【鐵探】王君馨抗拒工作狂到接受：因錯過的不是愛情　而是對的人

《鐵探》周五晚迎接大結局，讓人急不及待趕回家追看，既看緊張又令人心寒的權鬥情節，看惠英紅不同層次的演技。除了勾心鬥角，劇情裡的愛情線也不容忽視，谷永正（梁競徽飾）和陸蔚喬（蔣祖曼飾）穿梭愛和利用之間的感情，邱勵傑（楊明飾）和招喜悅（蔡思貝飾）遲來的愛情，而最觸動網民心的感情線，便是尚垶（袁偉豪飾）和楊曉怡（王君馨飾）藕斷絲連的關係。

尚垶出手相助曉怡擺脫客人搔擾，並趁機吻對方。(《鐵探》截圖)

感覺捉不到、摸不透，說來便來，愈要制止，久了卻會崩堤，如泉湧般陷得更深。尚垶和楊曉怡的愛情，便是一座過山車，兩人相識於一家酒吧，當時曉怡是調酒師，個性冷酷，因被客人搔擾，尚垶便出手相助，並趁機吻對方，當對方回贈一句「警察信不過」時，他便在其手上留下電話號碼，調情似地說：「有甚麼事就打給我，看看我是否信得過。」正因這句話，兩人開始擦出愛火。

其後曉怡未婚懷孕，尚垶便到醫院，叼著戒指，吻向對方求婚。故事看似完美，但可惜劇情如《Bodyguard》般，男方工作至上，屢破奇案成神探，愛情卻漸漸冷落。案件令尚垶分身不瑕，故曉怡無論分娩或坐月時，他都不見蹤影，更在準備行禮前，因曉怡最親的叔叔認識罪犯，於是把對方拉到一角質問，更一度表示帶其回警署。

【點圖即看】回顧兩人相戀的經過==>

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抗拒尚垶感情，因從他人看到自己的愛情缺失

看到這裡，不少人或會奉勸當時人及早離開，找個非工作狂，而且真正待自己好的人。曉怡亦是如此，與尚垶分居後，便與醫生Hanson在一起，感受被重視的溫暖。雖然Hanson在故事裡，戲份不多，但也看出他對曉怡的心意，甚至愛屋及烏，為了對方女兒的抑鬱症，決定放棄事業，移民壓力較少的芬蘭，並處處照顧兩人的日常需要。屢被冷落的曉怡，與尚垶的感情，便是少了這一塊，因此她開始感到抗拒，同時把注意力，都放到Hanson身上，想感受以往得不到的東西。

曉怡發現最愛還是尚垶。(《鐵探》劇照) 感情掙札，因最愛還是他？ 不過，愛情並非只得供求，還有抽象的聯繫，很難以理性解釋，雖然曉怡知道，Hanson是位適合自己的人，但卻難忘尚垶的氣息，因此當對方中槍或被送院時，她都會出現在其身旁，默默照顧對方一切。也許這時的曉怡，也感受到自己的掙扎，欲放棄尚垶，於醫院告訴對方自己的選擇時，語氣雖不停指對方還是老樣子，其實內心是希望對方注意自己，並挽留自己。

剪不斷，理還亂，雖然曉怡感情飄忽，但其實只想從尚垶身上，得到被受重視的安全感。這正如一幅拼圖裡，少了中間位置的一塊，便沒有完成的感覺，讓人心急如焚，若再找不到的話，便如曉怡般，決定接受相似的一塊，例如Hanson的感情付出，並強行將這些拼湊到空位裡，以為能藉此得到整個愛情，但卻不知心底裡，尚垶還是佔著最大部分。

尚垶拼命想要救曉怡。(《鐵探》劇照) 重新接受尚垶，因找到對方隱藏的愛意 很多人會覺得，要是拼圖本來就欠缺一塊，怎麼找也找不到，但你又有否想話，心中最想要的「完美拼圖」，到底是怎樣？到底是不是這一幅？雖然曉怡向尚垶感嘆一切太遲，已接受Hanson的求婚，但尚垶卻抽出項鍊上的戒指，表示「但我愛你在先」。曉怡對此深受感動，因這是她期待已久的一句話，這句話也讓她的所有焦慮一掃而空，並悟到自己原來就是喜歡這幅缺少一塊的拼圖。

表達愛要及時，接收也要及時

沒時間相處，承諾都像是空談。愛要表達及時當然重要，但接收及時，亦同樣重要。

有次曉怡險被強奸，尚垶縱然被打至頭破血流，也要拼命爬起，營救對方，可見他可以為愛人而犧牲。故事看來動人，但筆者還是不喜歡這樣的關係，若愛情要在危急關頭才展露，其實人生遇上這些時刻不多，甚至沒有，也可能這輩子都無法感受到對方的愛。

很多平凡情侶如我們正經歷的，也不會如此戲劇化。但正確「回應」對方的愛意，卻非人人做到。付出不分大小，相處時的小小遷就，永遠的準時赴約、總是點你喜歡的食物，吃你不喜歡的，其實都是愛的表現。正確接收並回應對方，不看待成理所當然，不只讓對方時刻感到愛意，也令你自己一直活在「愛」當中。愛情不是靜止的湖水，唯有不斷保持雙向交流，關係才能維繫長久。