喜歡子楚，亦與羋絲蘿結盟，合力對付皓鑭。其實她原來早已移情別戀，愛上對其體貼的子傒，但卻全不知情，還在對方被處決後，刻意打掉胎兒保命。直至參與謀反失敗，與皓鑭促膝把酒時，因對方問「你現時與情敵在一起也不生氣，是還不清楚自己心意嗎？」她才發現到，原來幸福一直都在身邊，自己卻沒好好珍惜，因此最終選擇放火自殺。

趙雅喜歡子楚，但子楚與皓鑭情投意合。(《犄鑭傳》劇照) 對方不愛你的話，別再拖！ 每個人對愛情，總有執著的地方，條件較高的女生，大都喜愛任意妄為，只要對方愈是不喜歡，她卻偏被吸引，像是想把負數轉為正數般，辛苦得到的浪子回頭，才能為她帶來滿足感。而且歸到趙雅的觀點，自小嬌生慣養，得任何事不費吹灰之力，因此就她而言，在愛情裡付出，已是其相當大的決心，以為這樣做了，便會得到至少對等的回報。

有人說，愛情像一場賭博，永遠不知下秒的事。筆者也對此認同，要下注或離場，悉隨尊便，但若下注後，結果事與願違的話，一般人都難以接受，甚至不服，然後繼續下注和沉淪，等待對方接受的一刻。愛情便是這樣，得不到的東西是最吸引的，使你發瘋似地耗時間，到頭來一直都只有單方面，稱不上是「相愛」，只是充滿幻想的「單戀」而已。

愛情最遺憾的地方，不是未曾擁有，而是像公主雅一樣，沒認清身邊人（子傒），原來正是一生最愛。（《皓鑭傳》劇照）

若說愛能互相感應，那麼雙方至少也得有感覺，才會相連接通，只有單方面的愛戀，要稱為愛情怎說也不通，倒不如選擇離開。留下來的原因，不是不甘，便是不捨，但有否想過自己愛的他，其實只是想像中待你好的他，而非他本人，你或想對方以其方式，歸還你付出的愛，但抱歉地說，他欠你的，並不是愛，僅是個「人情」。

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雖然皓鑭免趙雅一死，但趙雅最後卻選擇自焚。(《皓鑭傳》截圖)

旁邊的身影也許更美

執著的追求，只會一味向前，身邊的風景，卻白白浪費。女人啊，就是覺得辛苦得到的東西，才叫做幸福，無故擁有的東西，卻因是不勞而穫，而感到畏懼和不安，繼而選擇逃避，忽略了這才是真正的幸福。旁觀者清，當局者迷，趙雅也許最初喜歡子楚，但其後愛的人，其實不難看出，甚至連她自己，都會每晚夢見對方，高興，因看到對方；害怕，因不敢面對自己的內心，並承認失去一個已成其習慣的人。

雖然皓鑭免她一死，她大可繼續放任，但選擇放火自焚，除了是最後的任性，氣自己為無謂的追求費神，更重要的是，她想念已逝的子傒，有多少的愧疚，便有多少的愛，因此最後道：「黃泉路上我來找你了」說畢，她便投向對方的懷抱。故事雖然淒美，但同時也告訴我們：珍惜眼前人，視野不只有前方，旁邊的身影，原來最美麗。

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