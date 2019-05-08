【結婚7年】Ella從心碎到找到幸福：如果我早死，他一定也活不久

「終於明白遇見你／是要教會我愛情／是要教會我可以／擁有被愛的勇氣／從幾億顆心／等一顆奇蹟／才發現／原來你早已在我生命裡／終於能相信幸福真的會來臨／如果沒有遇見你／不會有愛的傻勁／是你帶著我／飛進了天際／你讓我勇敢／成為我自己」

（圖片來源：ig@him_ella0618）

前兩日，S.H.E成員陳嘉樺（Ella）於個人instagram帳戶中上載了一幅手抱鮮花的相片，並寫下一句簡短的：「七年」。

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S.H.E是不少女生的少女回憶。當年她們的歌曲陪著我們長大，《戀人未滿》、《他還是不懂》、《不想長大》……每首都說出女生的心聲。她們或許不比起同期出道的Twins亮眼，但純真的她們卻比Twins更像是我們的朋友，我們亦衷心希望她們得到幸福。

不過她們三人的愛情路都不是一帆風順。即使是現時幸福滿瀉的Ella，在遇見賴斯翔前，也曾經歷過背叛、被忽視、被視為理所當然的對待。

當年，她被傳媒爆出與台灣金融圈的貴公子趙士懿交往數年，一開始Ella為了保護戀情，決定低調拍拖。其後，趙士懿大方承認戀情，但同一時間，男方「偷吃辣妹」也因此而曝光。事件而曝光後，男方決定用謊言繼續欺騙她，使她再度受傷。

我當時第一時間選擇了原諒他，後來才發現心裡面那個結還是不行，最後才決定分手。分手前我還跟他說：「請你答應我，不要再這樣對下一個女孩子了！」

這件事傷透了她的心。當初她以為真心付出就會得到回應，但付出真心後換來的只是傷害與淚水，讓她一度對戀愛感到灰心，把感情當遊戲，男友一個換一個。結果，生命中最少有過10個男人，但沒有一個能為她帶來安穩的生活與安全感，最短的一場愛更僅僅維持了兩星期。

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點擊查看當年Ella的緋聞男友：

+ 3 + 2

我不懂得珍惜，也不懂什麼是愛，但我以為那是愛。

某次分手後，她為了宣洩負面情緒，醉酒並開車在路上高速狂奔，最後發生了交通意外。陳媽媽心痛女兒，對她說：「想改變一個人不可能」，她才明白到在一段關係裡，光是單方無限付出是沒用的，要維繫一段關係，雙方都要努力才可以成功。從此她不再是當年那個為愛不惜一切，結果弄得身心俱疲的女子，也不再把感情當遊戲，下定決心認認真真找個伴侶共度餘生。

然後，在命運的安排下，她遇見了來自馬來西亞的賴斯翔。

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+ 5 + 4 + 3

當初賴斯翔任職台灣萊雅品牌的行銷協理，S.H.E的Hebe因代言他的品牌廣告而認識了他。經由Hebe介紹，Ella認識了賴斯翔。兩人一拍即合，很快就有結婚的念頭。

二人當時不被睇好：因與Ella相愛，賴斯翔所有事都被掘了出來。有傳媒就查出Ella的收入遠遠多過男方，因而認為他們「女尊男卑」，並不相襯。然而，賴斯翔其實是馬來西亞富商之子，不被Ella窮困；而且二人由結婚至今，一直都是財政獨立，所有生活費都會使用聯名戶口的錢，共同負擔房貸，並沒有像傳媒所講的：「是Ella在養他」。

（圖片來源：ig@him_ella0618）

不過最讓Ella安心的，是賴斯翔的勇敢。Ella在某節目中提及，賴斯翔從拍拖一開始便知道自己娶的是名人，他一輩子也只能被稱為是「Ella的老公」。可是他依然無懼外界閒言閒語，為了Ella扛起一切，讓她相當感動，亦讓Ella相信他們二人可以攜手共度餘下的人生，共同度過所有難關。

而且過往Ella為了保護自己避免日後分手遭到傷害，會刻意和另一半各自保有秘密，拉遠距離。與賴斯翔交往時，雙方經常向對方毫無保留地分享自己的大小事，藉此更了解對方。賴斯翔二人的個性更教會了她要控制情緒，要沉住氣，避免衝動。

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與他交往後，她內心變得非常平靜而踏實，「身心狀態都能維持平衡狀態」。就是因為有了這種前所未有的感覺，她明白到「這就是愛」，並且決定非他不嫁。

我就是很幸運，可以遇到我老公，沒有遇到他，我不知道原來我可以被疼愛，因為他在感情上也有些經歷，所以更懂得珍惜。

二人於2012年結婚，不知不覺間已經相守七個年頭。

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俗語常說夫妻之間有七年之癢，Ella與賴斯翔在這七年間亦有出現負面新聞，卻從來不曾出現「偷食」、「婚變」、「情淡」傳聞，更是愈來愈恩愛。在賴斯翔的微博上，幾乎帖文都是關於Ella：不是大曬老婆的照片，就是隔空向老婆高調示愛，又或是為老婆宣傳，總之離不開Ella。

2017年，二人的兒子勁寶出生，賴斯翔不單20小時全程陪伴Ella，更高調向Ella示愛：「老婆你好棒！你好厲害！你好勇敢！你好堅強！你好有力！你好美！你好有膽！你好有才華！你是地表最強孕婦無疑！」

（圖片來源：ig@him_ella0618）

結婚至今，賴斯翔每個情人節都依然送花給她，也會為她打理生活大小事，愛得讓人羨慕。每天無間斷的愛，讓Ella幸福得直呼：「原來，我嫁給了愛情！」

最近Ella在接受訪問時感慨到地說：「如果我早死，他一定也活不久。」為何她會突然說出如此奇怪的話？她回答：「因為我先生真的很愛我，很需要我。」縱使無人可知未來的事，但不容否認的是，愛情讓Ella由一個心碎的女孩，變成了一個幸福的女子。

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