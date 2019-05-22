【梁靖琪結婚】從「貪玩人妻」到踏實戀愛：曾以為改變會失去自我

曾經與多位男星傳出緋聞、經歷過離婚的梁靖琪日前與圈外男友Jonathan遞交了婚姻申請，將於今年低調完婚。離婚後Toby發展了在運動方面的興趣，同時在事業上開闢了更多可能。曾被稱為「貪玩人妻」的她，變成今天踏實的幸福準新娘，相信便是離婚後的生活帶給Toby最大的改變。

經歷婚變的梁靖琪日前與圈外男友Jonathan遞交了婚姻申請，將於今年低調完婚。（資料圖片）

Toby個性爽直開朗，入行多年與圈中藝人關係良好。「鬼妹仔」性格的她與鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚﹑佘詩曼和文頌嫻尤其合拍，經常七人行參與姊妹聚會，更自稱「七魔女」。不論男女，Toby的熱情個性總能輕易與他人打成一片，同時傳出不少緋聞。

Toby感情生活豐富，曾與不少合作男星傳出緋聞：

↓【點擊看】曾與梁靖琪傳過緋聞的男星：↓

與前夫黃敏豪相識不足一年便決定結婚，短暫的婚姻只維持了一年多。婚後的Toby工作比從前更繁忙，有指她在拍攝劇集《衝上雲霄2》，於三亞拍攝外景期間，被媒體拍下與吳卓羲於酒店泳池嬉戲的畫面是導致她離婚的導火線，當時Toby更被冠以「貪玩人妻」之名。

婚姻失敗沒有令Toby對愛情失去信心，然而她把好動的一面投放於運動上，對於感情則希望順其自然。她直言這段短暫的感情對她影響深遠，令她成長，明白到自己需要的是什麼。離婚後Toby經歷了一段失意的時期，能令她重新振作的，除了是家人與朋友的陪伴，還有運動。

↓【點擊看】梁靖琪人緣甚廣，與鍾麗淇、湯盈盈、姚樂怡、周家蔚﹑佘詩曼和文頌嫻組成「七魔女」，離婚後有她們互相支持與陪伴：↓

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將好動與熱惰投放在運動 在健身室走過情緒的低谷

Toby養成每天都到健身室的習慣，在面臨情緒的低谷時，專注運動便可暫時忘卻煩惱。運動不但能改善身體與睡眠質素，更令Toby變得更有目標。她於《蝕日風暴》中令人眼前一亮的演出便是她成功蛻變的最佳成果。離婚四年，運動令Toby擁有更好的體態與心境，同時在工作上的專業演出也印證著她的成長。

Toby於《蝕日風暴》中的演出令人眼前一亮（《蝕日風暴》劇照）

不要讓自己的歲數去界限自己，我從來不會放棄愛情，不會放棄自己相信的東西。 梁靖琪

↓【點擊看】梁靖琪寄情運動，成為自我投資的一種方式：↓

對於愛情，36歲的Toby不再以大情大性的態度相對，她認為人生中不只有愛情，更不想勉強自己去開始一段感情，只求一切順其自然。好好放下了上一段的感情後，Toby遇上了比她小八年的Jonathan，二人擁有共同興趣，同樣熱愛運動。真愛未必能輕易得到，Toby相信這是人生的過程，而她也期待著更成熟的自己。

之前選錯，不代表我會再選錯！ 梁靖琪

在第一段婚姻結束前，Toby曾表示她不會改變自己，害怕因此而失去自我。及後卻明白到身處於演藝圈中，若不避嫌則容易惹來負面新聞，不只影響工作，更對身邊的伴侶造成傷害。她藉著運動慢慢改變了自己的想法，過程中重新認識自己，拉近了與Jonathan的距離。對於這段感情，她收起了從前的鋒芒，一切變得低調，更表示婚禮會以低調的形式舉行。

誰的青春沒試過輕狂，人生的每一課都教我們成為更好的人，能再次遇上彼此相愛的人，也許就是人生磨練得來的禮物，叫做「幸福」。