二字頭的女生，該是風華正茂，如果以花比擬，這個年紀就是綻放得最燦爛的時光。

二十多歲的Bella人生正過得順遂，原本有穩定交往的男友和有意義的事業，與男友一起經營性玩具店，同時是Now Tv成人台兩性節目《臉紅心跳研究所》的主持。花期正盛的日子，誰也不會想到凋零的一天。一通電話，卻令Bella感覺到生命無常......

二十多歲的女生，應該還在享受她的青春年華。（龔家盛攝）

Bella自覺做著有意義的工作，不時在熒幕前分享Sex-Positive的信息：

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我感覺到乳房有不正常的拉扯，立即做檢查，但沒有想過是腫瘤。

對於女性疾病，Bella並不陌生。二家姐曾經發現子宮瘤，母親乳房有過很大的腫瘤，即使年紀輕輕的她也會定時檢查身體。「有一天感覺到胸部有異常的拉扯感覺，照鏡時發現乳房有一部份凹了。」她到了診所做過超聲波、X光檢查，當時仍然懷著輕鬆的心情回家。不久後卻收到診所的電話留言：

乳房報告有問題，你可能有Cancer，不是說笑，請你立即覆電話。

短短的數句留言，已經讓Bella崩潰了，「我當時眼淚止不住，我從來沒有想過會發生在自己身上。」乳癌二字，無論對任何年紀的女性而言都很沉重，嚴重者可能需要接受全乳切除的手術。「翌日取回報告，我的乳頭附近有2.5cm的異常組織，被判定為4B級別的腫瘤。」（乳房X光檢驗結果分為7個分級，而等級4代表可能惡性發現，其中再分為A、B、C三種程度，約有3%-94%的機率成為惡性腫瘤）

年輕的她，從來沒有想過會發現乳房腫瘤。（龔家盛攝）

她坦言幸好當時身邊還有二家姐陪伴和提供意見，她決定轉而到大醫院進行檢查，「醫生跟我坦白説情況是壞，因為異常組織的範圍大，而且接近乳頭。」這樣意味著假若是惡性腫瘤，未必可以保留乳頭，「當時醫生建議我做抽針檢查，因為要抽取足夠組織檢驗，所以當時抽了5支針。」她回憶起當時邊哭邊做檢查，抽針的痛只是一時，等待結果的忐忑心情才是最讓人痛苦，「最後的檢驗結果是沒有癌細胞，暫時不用開刀切除腫瘤。」

回憶起發現腫瘤的過程，她仍然膽顫心驚：

第二次入院與男友感情生變

當Bella以為終於可以鬆一口氣，之後的覆診結果卻再次讓她由天堂跌至地獄。「當我再次做檢查時，醫生發現我的乳房內再多了另一個一模一樣的腫瘤。」檢驗結果惡化了，她還沒有反應過來，已被告知要立即入院等待做手術。第一次入院有男友陪伴在側，「我發現情況惡化，立即通知他，卻只換來一句『你自己入院做手術啦』。」

手術過後回到曾經同居的家，卻發現男友已經把個人物品都搬走了，無緣無故被分手，讓她的情緒再次陷入低谷，至今憶起當日情況，Bella仍然不自覺紅了眼眶。當她問及男友為何搬走，只是得到「我諗我已經係你前男友」的回覆。前男友不明所以地離開，她卻覺得自責，「當時，我曾經想過是不是因為自己患病時的情緒問題讓他覺得難以忍受。」她把責任都攬上身，卻慶幸還有家人陪伴，才讓她漸漸地「康復」。

Bella憶起前度男友，仍然忍不住紅了眼眶。（龔家盛攝）

大病過後放下執著一切隨心

「從前總是覺得自己做得不夠好。」Bella曾經在感情上自覺不夠稱職，在工作上，她也十分執著。「以前我在前任男友的成人用品店做marketing，對事事都很上心。」責任心重讓她一直都承受著沉重的壓力，另一半本應可以替自己排解壓力，她卻坦言「他在工作時只會當我是員工，不時會挑剔我做的事。」只顧著追求工作上的理想效果，甚至為此日夜顛倒，直至發現腫瘤，她才停下來，「原來我的身體根本承受不住。」說的不只是工作量，還有長期處於低落的情緒。「情緒是絕對會影響病情，所以有人說開心一點，連腫瘤都可以消失。」挨過一刀後，她才學懂「放過」自己，鬆開一直皺著的眉頭。

現在Bella學會放下執著，一切隨心。（龔家盛攝）

「我努力讓自己開心，做自己想做的事。」修讀一直想讀的國際香薰治療、水晶治療課程，由侷促的九龍「納米樓」搬入偌大的村屋，讓自己感受真正的「生活」，「以前常常覺得自己年輕，病痛輪不到自己，現在才意識到很多事都難以預料。」穩定交往的男友可以突然變心，健康的身體可以突然倒下，她貼身地感受到「無常」二字，「所以把握當下，懂得愛自己、和自己溝通才是最重要。」